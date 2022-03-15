Рада визнала добровольців тероборони учасниками бойових дій
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Верховна Рада визнала добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України учасниками бойових дій.
Відповідний законопроєкт №7151 прийнято в цілому. За цей законопроєкт проголосували 344 народні депутати, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, з початком військової агресії Російської Федерації проти України для забезпечення оборони України, захисту населення та інтересів держави стали активно залучатися добровольці Сил територіальної оборони ЗСУ.
Тому в умовах військового вторгнення в Україну агресора і з метою посилення можливості захисту Вітчизни виникла потреба на законодавчому рівні визнати добровольців Сил тероборони ЗСУ ветеранами війни.
Будь ласка, зачекайте...
Є, звичайно, мужні люди, але є багато мотлоху.
Швидко вони собі підсуєтилися. Мені ніписали, що в Києві під виглядом боротьби з алкоголем віджимали у крмничок алкоголь. На Борщагівці.
Вони в основному виконують функції поліції та нацгвардії.
Тому, я вважаю, лише після війни можна буде розібратись, хто є УБД, а хто, як я, лише (поки що) стояли на блокпостах в тилу.
Ще відкрию одну таємницю, брат з 72-ї бригади воює десь під Києвом. І в 14-15 році воював. От хто УБД!
Боже, захисти Україну...від українців