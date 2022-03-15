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НАТО активизирует предоставление Украине современных систем противовоздушной обороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

НАТО активизирует предоставление Украине современных систем противовоздушной обороны

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс активизирует предоставление Украине современных систем противовоздушной обороны.

Об этом Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе в преддверии чрезвычайного заседания министров обороны стран-членов Альянс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, у Столтенберга спросили, почему НАТО и США настаивают, что боевые самолеты не будут полезны для Украины, когда украинцы высказывают другое мнение.

"Союзники НАТО предоставляют много различных видов оборудования, в том числе современные системы противовоздушной обороны, которые на самом деле помогли украинцам сбивать российские самолеты и российские ракеты, и союзники продолжают оказывать поддержку, когда также речь идет о различных видах систем противовоздушной обороны", - заявил Столтенберг.

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В то же время, генеральный секретарь Альянса не собирается более подробно информировать об этой помощи.

"Но я не собираюсь вдаваться в детали каждого вида поставок, каждого вида поддержки, в точности как и где, поскольку я думаю, что это только усложнит оказание такого рода поддержки. Страны-члены НАТО увеличивают обеспечение современными системами противовоздушной обороны", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, Организация Североатлантического договора (НАТО) не будет воевать с Россией в Украине, потому что это будет Третья мировая война.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+62
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15.03.2022 18:19
+53
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15.03.2022 18:19
+44
НАТО , дякуємо.
Сподіваюсь , ДБР з Сухачовим не заведе карну справу на НАТО разом за Пашинським.
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15.03.2022 18:19
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15.03.2022 18:19 Ответить
ну пусть своими тугриками внутри страны оплачивать метро или в магазине что-то смогут, зарубеж и из зарубежа всеравно нихера не сделать, рубль никому не нужен
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15.03.2022 18:26 Ответить
фейк

Некоторые издания, среди которых ТАСС, сообщают, что Apple начала принимать карты Мир для оплаты в App Store.

Но это не так. Карты Мир, как Visa и Mastercard, невозможно привязать к Apple ID.

