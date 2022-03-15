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ВР на время войны одобрила налоговые стимулы для бизнеса

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

ВР на время войны одобрила налоговые стимулы для бизнеса

Верховная Рада приняла налоговые стимулы для бизнеса на время войны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, за соответствующий закон №7137-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по действию норм на период действия военного положения" проголосовали 340 народных депутатов.

Согласно закону, на период действия военного положения уплачивать единый налог смогут не только ФЛП-упрощенцы, но и крупные предприятия.

Закон повышает лимит доходов для использования единого налога с 10 млн. до 10 млрд. гривен. Это значительно расширяет круг предприятий, которые смогут снизить налоговую нагрузку на время войны и сохранить свою деятельность. Налог с оборота устанавливается на уровне 2%.

Кроме того, для таких предприятий снимается ограничение по количеству работников и видов деятельности (исключение составляет деятельность, связанная с подакцизными товарами и игорным бизнесом).

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Кроме того, документом определяются особенности начисления отдельных налогов и сборов в условиях военного положения, в частности ЕСВ, платы за землю, экологического налога. Также предполагается уменьшение ставки НДС до 7% и освобождение от акциза на горючее.

В свою очередь, предусмотрено освободить потребителей от ответственности перед кредитодателем за просрочку выполнения обязательств по договору о потребительском кредите, ограничить месячное вознаграждение госслужащих десятью размерами минимальной заработной платы и освободить от налогообложения НДФЛ помощи пострадавшим от военной агрессии Российской Федерации.

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непогано, треба дочекатися як буде застосовуватися на практиці
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15.03.2022 17:30 Ответить
 
 