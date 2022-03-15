Рада позбавила Киву мандата народного депутата, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Верховна Рада України позбавила Іллю Киву мандата народного депутата.
Про це повідомили співрозмовники УП у парламенті, передає Цензор.НЕТ.
"Кива більше не депутат. 335 голосів "за" його виключення", - розповідає видання.
Раніше Генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила про підозру нардепу від ОПЗЖ Іллі Киві. Уночі 24 лютого Ілля Кива з-за кордону заявив, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ".
Топ коментарі
+28 Aleksey NotBad
показати весь коментар15.03.2022 15:17
+21 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар15.03.2022 15:19
+17 НБ
показати весь коментар15.03.2022 15:21
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
здається, це новий матюк
Мегатрахарю треба зробити радикальне обрізання, щоб більше не розмножувався, а після цього судити за державну зраду та всі його злочини.