ТАСС ссылается на страницу Apple, на которой перечислены способы оплаты в Apple ID. Помимо дебетовых и кредитных карт, там действительно есть платежная система Мир. Однако эта страница в последний раз обновлялась 15 декабря 2021 года.
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15.03.2022 18:29 Ответить
Танунах!
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15.03.2022 19:11 Ответить
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15.03.2022 18:19 Ответить
А США і не збираються свій *** від твоїх соплів витирати,США тобі ***ло і твоїй зомбокраїні в сраку його по самі помідори загонять.Щоб ти курва подавився.
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15.03.2022 19:16 Ответить
НАТО , дякуємо.
Сподіваюсь , ДБР з Сухачовим не заведе карну справу на НАТО разом за Пашинським.
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15.03.2022 18:19 Ответить
Нафіга ви про це пишете... пишіть що ніхто нам ніхера не дає і збивайте по тихому російські літаки та ракети... вже про добровольців в Яворові написали...
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15.03.2022 18:20 Ответить
надо хоть что-то писать чтоб не волали ЗРАДА, пусть пишут что дают а что конкретно пусть не пишут, чтоб была тайна
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15.03.2022 18:23 Ответить
Пишуть, бо бачать що зе проти НАТО хвилю жене. Я думаю вони й так поставляли і поставляють.
А зе хоче зробити очорнити НАТО, щоб легше пояснити зраду.
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15.03.2022 18:31 Ответить
Нормальних систем ППО не поставляли, але може тепер роздупляться нарешті.
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15.03.2022 18:32 Ответить
Как же вы правы? Так е сли не писать или заявить. что в *ближайшее в ближайшее время нам не светит НАТО* (что чистая правда) так сразу же вой начинается *зрада*.
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15.03.2022 18:33 Ответить
Там Агрохімія з Подоляком селфі виклали прямо з бази
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15.03.2022 18:43 Ответить
Процесс идет. Дальше будет больше.
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15.03.2022 18:22 Ответить
Может на Пэтриот раздуплятся? Ну или хотя-бы ангалог Бука.
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15.03.2022 18:23 Ответить
Є така зрк як МіМ Хоук, стара звісно але ще на озброєнні, остання модернізація у 99 році, їх було випущено 60000 ракет, по суті аналог Бука чи С125 тільки не така мобільна. Їх збираються просто списувати.
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15.03.2022 18:35 Ответить
краще NASAMS
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15.03.2022 19:03 Ответить
Хоч щось що не ПЗРК уже би добре було.
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15.03.2022 19:07 Ответить
дня два назад читал что речь идет о С-300,только где его достать собрались не уточняли...может фейк
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15.03.2022 18:51 Ответить
Да почему же фейк? Они наверняка стояли на вооружении стран социалистического лагеря. Сейчас они там точно не нужны. Хотя бы потому, что ракеты для них они не выпускают. Именно их и нужно просить.
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15.03.2022 18:58 Ответить
Их очень мало у них, но сгодились бы нам очень даже.
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15.03.2022 19:06 Ответить
Хорватия, Словакия и Болгария, насколько помню.
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15.03.2022 19:30 Ответить
Nu vabce ta Turcija zakupala u rasii c300
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15.03.2022 20:03 Ответить
Турция купила С-400...
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15.03.2022 20:17 Ответить
Tem lutce, tem bolee iza nix sory byli s usa
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15.03.2022 20:20 Ответить
В Турции есть С-400
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16.03.2022 04:03 Ответить
Блин, Пэтриоту нужны американские спутники и персонал. Сложная и дорогая система. А нам нужно что-то такое, чтобы привезли и работало.
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15.03.2022 18:56 Ответить
патриот крутая но очень дорогая, ОООЧЕНЬ дорогая система, нам её точно не дадут
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15.03.2022 19:23 Ответить
Как показала практика С300 вполне себе эффективен, после войны все усилия на доработку наших ЗРК.
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15.03.2022 19:37 Ответить
А ви думали чому Зеленський так на них гонить. Він актор. він вміє на емоціях грати.
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15.03.2022 18:24 Ответить
Головне не казати де і коли вони приїдуть. Старичі мають бути наукою.
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15.03.2022 18:25 Ответить
Зараз Подоляк з Агрохімією підуть і біля конвоя зроблять селфв для фейсбуку. А півшостого буде піаритись і видасть локацію
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15.03.2022 18:42 Ответить
Німці будуть на дорогу лягати щоб пустити. Сама Меркель стане посеред дороги.
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15.03.2022 18:27 Ответить
Скоро Меркель судити будуть. Процес пішов і лише набиратиме оборотів, Шрьодера вже почали судити в Гановері. Всіх цих стурбованців, а по факту адвокатів Кремля чекає відповідальність за енергетичну залежність Європи від Московії. Нас чекає багато цікавих подій.
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15.03.2022 19:12 Ответить
Думаю, що взагалі про поставки озброєння треба перестати писати, бо дуже багато інформації передається ворогові, менше знають, краще нам.
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15.03.2022 18:27 Ответить
Краще, коли пишуть, що щось нам дають. Тоді й на душі мирним спокійніше. А що, де, коли, як, і в якій кількості - то це до закінчення війни повинні знати тільки військові.
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15.03.2022 18:29 Ответить
Головне.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
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15.03.2022 18:33 Ответить
Справа не Зеленському чи НАТО. НАТО нам нічого не обіцяло.

Справа в Будапештському меморандумі, згідно якого США, Британія, Росія
гарантують безпеку Україні.

Оскільки Росія напала на Україну, підписи США та Бритів виглядають,
як пустодзвін. Але це вже не так - доперли через стільки часу і крові.
Чисто літаки нам не так потрібні - вони від балістичних ракет мало ефективні.
А от ППО середньої і великої дальності - так - воно і з ракетами може дати раду і з літаками.
Тому хороше ППО в кожному селі - це добре.
Ще б то втілилося в реаліях і пошвидше.
А на нашій землі внизу ми собі дамо раду, не летіло б зверху.

КБ Луч підтримую - вони молодці і це довели - дайте їм жити (приберіть трутнів і тих, хто їм мішає)
і ми побачимо одні з найкращих у світі Українських розробок.
Дякую, КБ Луч, за ініціативність і можливість швидко і правильно орієнтуватися у обстановці з початком війни і робити правильні самостійні рішення.
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15.03.2022 18:36 Ответить
"Справа в Будапештському меморандумі, згідно якого США, Британія, Росія
гарантують безпеку Україні."

Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:

поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;
утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;
утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;
домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;
не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;
проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
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15.03.2022 18:46 Ответить
Так - власне саме згідно Будапештського меморандуму США і Англія мають залізобетонну відмазку при постачанні зброї чи веденні будь-яких інших дій, пов"язаних з обороною України.
Наголошую - залізобетонну!
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15.03.2022 19:42 Ответить
смешно, это перед кем штаты и бриты должны отмазки клеить? А вот судя по количеству трофейной техники параша тоже по-тихоньку выполняет меморандум в плане поставок оружия для самообороны
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15.03.2022 20:26 Ответить
Оце і було метою прохань про закрите небо- викликати у них докори сумління і бажання відкупитись. Все буде Україна!
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15.03.2022 18:41 Ответить
Официально было объявлено о поставках большого количества стингеров и польских Громов. Но это ПЗРК, не ПВО.
Столтенберг говорит именно о ПВО и не о начале поставок, а об их активизации.
Вот то, что пишет Униан.
Можно задавать себе вопросы, имеется ли в виду дополнительные поставки ПЗРК, или что-то ещё кроме ПЗРК заходит в Украину и поставки этого чего-то будут активизированы. Но это все домыслы
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15.03.2022 18:50 Ответить
Будет всё, но оглашено не будет. Ибо современные политики слишком много болтает.
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15.03.2022 21:18 Ответить
Ух ти, яка потужна відповідь цілого НАТО на терор рашистів і щоденні првітряні удари! Якби ця організація стурбованих імпотентів визнала літрову банку з консервованими помідорами засобом ППО, то ми не отримали б від них жодної. Бо путєннападе
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15.03.2022 18:51 Ответить
Правильно. Треба менше звіздіти і більше робити.
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15.03.2022 18:52 Ответить
Про зброю від партнерів краще зараз взагалі замовкнути і просто всюди виражати постійне невдоволення цим НАТО. А партнери і наші керівники нехай ТИХО!!!!! домовляються про поставки всього необхідного. Закрили писки і писання !!!!!!
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15.03.2022 18:53 Ответить
Швидше дійте, Маріуполю Чернігову та Харкову потрібен захист з повітря. Це самі гарячі точки.
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15.03.2022 18:53 Ответить
То то я смотрю россиянские аналоговнеты активнее с неба посыпались ))))
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15.03.2022 18:54 Ответить
А что с нашей кольчугой. Как то вообще молчу. Я не спец, но вроде декларировали что мощная штука

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15.03.2022 19:09 Ответить
Кольчуга - это РЛС, а не ПВО. Производилась в Донецке.
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15.03.2022 19:40 Ответить
одни разговоры . . . а когда будет ПВО ?
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15.03.2022 19:34 Ответить
А маршрут передвижения в сети с координатами GPS выкладывать не нужно?
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15.03.2022 19:41 Ответить
Дай-то Бог! Спасибо! Но торопитесь! Гибнут люди
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15.03.2022 19:41 Ответить
Батон нарезной 3 сорт по 95 бакс по200 отслсите у юмориста
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15.03.2022 19:43 Ответить
Вот это уже дело.Хочь чуть чуть но лед тронулся.
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15.03.2022 19:49 Ответить
Читайте уважно. І якщо знаходите залізну логіку в наступних словах, то копіюйте та перепощуйте. Роздруковуйте та поширюйте. Бо розуміння усього цього та погодження з цим - є скріплюючим клеєм вже існуючої монолітності українського суспільства.

1). Ці уроди, жорстокі до інших та до себе психопати, не розуміють ніяких доводів розуму або логіки. В них своя "логіка" і вони виховані за нею з пуп'янка та не збираються змінюватися чи вчитися новому у інших. Тому це ви бачите в їх підтримці дій чергового царя, в пропаганді та інших проявах. Вони тупо переїхали танками кордон та стріляють в усе що тільки можуть заради чергової брєдовоі ідеї.

ТОМУ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ЇХ ПЕРЕКОНАТИ/ перевиховати/ або про щось домовитися. Ваше бажання домовлятися розглядається лише як слабкість.

Це нація гопників та мусорів. Грабіжників та вбивць. І ментальність там однакова як у зеків так і у тих хто їх охороняє. Культурну поведінку та делікатність західних політиків чи українців гопникі бачать лише та виключно як боягузливу поведінку "лохів".

Гопники, починаючи з головного у Кремлі розуміють та поважають лише одну мову. Мову брутальної фізичної, а в нашому випадку - смертельної сили.

2). Треба не просто зупинити постріли. Треба не просто зупинити бомбардування жилих будинків та скінчення терору. Треба не просто "Нєт Вайне!"

Така зупинка лише відкладе розв'язку на пізніше. Як я попереджав у 2014-2015. Та мені казали не розхитувати і що я взагалі екстреміст і що мудрі порошенки усе порішають а я мушу сидіти в Америці та не розказувати українцям як їм жити.

Дожились.

Проте від орків нас відрізняє здатність аналізувати та робити висновки на майбутнє.

Якщо зупинити війну знову черговими "мінськими угодами" чи ще якоюсь дипломатичною сракою - то вона потім буде вестися тими дітьми що сьогодні тримають вас за руку та з безкінечною довірою йдуть за вами у бомбосховище.
Не думайте про комфорт та "стабільність". Про тишу чи затишок. Напівзаходи відносно Криму та Донбасу було оцінено як слабкість і тому сьогодні ракети та снаряди летять у багатоповерхівки практично по всій Україні.

Треба не просто зупинити війну. Треба здобути абсолютну перемогу в цій війні. Тоді вона зупиниться надовго.

3). Захід не стоїть осторонь. Роблять що можуть і будуть робити ще більше.
Закінчуйте з ментальністю типового васала що домінувала і голови, і телебачення, і кабінети влади усі ці роки незалежності що впала просто з неба. Перестаньте озиратися на сусідів. Робіть важку справу самостійно - сусіди допоможуть, вражені вашою наполегливістю. Звісно, порядні сусіди, а не бидло.

4). Є лише один метод. Існує лише один засіб отримати НАЙСКОРІШУ перемогу та гарантію майбутньої безпеки поколінь наших нащадків в Україні.

Це тотальний опір. Безкомпромісне фізичне знищення тих, хто приповз з-за кордону без запрошення.

Як багато діячів культури навчилися матюкатися на адресу загарбників за останні три тижні - так усім поголовно треба навчитися використовувати та ефективно застосовувати зброю. Бажано декілька видів зброї.
Та опановувати тактику прийшов- вдарив- відійшов.
Начебто звичайна продавчиня магазину, вчитель чи біженець. Перевтілення в оператора переносного ракетного комплексу, снайпера, гранатометника на деякий короткий час. І потім знову продавчиня, вчитель чи біженець.
Це найстрашнішій жах будь якого окупанта.

За останніми даними ЦРУ в Україні 17,000,000 працездатного населення. Нехай частину евакуйовано. Частина зайнята логістикою та дистрибуцією.
Але п'ять мільйонів є за будь якого моменту.
Це колосальна армія котру ніяка росія не подужає навіть оголосивши тотальну мобілізацію.
Війна закінчиться коли кожний ДВАДЦЯТЬ П'ЯТИЙ з цієї армії вб'є бодай одного ворога. Якщо Кремль напружить останні резерви та сили та надішле ще одну хвилю - то треба щоб кожний ДВАДЦЯТИЙ зробив те ж саме.
Тобто абсолютна більшість озброєних громадян навіть не буде мати шансу в когось вцілити бо вони вже будуть валятися по узбіччям добривом.

Якщо росія у війні з Україною втратить півмільйона солдат, офіцерів та генералів - війна не просто скінчиться українською перемогою. Вона скінчиться довгостроковою гарантією миру. Від такого фіаско навіть такі покидьки як росіяне - не оговтаються ще пару поколінь.

За цей час, народжена у пеклі війни та вже по-справжньому суверенна нація передивиться своє відношення до егоїстичної ментальності типового корумпованого суспільства, впровадить реальну реформацію державного устрою та отримає додатковий захист, набувши членства в НАТО.

Друзі, я не маю жодних сумнівів в перемозі України в цій війні.
Мені буде шкода, якщо війна затягнеться або відстрочиться знову на найближче майбутнє за причиною не розуміння тезисів що викладено вище.

Ворог буде підвищувати рівень терору саме для того щоб люди зламалися та бажали припинення вогню будь якою ціною.

Ворог є мастером демагогії та псевдологіки і тому він буде намагатися втягнути вас у полеміку, опустити вас на свій рівень гопника- де просто знову досягне своєї мети, роз'єднавши українське суспільство.

Не будьте наївними та дурними. Не ведіться.

І останнє. Просто викарбуйте собі в розумі як стародавнє та безсмертне "Карфаген повинно бути зруйновано!"

Перемоги не буде без повернення Донбасу та Криму. І це має бути зроблено силою. Військовою, і якщо потрібно - смертельною силою. Тому налаштовуйтеся на повну, а не часткову перемогу.

Конечна мета. Та тільки логічна і єдина мета - фізичне знищення орків та відновлення контролю над кордоном 2013 року. Того що визнано цивілізованим світом та закріплено у міжнародних юридичних документах.

Слава Нації!
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15.03.2022 20:41 Ответить
Ну чего вы. Разве не заметили - что в последнии дни нормально самолетов и вертолетов настригли? Явно же не спроста. Видимо уже подкинули кой чего и все работает.
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15.03.2022 20:50 Ответить
Тільки Геращенко не кажіть....
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15.03.2022 21:15 Ответить
 
 