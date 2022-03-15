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США предоставит Украине "исторические" $13,6 млрд помощи, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

США предоставит Украине

Президент США Джо Байден подписал законопроект, которым Штаты выделят для Украины исторические 13,6 млрд долларов помощи.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я только что подписал двухпартийный законопроект... и предоставил Украине исторические 13,6 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Днепра Филатов обратился к мировому сообществу с просьбой о помощи: "Если вы все не можете закрыть небо над Украиной, хотя бы помогите деньгами"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+43
Только под это бабло нужен жесточайший контроль, потому что Беня и его шестерки никуда не делись и уже стоят на низком старте.
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15.03.2022 21:03
+26
Умножимо ,коли рашистські рахунки зможемо на відновлення використати
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15.03.2022 21:06
+15
ЕС почему-то считает "предметами роскоши" в РФ всё то, что стоит больше 50 000 евро, хотя на самом деле - всё то, что стоит больше 50 евро.
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15.03.2022 21:03
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15.03.2022 21:02 Ответить
Надо бы умножить хотя бы на ДЕСЯТЬ ..
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15.03.2022 21:02 Ответить
Умножимо ,коли рашистські рахунки зможемо на відновлення використати
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15.03.2022 21:06 Ответить
чтобы коррупционеры во власти не смогли все украсть?
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15.03.2022 21:28 Ответить
14 миллиардов - это дохрена даже для США. Ни разу не слышал, чтобы хоть когда-нибудь выделяли подобные суммы другим странам. Так что не надо борзеть.
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16.03.2022 01:49 Ответить
🙏💐🇺🇦
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15.03.2022 21:02 Ответить
ЕС почему-то считает "предметами роскоши" в РФ всё то, что стоит больше 50 000 евро, хотя на самом деле - всё то, что стоит больше 50 евро.
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15.03.2022 21:03 Ответить
Незабаром там і доширак розкішшю буде
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15.03.2022 22:22 Ответить
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16.03.2022 03:34 Ответить
правильно, хорошим людям потрібно допомагати
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15.03.2022 21:03 Ответить
Только под это бабло нужен жесточайший контроль, потому что Беня и его шестерки никуда не делись и уже стоят на низком старте.
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15.03.2022 21:03 Ответить
не то время. порвем на тряпки.
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15.03.2022 21:06 Ответить
Это лишь слова, а жаль...
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15.03.2022 22:24 Ответить
тот факт что те кого порвут уже здрыснули вам ни о чем не говорит? просто сейчас не до них. после войны никакая **** не гавкнет против интересов Украины.
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15.03.2022 22:28 Ответить
Це гроші на гуманітарні та військові цілі. Там ще є таке формулювання: "на поповнення запасів американської армії у зв'язку з воєнною допомогою Україні". Я розумію що там дехто від цього в істериці, але будуть передаватись не гроші в військове обладнання та допомога, що є гуд.
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15.03.2022 21:12 Ответить
И еще радует о развертывании войск в Украине!
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16.03.2022 04:23 Ответить
Использование этих денег под контролем США. Здесь не опубликовали какие суммы и куда пойдут, поэтому и настороженность. Цензор обязан был полность опубликовать статью за эти деньги, тогда и не было бы недопоняток. Вот часть распределения денег "Військова допомога:

