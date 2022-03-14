Кремль мріє "взяти під контроль" великі українські міста
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Росія розглядає варіант постановки великих населених пунктів України "під повний контроль".
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
"У російських збройних силах не відкидають постановки великих населених пунктів в Україні під повний контроль за забезпечення максимальної безпеки населення", - заявив Пєсков.
Він твердить, що на початку війни президент РФ Володимир Путін нібито наказав "не штурмувати негайно міста, включаючи Київ".
Причиною цього, за словами Пєскова, було "розміщення там озброєнь бойовиками".
Топ коментарі
+76 Vitia Ma
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+45 Sophia-Maria Duglass
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+43 Перехватчик
показати весь коментар14.03.2022 14:14
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14 dnej nazad mečtali, i daljše mečtajut. A ixnij glavnyj to i vovse - BREDIT.
@bamr69
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1 ч
Чтобы понять, почему спецоперация пошла не так, достаточно взглянуть на родной город Сергея Кужугетовича Шойгу. Город Чадан. В городе НЕТ ВОДОПРОВОДА. Вообще нет, есть колодцы, один на 30 домов примерно.
В Чадане до коммунистического времени находился главный университет Тувы.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть фашистських *********
***** планирует взять под контроль домик лесника
Тому, знищувати ту наволоч, як тарганів = очищувати світ.
Якого населення? Московського?
А ця Нафка з вусами їх оприлюднює . Але ж в падли Нафки з вусами є член родини - Нафка без вусів . Так ось у цієї танцюристки є однокласниці й колишні сусіди у Дніпрі . Думаю , що є можливість почути з першоджерел відношення до щуро-***** в Дніпрі . Й як воно може "взяти під конроль" хоча б це місто .
Один уже мечтает в мавзолее, второй не может выбраться из бункера.
А те,что еще хотЯт - то только магаз.