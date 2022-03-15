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Снаряд попал в жилой дом в Харькове. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В Харькове снаряд попал в жилой дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Суспильне.Харьков.

"Харьков. Перекресток улицы Танкопия и бул. Богдана Хмельницкого сейчас. Снаряд попал в жилой дом около 10:00. Продолжается эвакуация, спасатели начинают разбирать завалы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за обстрелов разрушены около 600 жилых домов в Харькове, они восстановлению не подлежат. Разбомблено 50 школ, - Терехов
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Коли ж ви всі уже виздихаєте, кацапи їбані...
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15.03.2022 12:52 Ответить
А орки про геноцид надривно співають, бо їх самки не можуть з"їздити в ЄС на закупівлю модних шмоток на криваві гроші їх чоловіків-вбивць.
Русским и собакам входа нет! Песня про геноцид
Зазодьте, коментуйте і ставте дислайки.
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15.03.2022 12:59 Ответить
там Шнур уже неделю клепает подобные "шедевры"-то про элиту,то про собак
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15.03.2022 13:28 Ответить
Не надо туда заходить увеличивая им посещения. Дизлайков ютуб уже не принимает давно.
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15.03.2022 13:40 Ответить
Ок, дякую за інформацію.
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15.03.2022 14:34 Ответить
И Суспильнэ тоже в рядах корректировщиков?
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15.03.2022 13:07 Ответить
продажные сепары и ожидатели кацапского "мира"
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15.03.2022 13:14 Ответить
Нахера вы продолжаете указывать точные адреса прилетов? Дол...бы неизлечимые
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15.03.2022 13:28 Ответить
Натуральные фашисты.
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15.03.2022 13:35 Ответить
 
 