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Мисливець на Чернігівщині разом із собою підірвав гранатою кількох російських окупантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мисливець на Чернігівщині разом із собою підірвав гранатою кількох російських окупантів

Керівник товариства мисливців Анатолій Кульгейко в селищі Ріпки Чернігівської області знищив російських окупантів, які увірвались до нього в помешкання.

Про це у Facebook повідомив ексзаступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе, інформує Цензор.НЕТ.

"10 чи 11 березня, на Чернігівщині, банда орків увірвалася до будинку керівника Ріпкинського районного товариства мисливців Кульгейка Анатолія Івановича. Вимагали від нього списки мисливців, очевидно – для подальших репресій. У відповідь Анатолій Іванович послав російський корабель нах#й і підірвав ручну гранату. Загинув сам і відправив до пекла кілька фашистів. Мокшани своїх 200-х та 300-х забрали. Героя поховали у Ріпках", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: "Помножили на нуль КП окупантів", - чернігівські оборонці знищили командний пункт росіян. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+167
Героям слава.
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14.03.2022 19:55
+122
Слава Герою!
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14.03.2022 19:55
+119
Герої не вмирають!
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14.03.2022 19:55
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Героям слава.
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14.03.2022 19:55 Відповісти
Герої не вмирають!
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14.03.2022 19:55 Відповісти
Слава Герою!
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14.03.2022 19:55 Відповісти
Цих звірів тільки вбивати до останнього.
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14.03.2022 19:55 Відповісти
Вічна пам'ять
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14.03.2022 19:56 Відповісти
Вечная память Герою !!!
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14.03.2022 19:56 Відповісти
Героям слава!
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14.03.2022 19:56 Відповісти
Герої не вмирають!
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14.03.2022 19:57 Відповісти
Вічна Память !
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14.03.2022 19:58 Відповісти
Слава Герою!
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14.03.2022 19:58 Відповісти
Світла пам'ять Герою України та щирі співчуття рідним та близьким 😪😪😪
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14.03.2022 19:58 Відповісти
А дали бы всем украинцам оружие? Сомневаюсь что враг продвинулся бы так далеко вглубь страны тем более рискнул бы заходить в населенные пункты
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14.03.2022 19:59 Відповісти
Вот не надо начинать ету песню что нету оружия. Или нету денег на его покупку... Наша власть просто боялась украинский народ больше чем окупантов
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14.03.2022 20:11 Відповісти
Самі б купили! Треба лише добро дати.
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14.03.2022 21:09 Відповісти
Питання. Звідки орки взнали про цього чоловіка ?
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14.03.2022 19:59 Відповісти
колаборанти здали
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14.03.2022 20:01 Відповісти
в месте с полицаями
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14.03.2022 20:17 Відповісти
ну так у Орков забрал и ......
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14.03.2022 20:08 Відповісти
Что зайвого? Неужели не понятно , что эти охотники как раз таки по лесам орков разбегающихся и вылавливали , теперь окупировали и кацапы выявить их хотят . Надеюсь теперь понятно откуда граната у простого охотника могла взяться
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14.03.2022 20:11 Відповісти
Менти передали список. Менти і держслужбовці- перші переходять на сторону окупанта. Це із Швейцарської книги по партизанській війні 30-х років.
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14.03.2022 20:33 Відповісти
Крутий мужик. Слава і пам'ять.
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14.03.2022 20:01 Відповісти
Царство Небесне...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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14.03.2022 20:01 Відповісти
Вічна пам'ять сину України. Героям слава!
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14.03.2022 20:02 Відповісти
Слава Герою! Хай земля горить під ногами у російсько-фашистських загарбників!
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14.03.2022 20:03 Відповісти
Это ж вроде на границе с бульбонией?Нормально луками не участвуют...
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14.03.2022 20:09 Відповісти
МИСЛИВЕЦЬ з великої літери.Вічна память герою!
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14.03.2022 20:12 Відповісти
Впевнений, що мисливці добряче пригостили окупантів, того і прийшли по їхні душі. Не здав своїх ... Справжній Мужик. Честь!
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14.03.2022 20:12 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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14.03.2022 20:15 Відповісти
40 дней не прошло . Он видит как ним восхищаются. Слава ГЕРОЮ України !!!
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14.03.2022 20:15 Відповісти
smert kacapam
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14.03.2022 20:16 Відповісти
Таких не победить!
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14.03.2022 20:20 Відповісти
Вічна пам'ять та пошана герою.
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14.03.2022 20:20 Відповісти
Слава ГЕРОЮ України! Вічна пам'ять!

Московити горіть у пеклі.
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14.03.2022 20:20 Відповісти
Гідна смерть, загинув як козак - честь, шана таким героям.
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14.03.2022 20:22 Відповісти
Вечная память и Слава Героям! 🇺🇦✊✌️
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14.03.2022 20:22 Відповісти
от у нас і свої легенди з'являються. якщо залишились неповнолітні діти - дайте реквізити, я трошки допоможу.
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14.03.2022 20:23 Відповісти
Слава герою! Герої не вмирають, вони будуть завжди жити в серцях українців!
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14.03.2022 20:35 Відповісти
Дякую за життя!
Герої не вмирають!
Вічна пам'ять!
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14.03.2022 20:40 Відповісти
Вічна пам'ять
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14.03.2022 20:43 Відповісти
Царствіє небесне воїну українцю
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14.03.2022 20:43 Відповісти
Вічна пам'ять Брате...Вже серце не витримує,сліз не лишилося....Гине мій народ,моя кров,моя душа...
Прокляття до сьомого коліна всім тварям мокшанським.Нехай кров українців пече їх пекельним огнем довіку
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14.03.2022 20:50 Відповісти
Ось з таких власних вчинків і складається велика спільна перемога!
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14.03.2022 21:37 Відповісти
Герой! От вам Герой ! А не говорящі голови солодкоусті перевертні !
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14.03.2022 22:30 Відповісти
Слава героям. Коль тонУ сам, за компанию заберу и пару рашистов. Это вроде слова, но вспомните наших партизанов в украинских лесах. Вспомните рассказы дедов, фильмы о ВОВ. Так оно и было. И партизаны были не в рашке, а в Украине. Самое мощное партизанское движение. ХРЕН тебе пуйло, а не УКРАИНА!!!
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14.03.2022 23:48 Відповісти
 
 