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Кремль мріє "взяти під контроль" великі українські міста

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кремль мріє

Росія розглядає варіант постановки великих населених пунктів України "під повний контроль".

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"У російських збройних силах не відкидають постановки великих населених пунктів в Україні під повний контроль за забезпечення максимальної безпеки населення", - заявив Пєсков.

Він твердить, що на початку війни президент РФ Володимир Путін нібито наказав "не штурмувати негайно міста, включаючи Київ".

Також читайте: У Путіна важка хвороба, яка провокує мозкові розлади, - Daily Mail

Причиною цього, за словами Пєскова, було "розміщення там озброєнь бойовиками".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+76
Ага, кремль хіба що за щоку візьме
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14.03.2022 14:13
+45
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14.03.2022 14:17
+43
Bloomberg: Тендер "Зарубежнефти" по продаже шести партий нефти Urals признан несостоявшимся, поскольку никто из покупателей не откликнулся на предложение
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14.03.2022 14:14
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Ага, кремль хіба що за щоку візьме
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14.03.2022 14:13 Відповісти
Цей *********** заропник в овцейоба відсмоктував вмісті з ****** мабуть
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14.03.2022 14:16 Відповісти
Писька ты и ***** для свинобыдла своего эту ерунду рассказывайте !!! Вы убийцы все здохнете за наших детей и родных
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14.03.2022 14:17 Відповісти
Я МЕЧТАЮ О МАЛЮСЕНЬКОМ ТРОМБЕ МАЛЮСЕНЬКОМ РАССЛОЕНИИ АОРТЫ ИЛИ ЛОПНУВШЕЙ МАЛЮСЕНЬКОЙ АНЕВРИЗМЕ.. У ***** И ЕГО ШОБЛА БАНДЫ.....
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14.03.2022 14:51 Відповісти
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14.03.2022 14:51 Відповісти
А Песков давал разрешение на публикацию его фото? Вообще-то это вторжение в личную жизнь.
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14.03.2022 15:45 Відповісти
Bloomberg: Тендер "Зарубежнефти" по продаже шести партий нефти Urals признан несостоявшимся, поскольку никто из покупателей не откликнулся на предложение
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14.03.2022 14:14 Відповісти
********. Точка.
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14.03.2022 14:14 Відповісти
17 дней назад они грозились взять под контроль всю Украину. сейчас уже вот про крупные города грозятся. результат будет такой же
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14.03.2022 14:14 Відповісти
Nea. Ne groziatsia. Miačtajutj...
14 dnej nazad mečtali, i daljše mečtajut. A ixnij glavnyj to i vovse - BREDIT.
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14.03.2022 16:45 Відповісти
Пісєц... В них мабуть мізків ніколи і не було...
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14.03.2022 14:15 Відповісти
прочитав статью двічі і неічого не зрозумів,тупію напевно(((
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14.03.2022 14:15 Відповісти
Чергова перепечатка пєсковського висєра.
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14.03.2022 14:17 Відповісти
піськов
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14.03.2022 14:37 Відповісти
Це ж піськов, у нього гарячка
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14.03.2022 14:38 Відповісти
Кремль......возмет искьлючительно за щеку.
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14.03.2022 14:15 Відповісти
Так там вже пуй овцейома стирчить
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14.03.2022 14:17 Відповісти
bamr


