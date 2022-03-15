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ВР (11736) мандат (128) Кива (367)

Рада позбавила Киву мандата народного депутата, - ЗМІ

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Рада позбавила Киву мандата народного депутата, - ЗМІ

Верховна Рада України позбавила Іллю Киву мандата народного депутата.

Про це повідомили співрозмовники УП у парламенті, передає Цензор.НЕТ.

"Кива більше не депутат. 335 голосів "за" його виключення", - розповідає видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР ініціює оголошення нардепа Киви в міжнародний розшук

Раніше Генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила про підозру нардепу від ОПЗЖ Іллі Киві. Уночі 24 лютого Ілля Кива з-за кордону заявив, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ".
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Топ коментарі
+28
Надо всех колаборантов выкуривать и выжигать, вот до чего доводит политика терпимости к этим уродам
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15.03.2022 15:17
+21
А мертветчука ? За золотой вагон с российским орлами
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15.03.2022 15:19
+17
А як що до "троєжиддя *****" - Бойко, Рабіновіча і Новінського?
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15.03.2022 15:21
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Ківа без ксіви. Як прикро.
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15.03.2022 15:16 Відповісти
да уж... нечем дрочеру опу теперь прикрыть
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15.03.2022 15:28 Відповісти
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15.03.2022 15:30 Відповісти
Зачем ему в рашке ксива?
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15.03.2022 15:46 Відповісти
Гончаренко в тєлєгє сказав, що ця наволоч зараз ховається в Іспанії...
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15.03.2022 15:47 Відповісти
и диагноз ему какой-то, чтобы его долго лечить в закрытом медучреждении
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15.03.2022 15:16 Відповісти
С Кадыровым в одной палате.
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15.03.2022 15:34 Відповісти
Непогано було б, якщо його не тільки "*****-та" позбавили, але й інших статевих органів.
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15.03.2022 15:17 Відповісти
Надо всех колаборантов выкуривать и выжигать, вот до чего доводит политика терпимости к этим уродам
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15.03.2022 15:17 Відповісти
тупий ********
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15.03.2022 15:18 Відповісти
А мертветчука ? За золотой вагон с российским орлами
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15.03.2022 15:19 Відповісти
Папіка зеленого не трош.
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15.03.2022 15:27 Відповісти
А колопомийський получаєця мамка?))
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15.03.2022 15:32 Відповісти
Цю падлу треба позбавити його нікчемного життя.
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15.03.2022 15:19 Відповісти
Как же он служил в очистке?
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15.03.2022 15:20 Відповісти
ему медведчук дал рекомендацию, если я не ошибаюсь...
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15.03.2022 15:47 Відповісти
Йшов 20 й день війни
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15.03.2022 15:20 Відповісти
А як що до "троєжиддя *****" - Бойко, Рабіновіча і Новінського?
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15.03.2022 15:21 Відповісти
Новинский - армянин
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15.03.2022 15:25 Відповісти
Там стільки антиукраїнського лайна,що відразу і не згадаєш.
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15.03.2022 15:28 Відповісти
У мене на деревцяті біля хати гілочка похилилася. Вона скучає за тобою, Ківа...
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15.03.2022 15:22 Відповісти
Проснулись нарешті.А Бужанський,а Шевченко,а Суркіс,а .....????
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15.03.2022 15:23 Відповісти
А Гєтманцев,який називав закон про застосування української мови мовним нацизмом.А за 3 дні до підорашенсько нападу на Україну воно верещало,що додаткові 10 мільярдів на потреби українського війська-це піар-акція.
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15.03.2022 15:27 Відповісти
І де тепер цей непотріб? Втік за кордон?
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15.03.2022 15:35 Відповісти
А собачий рот Дубінський, який вважав єдиним достойним кандидатом на Головного прокурора свою подружку поРтнова?!?!
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15.03.2022 16:53 Відповісти
Ківа - рідкісний уйобок. Як і його виборці-******.
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15.03.2022 15:23 Відповісти
Вірно підмічено (про виборців)
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15.03.2022 15:24 Відповісти
Так воно пролізло по списку ОПЕЗЕЖОПИ.
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15.03.2022 15:29 Відповісти
он по по моему по списку прошел конкретно за не го ни кто не голосовал а на выборах от соц партии он набрал аш целых 0,03%
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15.03.2022 15:33 Відповісти
весь ЖОПОблок потрібно позбавити не мандату а волі,а декого навіть життя
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15.03.2022 15:25 Відповісти
100 % 👍
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15.03.2022 15:26 Відповісти
ні когось, а усіх на гілляку
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15.03.2022 16:47 Відповісти
А Рабіновіч, а Волошин, Бойко ,Шуфрич і вся інша гидота? Що, знову толерантність? Ви що, здуріли?
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15.03.2022 15:26 Відповісти
Шуфрича взагалі незрозуміло чому відпустили...
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15.03.2022 15:36 Відповісти
Волошин втік до бульбашів - була інфа!
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15.03.2022 16:54 Відповісти
ківа безмандатний

здається, це новий матюк
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15.03.2022 15:26 Відповісти
Размандатили киву.
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15.03.2022 15:29 Відповісти
Те, що воно ху...ло, то це відомо давно. Але яким треба бути конченим, щоб цього гандона вибрати депутатом.
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15.03.2022 15:30 Відповісти
А мандат на отстрел этой мрази кому-нибудь выдали?
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15.03.2022 15:31 Відповісти
Фото гарне підібрали
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15.03.2022 15:32 Відповісти
а в нього якісь інші є?
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15.03.2022 16:09 Відповісти
Рада позбавилась такого "інтелектуала"... тепер її робота буде паралізована??😄
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15.03.2022 15:34 Відповісти
Ага. Тобто, до сьогодні був законодавчою ВЛАДОЮ.
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15.03.2022 15:36 Відповісти
Если в европе надо послать спецов и доставить в киев и повесить прилюдно
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15.03.2022 15:37 Відповісти
Как могут люди в здравом уме голосовать за таких олигофренов
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15.03.2022 15:37 Відповісти
Где ты видел ватников в здравом уме?
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15.03.2022 15:48 Відповісти
Нарешті, на одного дібілоїда в ВР стало менше...
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15.03.2022 15:40 Відповісти
впаяти 15 років заочно, та оголосити в мнр. розшук
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15.03.2022 15:55 Відповісти
Та в Полтаве, его дочка рулит. И куча отсосников Кивы здесь процветают
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15.03.2022 16:21 Відповісти
Теперь как шарикова будут ловить годами.
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15.03.2022 16:28 Відповісти
Нарешті!!!

Мегатрахарю треба зробити радикальне обрізання, щоб більше не розмножувався, а після цього судити за державну зраду та всі його злочини.
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15.03.2022 16:28 Відповісти
это надо было сделать уже давно)и не только "киви"")))).Равина тоже и всех кто с этой гнилой партий
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15.03.2022 16:31 Відповісти
Хм, така собі новина, це не впливає на швидкість польоту кулі.
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15.03.2022 16:34 Відповісти
Киви надо отправить к Гиви.
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15.03.2022 16:38 Відповісти
чому воно ще дихає? на палю ссуку!
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15.03.2022 16:44 Відповісти
Прочитайте в зворотньому напрямку слово - бойОВИК...
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15.03.2022 17:03 Відповісти
в жомову яму закопать кыву живого и трактором утрамбовать
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15.03.2022 17:21 Відповісти
Відновить мандат через окружний "суд" вовка і через суд з прав людини відсудить з десяток мільйонів
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15.03.2022 21:42 Відповісти
 
 