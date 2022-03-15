Снаряд попал в жилой дом в Харькове. ФОТО

В Харькове снаряд попал в жилой дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Суспильне.Харьков.

"Харьков. Перекресток улицы Танкопия и бул. Богдана Хмельницкого сейчас. Снаряд попал в жилой дом около 10:00. Продолжается эвакуация, спасатели начинают разбирать завалы", - говорится в сообщении.

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