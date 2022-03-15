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ВР (28734) мандат (376) Кива (397)

Рада лишила Киву мандата народного депутата, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Рада лишила Киву мандата народного депутата, - СМИ

Верховная Рада Украины лишила Илью Киву мандата народного депутата.

Об этом сообщили собеседники УП в парламенте, передает Цензор.НЕТ.

"Кива больше не депутат. 335 голосов "за" его исключение", – рассказывает издание.

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Ранее Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о подозрении нардепа от ОПЗЖ Илье Киве. Ночью 24 февраля Илья Кива из-за границы заявил, что "украинскому народу нужно увольнение", а "украинцы, белорусы, россияне – это один народ".
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Топ комментарии
+28
Надо всех колаборантов выкуривать и выжигать, вот до чего доводит политика терпимости к этим уродам
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15.03.2022 15:17
+21
А мертветчука ? За золотой вагон с российским орлами
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15.03.2022 15:19
+17
А як що до "троєжиддя *****" - Бойко, Рабіновіча і Новінського?
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15.03.2022 15:21
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Ківа без ксіви. Як прикро.
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15.03.2022 15:16 Ответить
да уж... нечем дрочеру опу теперь прикрыть
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15.03.2022 15:28 Ответить
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15.03.2022 15:30 Ответить
Зачем ему в рашке ксива?
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15.03.2022 15:46 Ответить
Гончаренко в тєлєгє сказав, що ця наволоч зараз ховається в Іспанії...
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15.03.2022 15:47 Ответить
и диагноз ему какой-то, чтобы его долго лечить в закрытом медучреждении
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15.03.2022 15:16 Ответить
С Кадыровым в одной палате.
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15.03.2022 15:34 Ответить
Непогано було б, якщо його не тільки "*****-та" позбавили, але й інших статевих органів.
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15.03.2022 15:17 Ответить
Надо всех колаборантов выкуривать и выжигать, вот до чего доводит политика терпимости к этим уродам
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15.03.2022 15:17 Ответить
тупий ********
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15.03.2022 15:18 Ответить
А мертветчука ? За золотой вагон с российским орлами
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15.03.2022 15:19 Ответить
Папіка зеленого не трош.
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15.03.2022 15:27 Ответить
А колопомийський получаєця мамка?))
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15.03.2022 15:32 Ответить
Цю падлу треба позбавити його нікчемного життя.
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15.03.2022 15:19 Ответить
Как же он служил в очистке?
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15.03.2022 15:20 Ответить
ему медведчук дал рекомендацию, если я не ошибаюсь...
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15.03.2022 15:47 Ответить
Йшов 20 й день війни
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15.03.2022 15:20 Ответить
А як що до "троєжиддя *****" - Бойко, Рабіновіча і Новінського?
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15.03.2022 15:21 Ответить
Новинский - армянин
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15.03.2022 15:25 Ответить
Там стільки антиукраїнського лайна,що відразу і не згадаєш.
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15.03.2022 15:28 Ответить
У мене на деревцяті біля хати гілочка похилилася. Вона скучає за тобою, Ківа...
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15.03.2022 15:22 Ответить
Проснулись нарешті.А Бужанський,а Шевченко,а Суркіс,а .....????
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15.03.2022 15:23 Ответить
А Гєтманцев,який називав закон про застосування української мови мовним нацизмом.А за 3 дні до підорашенсько нападу на Україну воно верещало,що додаткові 10 мільярдів на потреби українського війська-це піар-акція.
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15.03.2022 15:27 Ответить
І де тепер цей непотріб? Втік за кордон?
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15.03.2022 15:35 Ответить
А собачий рот Дубінський, який вважав єдиним достойним кандидатом на Головного прокурора свою подружку поРтнова?!?!
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15.03.2022 16:53 Ответить
Ківа - рідкісний уйобок. Як і його виборці-******.
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15.03.2022 15:23 Ответить
Вірно підмічено (про виборців)
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15.03.2022 15:24 Ответить
Так воно пролізло по списку ОПЕЗЕЖОПИ.
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15.03.2022 15:29 Ответить
он по по моему по списку прошел конкретно за не го ни кто не голосовал а на выборах от соц партии он набрал аш целых 0,03%
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15.03.2022 15:33 Ответить
весь ЖОПОблок потрібно позбавити не мандату а волі,а декого навіть життя
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15.03.2022 15:25 Ответить
100 % 👍
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15.03.2022 15:26 Ответить
ні когось, а усіх на гілляку
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15.03.2022 16:47 Ответить
А Рабіновіч, а Волошин, Бойко ,Шуфрич і вся інша гидота? Що, знову толерантність? Ви що, здуріли?
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15.03.2022 15:26 Ответить
Шуфрича взагалі незрозуміло чому відпустили...
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15.03.2022 15:36 Ответить
Волошин втік до бульбашів - була інфа!
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15.03.2022 16:54 Ответить
ківа безмандатний

здається, це новий матюк
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15.03.2022 15:26 Ответить
Размандатили киву.
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15.03.2022 15:29 Ответить
Те, що воно ху...ло, то це відомо давно. Але яким треба бути конченим, щоб цього гандона вибрати депутатом.
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15.03.2022 15:30 Ответить
А мандат на отстрел этой мрази кому-нибудь выдали?
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15.03.2022 15:31 Ответить
Фото гарне підібрали
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15.03.2022 15:32 Ответить
а в нього якісь інші є?
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15.03.2022 16:09 Ответить
Рада позбавилась такого "інтелектуала"... тепер її робота буде паралізована??😄
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15.03.2022 15:34 Ответить
Ага. Тобто, до сьогодні був законодавчою ВЛАДОЮ.
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15.03.2022 15:36 Ответить
Если в европе надо послать спецов и доставить в киев и повесить прилюдно
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15.03.2022 15:37 Ответить
Как могут люди в здравом уме голосовать за таких олигофренов
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15.03.2022 15:37 Ответить
Где ты видел ватников в здравом уме?
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15.03.2022 15:48 Ответить
Нарешті, на одного дібілоїда в ВР стало менше...
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15.03.2022 15:40 Ответить
впаяти 15 років заочно, та оголосити в мнр. розшук
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15.03.2022 15:55 Ответить
Та в Полтаве, его дочка рулит. И куча отсосников Кивы здесь процветают
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15.03.2022 16:21 Ответить
Теперь как шарикова будут ловить годами.
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15.03.2022 16:28 Ответить
Нарешті!!!

Мегатрахарю треба зробити радикальне обрізання, щоб більше не розмножувався, а після цього судити за державну зраду та всі його злочини.
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15.03.2022 16:28 Ответить
это надо было сделать уже давно)и не только "киви"")))).Равина тоже и всех кто с этой гнилой партий
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15.03.2022 16:31 Ответить
Хм, така собі новина, це не впливає на швидкість польоту кулі.
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15.03.2022 16:34 Ответить
Киви надо отправить к Гиви.
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15.03.2022 16:38 Ответить
чому воно ще дихає? на палю ссуку!
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15.03.2022 16:44 Ответить
Прочитайте в зворотньому напрямку слово - бойОВИК...
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15.03.2022 17:03 Ответить
в жомову яму закопать кыву живого и трактором утрамбовать
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15.03.2022 17:21 Ответить
Відновить мандат через окружний "суд" вовка і через суд з прав людини відсудить з десяток мільйонів
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15.03.2022 21:42 Ответить
 
 