Кремль мечтает "взять под контроль" крупные украинские города
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия рассматривает вариант постановки крупных населённых пунктов Украины "под полный контроль".
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"В российских вооруженных силах не исключают постановки крупных населенных пунктов в Украине под полный контроль для обеспечения максимальной безопасности населения", - заявил Песков.
Он утверждает, что в начале войны президент РФ Владимир Путин якобы приказал "не штурмовать немедленно города, включая Киев".
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Причиной тому, по словам Пескова, было "размещение там вооружений боевиками".
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14 dnej nazad mečtali, i daljše mečtajut. A ixnij glavnyj to i vovse - BREDIT.
@bamr69
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1 ч
Чтобы понять, почему спецоперация пошла не так, достаточно взглянуть на родной город Сергея Кужугетовича Шойгу. Город Чадан. В городе НЕТ ВОДОПРОВОДА. Вообще нет, есть колодцы, один на 30 домов примерно.
В Чадане до коммунистического времени находился главный университет Тувы.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть фашистських *********
***** планирует взять под контроль домик лесника
Тому, знищувати ту наволоч, як тарганів = очищувати світ.
Якого населення? Московського?
А ця Нафка з вусами їх оприлюднює . Але ж в падли Нафки з вусами є член родини - Нафка без вусів . Так ось у цієї танцюристки є однокласниці й колишні сусіди у Дніпрі . Думаю , що є можливість почути з першоджерел відношення до щуро-***** в Дніпрі . Й як воно може "взяти під конроль" хоча б це місто .
Один уже мечтает в мавзолее, второй не может выбраться из бункера.
А те,что еще хотЯт - то только магаз.