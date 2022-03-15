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Окупанти розстріляли трьох підлітків в селі поблизу Чернігова, - керівник облпрокуратури Василина
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У селі Мохнатин, що біля Чернігова, російські окупанти розстріляли трьох місцевих підлітків. Двом загиблим по 17 років, одному – 19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному сказав керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина.
З його слів, повідомлення про вчинення злочину надійшло 14 березня близько 15 години.
"Згідно з свіченнями громадянина, який звернувся з цього приводу, проїжджала колона військової техніки РФ: 7 бензовозів, 3 КамАЗи з боєприпасами у супроводі БМП. Йшли місцеві мешканці, їх розстріляли з БМП", – сказав Сергій Василина.
Двоє загиблих були братами-близнюками. Третьому, 19-річному хлопцю, відірвало ногу, він також загинув.
Топ коментарі
+59 Юрій Петрович c92ca1ad
показати весь коментар15.03.2022 16:59
+44 Lvbnhj
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+24 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар15.03.2022 17:01
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Практично всі росіяни ненавидять українців і Україну.
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На це треба звертати увагу і в разі переміщення поряд з вами кацапських колон не висовуватись.