@bamr69

·
1 ч



Чтобы понять, почему спецоперация пошла не так, достаточно взглянуть на родной город Сергея Кужугетовича Шойгу. Город Чадан. В городе НЕТ ВОДОПРОВОДА. Вообще нет, есть колодцы, один на 30 домов примерно.
В Чадане до коммунистического времени находился главный университет Тувы.
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14.03.2022 14:16 Відповісти
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14.03.2022 14:17 Відповісти
.
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14.03.2022 14:20 Відповісти
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14.03.2022 14:17 Відповісти
А ху..
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
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14.03.2022 14:17 Відповісти
Интересно, как долго ещё они продержаться на своей брехне?
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14.03.2022 14:17 Відповісти
Дуже довго. північна корея тримається уже більше 70 років
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14.03.2022 14:22 Відповісти
Корея бумажный тигр Китая...
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14.03.2022 14:30 Відповісти
Завдяки переговорам їм може це вдатися.
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14.03.2022 14:17 Відповісти
Готовим коктейли .
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14.03.2022 14:18 Відповісти
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14.03.2022 14:18 Відповісти
У них есть еще ICQ
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14.03.2022 14:21 Відповісти
Неужели этим ещё пользуется?
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14.03.2022 14:38 Відповісти
Бггг, коли в них наземні сили зкінчаться, ця пиз-а з вусами розкаже що наказа про вторгнення взагалі не було.
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14.03.2022 14:18 Відповісти
Так унылая лошадь ведь сказала , что на Украину они не нападали и это всё ****..ж Запада . По ходу там все какие то дебилы неописуемые
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14.03.2022 14:28 Відповісти
А ху- ху не хо-хо?!
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14.03.2022 14:18 Відповісти
Через неделю:
***** планирует взять под контроль домик лесника
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14.03.2022 14:19 Відповісти
вони ірпінь та конотоп взяти вже два тижня не можуть- їх рівень бомбити сірію та воювати з своїми мітигнуючими-
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14.03.2022 14:19 Відповісти
Москалі найпідліші істоти на планеті.
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14.03.2022 14:19 Відповісти
Вони вже давно всі померли. Але х*йло знайшов спосіб через телевізор посипати тих трупаків порошком Zомбі.
Тому, знищувати ту наволоч, як тарганів = очищувати світ.
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14.03.2022 14:43 Відповісти
Всё еще хочет Зе встретиться и посмотреть в глаза?этот преступник оторван от реальности и должен быть ликвидирован а не переговоры с террористом вести
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14.03.2022 14:20 Відповісти
Кремлевские и прокремлевские мрази по поддельным паспортам хотят пересидеть санкции в Украине и жить за счет украинцев. Именно поэтому они сюда лезут пачками.
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14.03.2022 14:21 Відповісти
Пусть научатся контролировать мочеиспускание!)
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14.03.2022 14:22 Відповісти
"У російських збройних силах не відкидають постановки великих населених пунктів в Україні під повний контроль за забезпечення максимальної безпеки населення", - заявив Пєсков Джерело: https://censor.net/ua/n3324933

Якого населення? Московського?
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14.03.2022 14:22 Відповісти
ОПЗЖ...
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14.03.2022 14:32 Відповісти
Ну города-ни города а в рот вы точно возьмёте ..
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14.03.2022 14:23 Відповісти
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14.03.2022 14:24 Відповісти
"Комсомольская Правда" - они там ещё в совке живёт.
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14.03.2022 14:40 Відповісти
Ну, в них й ТАСС - тєлєграфнайє агєнцтво савєцкава саюза - досі працює з тією ж самою назвою
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14.03.2022 15:42 Відповісти
Як керувати світом та як розтягнути мішок картоплі до весни.
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14.03.2022 16:31 Відповісти
Кремль село с курямм не может взять под контроль, какие крупные города, о чем вы.
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14.03.2022 14:25 Відповісти
**** рашиська мерзота і ти падло ЗСУ називаєш бойовиками ,хто ж тоді ваші варвари голодранці що сюди прийшли ? Смерть рашиській росіі ,смерть окупантам і кривавому кату.
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14.03.2022 14:25 Відповісти
защеканы опять возбудились
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14.03.2022 14:26 Відповісти
Удивительный дебил . Орда в лаптях и с кастрюлями на голове .
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14.03.2022 14:28 Відповісти
хай цей піськов візме Х обома руками.
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14.03.2022 14:29 Відповісти
а он мечтал о 12 тысячах трупов русни?!
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14.03.2022 14:29 Відповісти
Ему абсолютно пофиг. Его кумир Сталин положил в финской войне 300 тысяч солдат за клочок земли, который можно было выторговать политическим путем обменом территорий, и Финляндия соглашалась это обсудить. Но носатому тирану очень хотелось показать, какой он крутой мачо. 300 тысяч !!! И никто даже не вякнул, что это как-то неправильно.
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14.03.2022 16:09 Відповісти
8=✊==Э
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14.03.2022 14:32 Відповісти
Все чего кремль добился, так ето взял ЧАЕС. Вот там всех ордьІнцов и следует захоронить. А в городах УкраиньІ они отс... в каждогоь украинца.
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14.03.2022 14:33 Відповісти
УССатый русский корабль иди на Х*Й !!!!!
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14.03.2022 14:34 Відповісти
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14.03.2022 14:35 Відповісти
ну... мечтать не вредно, а вот за щоку он уже взял.
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14.03.2022 14:35 Відповісти
Так у них, всё, до сих пор по плану идёт или что? Я так и не понял этот высер пёсикова.
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14.03.2022 14:36 Відповісти
Сидить якесь там у своєму уральському бункеру й переодично пише якісь там напівбожевільні тексти (бо відірванні від реальної картини світу) й передає їх через стерілізованного "мальчіка в трусіках" туди на гору якісь послання .

