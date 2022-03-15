29 963 27
Войска РФ нанесли ракетные удары по аэропорту в Днепре. Разрушена взлетно-посадочная полоса, масштабные разрушения, - ОГА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ нанесли ракетные удары по аэропорту в Днепре.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Ночью враг атаковал аэропорт в Днепре. Два ракетных удара. Разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал. Масштабные разрушения. Нужно много времени на восстановление. Мы победим!", - написал он.
Топ комментарии
+24 экзорцист
показать весь комментарий15.03.2022 11:13
+11 Ла-ла-ла-ла
показать весь комментарий15.03.2022 11:26
+9 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий15.03.2022 11:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А за інше, хто його за язик тягне -міг би просто сказати - аеропорт повністю зруйновано, відновленню не підлягає...
І навіть після 40 ракет підлягає відновленю.
хіба що там якісь ліхтарики не працюватимуть...
НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧУ ЖОДНОМУ РОСІЯНИНУ І БІЛОРУСУ!
Нерви не витримують вже навіть у працівників ДСНС . Емоційне відео https://www.facebook.com/100014209412698/videos/472850764532725
Антон Геращенко третій раз за сьогодні здав російським окупантам точки в Києві, куди поцілили їхні ракети. Він вкотре називає точні адреси, куди влучають ракети. .
Представниця Головного управління ДСНС у Києві Світлана Водолага записала емоційне звернення до Геращенка, знаходячись на місці падіння ракети у Києві.
"Досить вже давати недостовірну інформацію і бути першим!", - звернулася вона до Геращенка.
Зупиніть Антона Геращенка, який називає себе радником міністра внутрішніх справ!
Враг пуст считает, что уничтожил.
У них все под контролем.
Важна тенденция.