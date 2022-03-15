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Новая налоговая система заработает уже на этой неделе, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

Новая налоговая система заработает уже на этой неделе, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что новая налоговая система заработает на этой неделе.

"В тесном сотрудничестве с президентом, с народными депутатами мы полностью переформатируем экономическую модель Украины… В течение нескольких часов после вступления в силу закона Кабинет Министров примет все необходимые подзаконные акты, чтобы новая налоговая система заработала уже на этой неделе", - сказал Шмигаль в своем обращении в вторник днем, передает Цензор.НЕТ.

Так, среди принятых Верховной Радой изменений во время военного положения для среднего и крупного бизнеса будет значительно расширена возможность воспользоваться опцией единого налога.

В частности, предприятия с оборотом до 10 млрд. грн. смогут перейти на уплату единого налога, а также снимаются все остальные ограничения по количеству рабочих и видов деятельности (кроме подакцизных товаров и игорного бизнеса).

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Вместо НДС и налога на прибыль предприниматели будут платить всего 2% от оборота.

Также проект закона содержит множество других положительных новаций, среди которых: физические лица-предприниматели 1-й и 2-й групп будут платить единый налог на добровольной основе, а также физические лица-предприниматели не будут платить ЕСВ за своих мобилизованных сотрудников, а также на период военного положения ФЛП не будут платить ЕСВ, если не получают доход.

Кроме того, изменения предполагают, что: санкции за нарушение закона об РРО не будут применяться до завершения военного положения; с 24 февраля до конца года освобождаются от уплаты за землю плательщики, на территориях которых продолжаются боевые действия; не будет уплачиваться НДС за товары, уничтоженные во время войны, а также переданные на нужды обороны; будет отменен акциз на горючее, а ставка НДС по этим позициям будет уменьшена с 20% до 7%.

По словам премьера, правительство уже сегодня примет решение о запрете проверок бизнеса, кроме тех, которые касаются безопасности и здоровья граждан.

"Одновременно будут отменены требования получения разрешений для большого числа предпринимательской деятельности", - добавил премьер.
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нормально, посмотрим как на практике будет
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15.03.2022 18:35 Ответить
Цікаво! А 3 група , як платила 5 % Так і буде? Добре , що знову виділили 3 групу , бо порівняно з мільярдерами , яким 2 % ,то вони олігархи!
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15.03.2022 18:42 Ответить
Цікаво а ця податкова модель тимчасова чи вона була цілком достатньою і в мирний час?
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15.03.2022 18:57 Ответить
Ничего нового,туфта,очевидное подаётся как что то новаторское,кассаппараты нужно отменять,а гетьмановича и его маму арестовывать,а не временно замораживать его пророссийские законы.
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15.03.2022 19:05 Ответить
 
 