США предоставит Украине "исторические" $13,6 млрд помощи, - Байден
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Президент США Джо Байден подписал законопроект, которым Штаты выделят для Украины исторические 13,6 млрд долларов помощи.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Я только что подписал двухпартийный законопроект... и предоставил Украине исторические 13,6 млрд долларов", - говорится в сообщении.
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Пожалуйста, подождите...
близько 6,5 мільярда доларів, приблизно половина пакету допомоги, піде Міністерству оборони США, щоб воно могло розгорнути війська у регіоні та відправити оборонне обладнання в Україну". А это уже радует.
Шкура ще досі на ведмеді...
сперва получите деньги с агрессора, а там поговорим...
только бы не начали приторговывать этим оружием с рашей. за такое убивать на месте.
Як відзначає видання, вони включать 6,5 мільярда доларів для Міноборони США для покриття витрат на розміщення військових у Східній Європі, та поповнення озброєнь, які США вже передали уряду України.
2, 65 мільярда отримає Агентство США з міжнародного розвитку для надання екстреної харчової допомоги та послуг з охорони здоров'я українцям та іншим потерпілим у регіоні.
Окрім цього, 120 мільйонів виділено на розслідування Мін'юсту та Мінфіну США щодо порушників санкцій та обмежених запроваджених проти Росії.
Зате "історичне".
потрiбно все брати з заарештованих грошей паРашi !
Спасибо США.