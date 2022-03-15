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Рада визнала добровольців тероборони учасниками бойових дій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рада визнала добровольців тероборони учасниками бойових дій

Верховна Рада визнала добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України учасниками бойових дій.

Відповідний законопроєкт №7151 прийнято в цілому. За цей законопроєкт проголосували 344 народні депутати, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, з початком військової агресії Російської Федерації проти України для забезпечення оборони України, захисту населення та інтересів держави стали активно залучатися добровольці Сил територіальної оборони ЗСУ.

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Тому в умовах військового вторгнення в Україну агресора і з метою посилення можливості захисту Вітчизни виникла потреба на законодавчому рівні визнати добровольців Сил тероборони ЗСУ ветеранами війни.
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Топ коментарі
+15
війна війною а чиновницький планктон вже собі преференції повоенні готовить ...- так як в сьогоднішній "тер обороні" всі блатні та хто був біля кормушки - весь депутатський місцевий корпус - брати свати та діти - так як і на фронт не поженуть а потім земельку та все інше отримають ...- от таке то от ...
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15.03.2022 17:36
+11
Это хорошо, люди получат льготы за свой риск и участие. ... Только вот вопрос, когда будут регистрировать, нужно запретить депутатам получать подобный статус, если он не подтвержден реальным участием в теробороне
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15.03.2022 17:35
+10
Це вже святе.Тероборона це прості люди, що не побоялися в час війни вийти проти величезної арміі орків,фактично не маючи військового досвіду, вони йшли за позовом серця і воюють ,і нажаль гинуть за нашу Україну.
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15.03.2022 17:38
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Это хорошо, люди получат льготы за свой риск и участие. ... Только вот вопрос, когда будут регистрировать, нужно запретить депутатам получать подобный статус, если он не подтвержден реальным участием в теробороне
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15.03.2022 17:35 Відповісти
попробуй іди вступи в тер оборону - все "зайнято".....- а от чи буде толк реальний- ще невідомо ....
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15.03.2022 17:37 Відповісти
Мої всі там.Не давали правда спочатку зброї,але писали до самого Зе ,і до Залужного,і добилися зброї!
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15.03.2022 17:40 Відповісти
Я тоже сегодня вступил в тероборону, пока еще ничего не знаю куда и как. А как именно и куда написать, чтобы дали оружие, просто интересно?
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15.03.2022 18:57 Відповісти
В Польщі точно не буде. Ти в Україну приїдь.
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15.03.2022 17:40 Відповісти
війна війною а чиновницький планктон вже собі преференції повоенні готовить ...- так як в сьогоднішній "тер обороні" всі блатні та хто був біля кормушки - весь депутатський місцевий корпус - брати свати та діти - так як і на фронт не поженуть а потім земельку та все інше отримають ...- от таке то от ...
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15.03.2022 17:36 Відповісти
Так. На жаль там багато мотлоху, що піариться.
Є, звичайно, мужні люди, але є багато мотлоху.
Швидко вони собі підсуєтилися. Мені ніписали, що в Києві під виглядом боротьби з алкоголем віджимали у крмничок алкоголь. На Борщагівці.
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15.03.2022 17:39 Відповісти
О, запарєбріковий розкукурікався.
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15.03.2022 17:43 Відповісти
Бачу, ти на півнях добре знаєшся.
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15.03.2022 17:49 Відповісти
Тебе не взяли і тому ти до Польщі здриснув?
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15.03.2022 17:41 Відповісти
Ти диви, так хотіли боронити Україну,що збігли за кордон.Що за невдоволений дописувач то під іноземним прапором.
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15.03.2022 17:44 Відповісти
я думаю вам навіть потрібно було.Але вже не вам вірішувати тоді за нашіх хлопців з тероборони,не ваші діти чи чоловіки там стоять.
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15.03.2022 18:16 Відповісти
Я не вирішую за ваших чоловіків. Я пишу те, що мені сьогодні написав учасник з тероборони. ЯКИЙ ПОВЕРНУВСЯ З ПОЛЬЩІ, ЩОБ ПІТИ НА ФРОНТ. Ви взагалі читати вмієте? Аналізувати прочитане вмієте? Чи завжди треба казати, що все є джобре? Але воно не все є добре.
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15.03.2022 18:21 Відповісти
А Я ВАМ ПИШУ ЯК МАТИ,ДРУЖИНА,ТА СЕСТРА,ЧИЇ РІДНІ ЗАРАЗ У ТЕРОБОРОНІ! ПИШУ ВАМ З УКРАЇНИ,З ОДЕСИ.ВИ МЕНІ БУДЕТЕ РОЗПОВІДАТИ ЩО У НАС КОЇТЬСЯ В ТЕРОБОРОНІ? ВИ АНАЛІЗУВАТИ ВЗМОЗІ, ЧИ І ДАЛІ ТУТ БУДЕТЕ ССИЛАТИСЯ НА СЛОВА ЩО "ОДНА БАБЦЯ ГОВОРИЛА"? Ви через пару трійку випадкових людей наразі плюндруєте нашу тероборону ,що пішли захищати Україну за власним бажанням,бо у нас контрактна армія. Видно любити Україну здалеку ,коли воно вам нічого не коштує дуже приємно.Майте повагу до українців, екперд закордоний.
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15.03.2022 18:33 Відповісти
Ну ,тер оборона в Одесі і тер оборона Маріуполя, трохи відрізняється. А отримають учасника однаково.
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15.03.2022 19:59 Відповісти
Сашко павлин,казала мазала хтось.Нехер писать як що сам не там .
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15.03.2022 20:30 Відповісти
Сподіваюсь, що це про тих, що дійсно у бойових діях приймає участь, а не усяких, хто ворога в очі не бачив, але вже в броніках піариться.
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15.03.2022 17:38 Відповісти
Таких теж багато. 9 із 10 якшо не більше

