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Окупанти розстріляли трьох підлітків в селі поблизу Чернігова, - керівник облпрокуратури Василина

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти розстріляли трьох підлітків в селі поблизу Чернігова, - керівник облпрокуратури Василина

У селі Мохнатин, що біля Чернігова, російські окупанти розстріляли трьох місцевих підлітків. Двом загиблим по 17 років, одному – 19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному сказав керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина.

З його слів, повідомлення про вчинення злочину надійшло 14 березня близько 15 години.

"Згідно з свіченнями громадянина, який звернувся з цього приводу, проїжджала колона військової техніки РФ: 7 бензовозів, 3 КамАЗи з боєприпасами у супроводі БМП. Йшли місцеві мешканці, їх розстріляли з БМП", – сказав Сергій Василина.

Двоє загиблих були братами-близнюками. Третьому, 19-річному хлопцю, відірвало ногу, він також загинув.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мисливець на Чернігівщині разом із собою підірвав гранатою кількох російських окупантів

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+59
про що з ними можна домовлятися?Вони прийшли нас вбивати.Тупо вбивати.І їх зупинить тільки їхня ж смерть.
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15.03.2022 16:59
+44
Горіти у пеклі москалі.
.
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15.03.2022 16:58
+24
Бензовозы надо взрывать
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15.03.2022 17:01
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Горіти у пеклі москалі.
.
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15.03.2022 16:58 Відповісти
про що з ними можна домовлятися?Вони прийшли нас вбивати.Тупо вбивати.І їх зупинить тільки їхня ж смерть.
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15.03.2022 16:59 Відповісти
Бензовозы надо взрывать
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15.03.2022 17:01 Відповісти
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15.03.2022 17:02 Відповісти
Цих хлопців вбили бо вирішили що вони спричиняють небезпеку для бензовозів. Тих хто будуть підходити близько будуть вбивати. Треба палити бензовози з безпечної відстані але як це може робити беззбройне населення ?
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15.03.2022 17:10 Відповісти
Закидувати шматками асфальту с великого будівництва.
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15.03.2022 17:26 Відповісти
Та про эти бутылки пишут те кто даже не задумывается что кацапы не собираются ни кого подпускать на эти 10- 15 метров да ещё с бутылкой в руках . Также как и советчики резать , стоят кацапы по трое и всегда с расчетом видеть других таких же
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15.03.2022 18:12 Відповісти
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15.03.2022 17:05 Відповісти
За 105 дней "зимней войны" советская сторона потеряла убитыми и пропавшими без вести почти 127 тысяч человек, 246 тысяч солдат были ранены, контужены, получили тяжелые и средние обморожения. Финские потери составили 26 тысяч человек, 43,5 тысяч солдат были ранены. СССР понес и ощутимый политический урон.
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15.03.2022 17:07 Відповісти
В Галичині вони розстрілювали дитячі вертепи.
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15.03.2022 17:07 Відповісти
И после этого их брать в плен? Убивать всех с особой жестокостью.
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15.03.2022 17:08 Відповісти
Прошу, пишіть не окупанти, але росіяни або російські окупанти. Всі українці повинні зрозуміти, що тепер воюємо не проти Путіна чи путіновської Росії, але проти росіянам.
Практично всі росіяни ненавидять українців і Україну.
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15.03.2022 17:10 Відповісти
Нельзя договариваться о мире с теми, кто пришёл тебя убивать.

© Голда Меир
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15.03.2022 17:42 Відповісти
Украина это не «вкусный борщ», не «киевский торт», не «каштаны на Крещатике». Это прежде всего люди - красивые, сильные, честные и смелые. Они знают, что такое Свобода. И будут за неё сражаться.
Слава Украине!
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15.03.2022 17:46 Відповісти
Це результат того що територіальні оборони діють без військового камуфляжу, тому росіяни вважають кожного цивільного потенційним бійцем.
На це треба звертати увагу і в разі переміщення поряд з вами кацапських колон не висовуватись.
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15.03.2022 18:25 Відповісти
У меня в этом селе родственики ,связи нет, в народе это село называют манхетен !
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15.03.2022 21:19 Відповісти
 
 