Верховная Рада признала добровольцев теробороны участниками боевых действий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Верховная Рада признала добровольцев сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины участниками боевых действий.
Соответствующий законопроект №7151 принят в целом. За этот законопроект проголосовали 344 народных депутата, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, с началом военной агрессии Российской Федерации против Украины для обеспечения обороны Украины, защиты населения и интересов государства стали активно привлекаться добровольцы Сил территориальной обороны ВСУ.
Поэтому в условиях военного вторжения в Украину агрессора и с целью усиления возможности защиты отечества возникла необходимость на законодательном уровне признать добровольцев сил теробороны ВСУ ветеранами войны.
Пожалуйста, подождите...
Є, звичайно, мужні люди, але є багато мотлоху.
Швидко вони собі підсуєтилися. Мені ніписали, що в Києві під виглядом боротьби з алкоголем віджимали у крмничок алкоголь. На Борщагівці.
Вони в основному виконують функції поліції та нацгвардії.
Тому, я вважаю, лише після війни можна буде розібратись, хто є УБД, а хто, як я, лише (поки що) стояли на блокпостах в тилу.
Ще відкрию одну таємницю, брат з 72-ї бригади воює десь під Києвом. І в 14-15 році воював. От хто УБД!
Боже, захисти Україну...від українців