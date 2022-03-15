Рада позбавила Киву мандата народного депутата, - ЗМІ

Верховна Рада України позбавила Іллю Киву мандата народного депутата.

Про це повідомили співрозмовники УП у парламенті, передає Цензор.НЕТ.

"Кива більше не депутат. 335 голосів "за" його виключення", - розповідає видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР ініціює оголошення нардепа Киви в міжнародний розшук

Раніше Генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила про підозру нардепу від ОПЗЖ Іллі Киві. Уночі 24 лютого Ілля Кива з-за кордону заявив, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ".