Рада лишила Киву мандата народного депутата, - СМИ

Верховная Рада Украины лишила Илью Киву мандата народного депутата.

Об этом сообщили собеседники УП в парламенте, передает Цензор.НЕТ.

"Кива больше не депутат. 335 голосов "за" его исключение", – рассказывает издание.

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Ранее Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о подозрении нардепа от ОПЗЖ Илье Киве. Ночью 24 февраля Илья Кива из-за границы заявил, что "украинскому народу нужно увольнение", а "украинцы, белорусы, россияне – это один народ".