близько 6,5 мільярда доларів, приблизно половина пакету допомоги, піде Міністерству оборони США, щоб воно могло розгорнути війська у регіоні та відправити оборонне обладнання в Україну". А это уже радует.
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16.03.2022 04:21 Ответить
Ничего нового, эта инфа была еще неделю тому назад.
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16.03.2022 08:03 Ответить
Хех...дякуємо. Але дивлячись на розбиті міста треба там два нуліки дописати
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15.03.2022 21:04 Ответить
суд против раши -> приговор -> репарации с заблокированных средств.
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15.03.2022 21:30 Ответить
І борги наші треба якось посписувати.
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15.03.2022 21:05 Ответить
Достатньо перерахувати нам кацапський звр в 300 млн. І виплатимо самі весь борг одразу
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15.03.2022 21:10 Ответить
взагалі то там більше 600 млрд
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15.03.2022 21:12 Ответить
Млрд звичайно. Там частина у золоті, частина у цінних паперах
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15.03.2022 21:15 Ответить
У "зоні досяжності" поки що 300 млрд....
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15.03.2022 21:16 Ответить
Давайте поки рота не розмовляти...
Шкура ще досі на ведмеді...
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15.03.2022 21:23 Ответить
Якщо вже РОТА, то НЕ РОЗЗЯВЛЯТИ. А взагалі, мова йшла про ті 300, які вже нам упевнено пообіцяли. Про решту, з 615 мова поки не йде...
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17.03.2022 10:38 Ответить
не на часi.
сперва получите деньги с агрессора, а там поговорим...
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15.03.2022 21:31 Ответить
Не посписувати, а повернути розкрадені кредити і погасити борги
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15.03.2022 22:53 Ответить
Живих грошей нашим казнокрадам ні хто не дасть це буде зброя амуніція і таке інше при чому придбане саме в США і ці гроші повернуться до них
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15.03.2022 21:07 Ответить
Половина цих коштів піде східноєвропейським країнам (головним чином, Польщі) для компенсації витрат на облаштування українських біженців.
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15.03.2022 21:11 Ответить
А вереску, що лише Україні.
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16.03.2022 01:06 Ответить
Если так хорошо, а то начал беспокойтся о том, на что поцдут
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15.03.2022 21:12 Ответить
Немалые денги, если одним траншем
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15.03.2022 21:10 Ответить
Никто не заставлял не купить современные зрк, самолеты, этого хватило бы чтоб не пропустить через границу и сбивать ракеты, зелю на кой избрали, для меня это было шок..
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15.03.2022 21:14 Ответить
Але ці домовленості зруйнують усі плани, і фюрер зможе вийти з болота до якого попав
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15.03.2022 22:58 Ответить
Костян, у тебе є вибір?
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15.03.2022 21:20 Ответить
Радует что это не живые деньги, а оружие и его чиновники не разворуют
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15.03.2022 21:18 Ответить
разворовать можно ВСЕ ЧТО УГОДНО. ведь не за свои куплено! да и демпинг никто не отменял.
только бы не начали приторговывать этим оружием с рашей. за такое убивать на месте.
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15.03.2022 21:37 Ответить
так что с этими деньгами делать? Мы можем купить оружие? Настоящее оружие! Для ПВО! Можем? Для чего такая огромная сумма? Восстанавливать города мы пока не можем, разбитые предприятия тоже... обналичить не можем! Будут они на щетах государства лежать и что дальше? Обьясните кто-то!
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15.03.2022 21:29 Ответить
Ці гроші підуть на:

Як відзначає видання, вони включать 6,5 мільярда доларів для Міноборони США для покриття витрат на розміщення військових у Східній Європі, та поповнення озброєнь, які США вже передали уряду України.

2, 65 мільярда отримає Агентство США з міжнародного розвитку для надання екстреної харчової допомоги та послуг з охорони здоров'я українцям та іншим потерпілим у регіоні.

Окрім цього, 120 мільйонів виділено на розслідування Мін'юсту та Мінфіну США щодо порушників санкцій та обмежених запроваджених проти Росії.
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15.03.2022 21:35 Ответить
Ну, і де ж тут 13 млрд. для України???
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15.03.2022 21:52 Ответить
Ще 4 мільярди доларів отримає Україна та країни Східної Європи, щоб допомогти 2 мільйонам українських біженців
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15.03.2022 21:55 Ответить
Головне, відрапортувати. А в деталі практично ніхто не дивиться.
Зате "історичне".
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16.03.2022 01:07 Ответить
на польські літаки=хороший хід
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15.03.2022 21:37 Ответить
это уже что-то!!
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15.03.2022 21:43 Ответить

потрiбно все брати з заарештованих грошей паРашi !
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15.03.2022 21:49 Ответить
Демократи і республіканці у США об'єднались довкола питання санкцій проти Росії. Сенатори підготували законопроєкт, який дозволить конфіскувати російські активи і продавати їх на аукціонах.
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15.03.2022 22:00 Ответить
Кошти з продажу майна підсанкційних росіян планують використовувати для гуманітарної допомоги
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15.03.2022 22:00 Ответить
А куди поділись обіцянки відсипати 300 млрд. з колишніх резервних коштів парашки?
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15.03.2022 21:56 Ответить
Вы не понимаете слово помощь?
Спасибо США.
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15.03.2022 22:24 Ответить
Сподіваюся у такому вигляді, що і кацапів вбивати можна, і українська влада не розкраде
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15.03.2022 22:21 Ответить
Врачи в Харькове жаловались, что самых простых лекарств нет. Глав врачи как звери. Кинули по 8000. Жуйте. Проведите проверку сколько получают глав врачи в Харькове. Почему нет жаропонижаючих, цитрамона.... лекарств для сердца и.т.д.
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16.03.2022 00:43 Ответить
 
 