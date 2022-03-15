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Оккупанты расстреляли трех подростков в селе близ Чернигова, - руководитель облпрокуратуры Василина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты расстреляли трех подростков в селе близ Чернигова, - руководитель облпрокуратуры Василина

В селе Мохнатин, что возле Чернигова, российские оккупанты расстреляли трех местных подростков. Двоим погибшим по 17 лет, одному – 19.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сказал руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина.

По его словам, сообщение о совершении преступления поступило 14 марта около 15 часов.

"Согласно свидетельству обратившегося по этому поводу гражданина проезжала колонна военной техники РФ: 7 бензовозов, 3 КамАЗа с боеприпасами в сопровождении БМП. Шли местные жители, их расстреляли из БМП", – сказал Сергей Василина.

Двое погибших были братьями-близнецами. Третьему, 19-летнему парню, оторвало ногу, он тоже погиб.

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Топ комментарии
+59
про що з ними можна домовлятися?Вони прийшли нас вбивати.Тупо вбивати.І їх зупинить тільки їхня ж смерть.
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15.03.2022 16:59
+44
Горіти у пеклі москалі.
.
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15.03.2022 16:58
+24
Бензовозы надо взрывать
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15.03.2022 17:01
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Горіти у пеклі москалі.
.
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15.03.2022 16:58 Ответить
про що з ними можна домовлятися?Вони прийшли нас вбивати.Тупо вбивати.І їх зупинить тільки їхня ж смерть.
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15.03.2022 16:59 Ответить
Бензовозы надо взрывать
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15.03.2022 17:01 Ответить
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15.03.2022 17:02 Ответить
Цих хлопців вбили бо вирішили що вони спричиняють небезпеку для бензовозів. Тих хто будуть підходити близько будуть вбивати. Треба палити бензовози з безпечної відстані але як це може робити беззбройне населення ?
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15.03.2022 17:10 Ответить
Закидувати шматками асфальту с великого будівництва.
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15.03.2022 17:26 Ответить
Та про эти бутылки пишут те кто даже не задумывается что кацапы не собираются ни кого подпускать на эти 10- 15 метров да ещё с бутылкой в руках . Также как и советчики резать , стоят кацапы по трое и всегда с расчетом видеть других таких же
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15.03.2022 18:12 Ответить
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15.03.2022 17:05 Ответить
За 105 дней "зимней войны" советская сторона потеряла убитыми и пропавшими без вести почти 127 тысяч человек, 246 тысяч солдат были ранены, контужены, получили тяжелые и средние обморожения. Финские потери составили 26 тысяч человек, 43,5 тысяч солдат были ранены. СССР понес и ощутимый политический урон.
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15.03.2022 17:07 Ответить
В Галичині вони розстрілювали дитячі вертепи.
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15.03.2022 17:07 Ответить
И после этого их брать в плен? Убивать всех с особой жестокостью.
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15.03.2022 17:08 Ответить
Прошу, пишіть не окупанти, але росіяни або російські окупанти. Всі українці повинні зрозуміти, що тепер воюємо не проти Путіна чи путіновської Росії, але проти росіянам.
Практично всі росіяни ненавидять українців і Україну.
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15.03.2022 17:10 Ответить
Нельзя договариваться о мире с теми, кто пришёл тебя убивать.

© Голда Меир
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15.03.2022 17:42 Ответить
Украина это не «вкусный борщ», не «киевский торт», не «каштаны на Крещатике». Это прежде всего люди - красивые, сильные, честные и смелые. Они знают, что такое Свобода. И будут за неё сражаться.
Слава Украине!
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15.03.2022 17:46 Ответить
Це результат того що територіальні оборони діють без військового камуфляжу, тому росіяни вважають кожного цивільного потенційним бійцем.
На це треба звертати увагу і в разі переміщення поряд з вами кацапських колон не висовуватись.
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15.03.2022 18:25 Ответить
У меня в этом селе родственики ,связи нет, в народе это село называют манхетен !
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15.03.2022 21:19 Ответить
 
 