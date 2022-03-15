США нададуть Україні "історичні" $13,6 млрд допомоги, - Байден

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт, яким Штати виділять для України історичні 13,6 млрд доларів допомоги.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я щойно підписав двопартійний законопроєкт ... і надав Україні історичні 13,6 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

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