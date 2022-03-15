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Войска РФ нанесли ракетные удары по аэропорту в Днепре. Разрушена взлетно-посадочная полоса, масштабные разрушения, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ нанесли ракетные удары по аэропорту в Днепре. Разрушена взлетно-посадочная полоса, масштабные разрушения, - ОГА

Войска РФ нанесли ракетные удары по аэропорту в Днепре.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью враг атаковал аэропорт в Днепре. Два ракетных удара. Разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал. Масштабные разрушения. Нужно много времени на восстановление. Мы победим!", - написал он.

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Топ комментарии
+24
ТІЛЬКИ Смерть маскалям!!!
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15.03.2022 11:13
+11
Він поки відновлювати буде ще в 2 рази більше вкраде.
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15.03.2022 11:26
+9
Приберіть дебіла Геращенко з медіа . .
Нерви не витримують вже навіть у працівників ДСНС . Емоційне відео https://www.facebook.com/100014209412698/videos/472850764532725



Антон Геращенко третій раз за сьогодні здав російським окупантам точки в Києві, куди поцілили їхні ракети. Він вкотре називає точні адреси, куди влучають ракети. .



Представниця Головного управління ДСНС у Києві Світлана Водолага записала емоційне звернення до Геращенка, знаходячись на місці падіння ракети у Києві.

"Досить вже давати недостовірну інформацію і бути першим!", - звернулася вона до Геращенка.

Зупиніть Антона Геращенка, який називає себе радником міністра внутрішніх справ!
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15.03.2022 11:29
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15.03.2022 11:13 Ответить
ТІЛЬКИ Смерть маскалям!!!
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15.03.2022 11:13 Ответить
Добре, хоч вже відосиків руйнувань не скидують...(((
А за інше, хто його за язик тягне -міг би просто сказати - аеропорт повністю зруйновано, відновленню не підлягає...
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15.03.2022 11:15 Ответить
Для повного руйнуваня і 20 замало!
І навіть після 40 ракет підлягає відновленю.
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15.03.2022 11:20 Ответить
чи від х-55(калібри у них тільки на нато залишись) воронка на місті вибуху велика? Чи ці покидьки кинули на мирне місто Іскандер?
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15.03.2022 11:30 Ответить
Х-з що кинули. Там геологія цікава - тонкий шар грунту а під ним суцільний грагніт.
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15.03.2022 16:04 Ответить
Суки такі.
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15.03.2022 11:18 Ответить
Аеропорт належить бєні каломойському, тому хай відновлює його за ті гроші, які він вкрав у українського народу
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15.03.2022 11:21 Ответить
Він поки відновлювати буде ще в 2 рази більше вкраде.
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15.03.2022 11:26 Ответить
як можна бути таким дурним? як можна радіти руйнуванням української інфраструктури? В Україні більша частина промислових та соціальних об'єктів належить олігархам - це треба щоб путін їх всіх знищив? Нам цей аеропорт ЗАРАЗ потрібен, а не після війни!
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15.03.2022 11:26 Ответить
Шо ти мелеш? То державний аеропорт.
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15.03.2022 11:32 Ответить
Не звизди, у Бени было только здание терминала аэропорта, а взлетная полоса государственная.
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15.03.2022 13:16 Ответить
це той що бені будували? замість ППО.
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15.03.2022 11:22 Ответить
це той, яким зараз користуються українські впс - через що і ********
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15.03.2022 11:28 Ответить
бетонну злітну полосу можна відновити досить швидко.
хіба що там якісь ліхтарики не працюватимуть...
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15.03.2022 11:24 Ответить
ДЯКУЮ *******, політав з Дніпра у Египет.
НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧУ ЖОДНОМУ РОСІЯНИНУ І БІЛОРУСУ!
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15.03.2022 11:28 Ответить
Приберіть дебіла Геращенко з медіа . .
Нерви не витримують вже навіть у працівників ДСНС . Емоційне відео https://www.facebook.com/100014209412698/videos/472850764532725



Антон Геращенко третій раз за сьогодні здав російським окупантам точки в Києві, куди поцілили їхні ракети. Він вкотре називає точні адреси, куди влучають ракети. .



Представниця Головного управління ДСНС у Києві Світлана Водолага записала емоційне звернення до Геращенка, знаходячись на місці падіння ракети у Києві.

"Досить вже давати недостовірну інформацію і бути першим!", - звернулася вона до Геращенка.

Зупиніть Антона Геращенка, який називає себе радником міністра внутрішніх справ!
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15.03.2022 11:29 Ответить
Фейк. Не слухайте бредятіну.
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15.03.2022 17:53 Ответить
***** , Ссуки , Ссуки Смерть русне Это Отечественная война
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15.03.2022 11:40 Ответить
Ну, кто там служил - в курсе дела.
Враг пуст считает, что уничтожил.
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15.03.2022 11:45 Ответить
здохните мрази
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15.03.2022 11:53 Ответить
Аэропорты уничтожены, чтоб оржие не поставляли, КБ Луч уничт ожен, что сами не делали...война на истощение называется...
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15.03.2022 11:59 Ответить
Ото Запад поддерживал Украину, чтоб отдать РФ?
У них все под контролем.
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16.03.2022 06:52 Ответить
Агония ВС РФ
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15.03.2022 12:56 Ответить
Раша з 2014 року агонізує і щось кінця не видно
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15.03.2022 15:13 Ответить
Государство может чахнуть и 300 лет.
Важна тенденция.
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16.03.2022 06:50 Ответить
 
 