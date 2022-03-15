США нададуть Україні "історичні" $13,6 млрд допомоги, - Байден
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Президент США Джо Байден підписав законопроєкт, яким Штати виділять для України історичні 13,6 млрд доларів допомоги.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Я щойно підписав двопартійний законопроєкт ... і надав Україні історичні 13,6 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+43 Кот Бегемот b96e8d54
показати весь коментар15.03.2022 21:03
+26 Cвітлана Хорішко b7c90c64
показати весь коментар15.03.2022 21:06
+15 Павло ШОвте
показати весь коментар15.03.2022 21:03
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Будь ласка, зачекайте...
близько 6,5 мільярда доларів, приблизно половина пакету допомоги, піде Міністерству оборони США, щоб воно могло розгорнути війська у регіоні та відправити оборонне обладнання в Україну". А это уже радует.
Шкура ще досі на ведмеді...
сперва получите деньги с агрессора, а там поговорим...
только бы не начали приторговывать этим оружием с рашей. за такое убивать на месте.
Як відзначає видання, вони включать 6,5 мільярда доларів для Міноборони США для покриття витрат на розміщення військових у Східній Європі, та поповнення озброєнь, які США вже передали уряду України.
2, 65 мільярда отримає Агентство США з міжнародного розвитку для надання екстреної харчової допомоги та послуг з охорони здоров'я українцям та іншим потерпілим у регіоні.
Окрім цього, 120 мільйонів виділено на розслідування Мін'юсту та Мінфіну США щодо порушників санкцій та обмежених запроваджених проти Росії.
Зате "історичне".
потрiбно все брати з заарештованих грошей паРашi !
Спасибо США.