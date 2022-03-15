Рада лишила Киву мандата народного депутата, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Верховная Рада Украины лишила Илью Киву мандата народного депутата.
Об этом сообщили собеседники УП в парламенте, передает Цензор.НЕТ.
"Кива больше не депутат. 335 голосов "за" его исключение", – рассказывает издание.
Ранее Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о подозрении нардепа от ОПЗЖ Илье Киве. Ночью 24 февраля Илья Кива из-за границы заявил, что "украинскому народу нужно увольнение", а "украинцы, белорусы, россияне – это один народ".
Топ комментарии
+28 Aleksey NotBad
показать весь комментарий15.03.2022 15:17
+21 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий15.03.2022 15:19
+17 НБ
показать весь комментарий15.03.2022 15:21
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
здається, це новий матюк
Мегатрахарю треба зробити радикальне обрізання, щоб більше не розмножувався, а після цього судити за державну зраду та всі його злочини.