А ця Нафка з вусами їх оприлюднює . Але ж в падли Нафки з вусами є член родини - Нафка без вусів . Так ось у цієї танцюристки є однокласниці й колишні сусіди у Дніпрі . Думаю , що є можливість почути з першоджерел відношення до щуро-***** в Дніпрі . Й як воно може "взяти під конроль" хоча б це місто .
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14.03.2022 14:37 Відповісти
Я конешно-глубоко пардону-але-це що наші ЗСУ-бандформування????? охреніти можна! вони там вже зовсім з котушок зїхали своїм сраним ВЯЛІЧІЄМ???????
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14.03.2022 14:38 Відповісти
что бы не бекало это козломордое , как и все остальные , все уже поняли - их цель поставить народ Украины на колени , отсюда и такая тотальная война ( по заветам гебельса) с населением и ВСУ , так что у нас только один выход - Смерть ворогам !
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14.03.2022 14:39 Відповісти
Ось тільки Київ за два дня візьмуть....дурак думкою богатіє.
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14.03.2022 14:41 Відповісти
Не перевелись ещё кремлёвские мечтатели ?
Один уже мечтает в мавзолее, второй не может выбраться из бункера.
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14.03.2022 14:41 Відповісти
А тобто вони парадну форму під Київ привезли, бо планували в ній сільською весняною багнюкою маршувати.
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14.03.2022 14:44 Відповісти
Утомились отсекать и окружать, прилегли уже не хотят ничего брать.
А те,что еще хотЯт - то только магаз.
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14.03.2022 14:45 Відповісти
Яков Кедми, ярый противник Украины, в разговоре с Соловьёвым, задал вопрос - если не собирались брать города, какого хера, вообще, всё начинали.
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14.03.2022 14:46 Відповісти
Чтоб они сдохли!Все!
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14.03.2022 14:50 Відповісти
Спецоперація по ************** путіна.
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14.03.2022 15:03 Відповісти
поки рашист мріяв з агентом Меркель як буде , грабити народ Європи і рабсеї продаючи газ , мрії німецько -рашистських ворогів здохли.Все більше розруха і голод бере рашиста за п'ятки і все більше "рускоговорящего населения " землі усвідомлюють, що самий найбільший геноцид проти "російськомовного населення" України вчинили не"бандерівці" ані НАТО, ні США, ні ЄС , ні українські націоналісти ,чи хто інший , а вчинив і продовжує чинити "защитник рускомовного населення" кровавий рашистський канібал "капутін"
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14.03.2022 15:06 Відповісти
больные на всю голову нацисты!!!
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14.03.2022 15:08 Відповісти
а перед 'взяттям' я так розумію вони хочуть ці міста перетворити на попіл? москалі хочуть взяти попіл??
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14.03.2022 15:13 Відповісти
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14.03.2022 16:00 Відповісти
Не оскорбляйте свинюшку - она чище и умнее любого российского вонючего солдата
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14.03.2022 16:32 Відповісти
Нехай не смішать пиписку, бо вона і так смішна. Ці шакальня ніяк не може зрозуміти, що для них уже- все.
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14.03.2022 16:14 Відповісти
Грозный русня тоже ставила "под полный контроль"
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14.03.2022 16:29 Відповісти
 
 