Вони в основному виконують функції поліції та нацгвардії.
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15.03.2022 18:19 Відповісти
Це вже святе.Тероборона це прості люди, що не побоялися в час війни вийти проти величезної арміі орків,фактично не маючи військового досвіду, вони йшли за позовом серця і воюють ,і нажаль гинуть за нашу Україну.
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15.03.2022 17:38 Відповісти
Не всі. Я, наприклад, ще жодного пострілу не зробив по кацапам. У нас тут получається тихо. Ми отримали автомати і поки що лише чергуємо на блокпостах. Кацапи до нас не дійшли 40 км, за Баришівкою їх розбили і зупинили ЗСУ. Частина наших уже здала автомати і пішли через воєнкомат на фронт.
Тому, я вважаю, лише після війни можна буде розібратись, хто є УБД, а хто, як я, лише (поки що) стояли на блокпостах в тилу.
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15.03.2022 17:54 Відповісти
Война ще не скінчилася, ще навоюєшся!
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15.03.2022 17:58 Відповісти
Щось ти не те пишешь.По перше в СМІ забороняється вказувати населені пункти чи місця діслокаціі тероборони чи ЗСУ,по друге, тероборона є також мобільною частиною,коли немає загрози в одному блокпосту, людей мобілізують туди де важливіше.
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15.03.2022 18:01 Відповісти
Ну... цікаво, як можна знайти мій блокпост, який десь у радіусі 40 км за Баришівкою (хоча, трохи уточню, я перевірив по карті - більше 50 км) Ну а з іншим, згоден.
Ще відкрию одну таємницю, брат з 72-ї бригади воює десь під Києвом. І в 14-15 році воював. От хто УБД!
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15.03.2022 18:08 Відповісти
Молодець. Хоч один сказав правду. Так воно і є, тер оборона в Ужгороді і Маріуполі відрізняється
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15.03.2022 20:01 Відповісти
В тероборону взяли лише синочків місцевих депутатів, чиновників та приближених! От сидять собі синочки під Мукачево і отримають статус учасника бойових дій? Що за дурниці!!!
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15.03.2022 17:45 Відповісти
Я вважаю, що саме там, де були бойові дії там і будуть мати цей старус
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15.03.2022 18:00 Відповісти
Прийшов в воєнкомат на третій день війни, поки своїх всіх евакуював в ближнє зарубіжжя, оскільки без служби в зс, а в то місць нема то записали номер і відправили до додому.
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15.03.2022 18:10 Відповісти
Вчера позвонили из военкомата, завтра уже сборы. Никогда не думал, что я - архитектор, под сраку лет, буду держать оружие в руках...
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15.03.2022 18:52 Відповісти
В Україні і так половина УБД не стріляла жодного разу, а зараз цих "партизанів", які сидять за 500км від фронту зроблять УБД.

Боже, захисти Україну...від українців
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15.03.2022 18:55 Відповісти
ЗАІБАЛА ВЖЕ ВСІХ ЦЯ рада!!!…
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15.03.2022 19:44 Відповісти
Я скажу что каждая работа важна.Те кто сидят в окопах,и те кто стоять на блокпостах,и те кто роет окопы,и те,которые работают и платят налоги государству.
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15.03.2022 19:59 Відповісти
Гарна новина! Тільки питання: тероборона 200-500км від фронту, де в селах кожен другий в теробороні й прифронтові райони( наприклад Харків, Чернігів і т д.)? Як на мене повинен бути розподіл. А то получиться, що воювало 5млн. українців з яких на блокпостах стояло 4,8млн., які й зброї не бачили
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16.03.2022 00:49 Відповісти
 
 