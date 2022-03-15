Верховная Рада признала добровольцев теробороны участниками боевых действий

Верховная Рада признала добровольцев сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины участниками боевых действий.

Соответствующий законопроект №7151 принят в целом. За этот законопроект проголосовали 344 народных депутата, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, с началом военной агрессии Российской Федерации против Украины для обеспечения обороны Украины, защиты населения и интересов государства стали активно привлекаться добровольцы Сил территориальной обороны ВСУ.

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Поэтому в условиях военного вторжения в Украину агрессора и с целью усиления возможности защиты отечества возникла необходимость на законодательном уровне признать добровольцев сил теробороны ВСУ ветеранами войны.