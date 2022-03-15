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США нададуть Україні "історичні" $13,6 млрд допомоги, - Байден

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США нададуть Україні

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт, яким Штати виділять для України історичні 13,6 млрд доларів допомоги.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я щойно підписав двопартійний законопроєкт ...  і надав Україні історичні 13,6 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Байден наступного тижня може приїхати в Брюссель на саміт ЄС

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+43
Только под это бабло нужен жесточайший контроль, потому что Беня и его шестерки никуда не делись и уже стоят на низком старте.
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15.03.2022 21:03
+26
Умножимо ,коли рашистські рахунки зможемо на відновлення використати
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15.03.2022 21:06
+15
ЕС почему-то считает "предметами роскоши" в РФ всё то, что стоит больше 50 000 евро, хотя на самом деле - всё то, что стоит больше 50 евро.
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15.03.2022 21:03
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15.03.2022 21:02 Відповісти
Надо бы умножить хотя бы на ДЕСЯТЬ ..
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15.03.2022 21:02 Відповісти
Умножимо ,коли рашистські рахунки зможемо на відновлення використати
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15.03.2022 21:06 Відповісти
чтобы коррупционеры во власти не смогли все украсть?
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15.03.2022 21:28 Відповісти
14 миллиардов - это дохрена даже для США. Ни разу не слышал, чтобы хоть когда-нибудь выделяли подобные суммы другим странам. Так что не надо борзеть.
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16.03.2022 01:49 Відповісти
🙏💐🇺🇦
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15.03.2022 21:02 Відповісти
ЕС почему-то считает "предметами роскоши" в РФ всё то, что стоит больше 50 000 евро, хотя на самом деле - всё то, что стоит больше 50 евро.
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15.03.2022 21:03 Відповісти
Незабаром там і доширак розкішшю буде
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15.03.2022 22:22 Відповісти
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16.03.2022 03:34 Відповісти
правильно, хорошим людям потрібно допомагати
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15.03.2022 21:03 Відповісти
Только под это бабло нужен жесточайший контроль, потому что Беня и его шестерки никуда не делись и уже стоят на низком старте.
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15.03.2022 21:03 Відповісти
не то время. порвем на тряпки.
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15.03.2022 21:06 Відповісти
Это лишь слова, а жаль...
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15.03.2022 22:24 Відповісти
тот факт что те кого порвут уже здрыснули вам ни о чем не говорит? просто сейчас не до них. после войны никакая **** не гавкнет против интересов Украины.
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15.03.2022 22:28 Відповісти
Це гроші на гуманітарні та військові цілі. Там ще є таке формулювання: "на поповнення запасів американської армії у зв'язку з воєнною допомогою Україні". Я розумію що там дехто від цього в істериці, але будуть передаватись не гроші в військове обладнання та допомога, що є гуд.
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15.03.2022 21:12 Відповісти
И еще радует о развертывании войск в Украине!
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16.03.2022 04:23 Відповісти
Использование этих денег под контролем США. Здесь не опубликовали какие суммы и куда пойдут, поэтому и настороженность. Цензор обязан был полность опубликовать статью за эти деньги, тогда и не было бы недопоняток. Вот часть распределения денег "Військова допомога:

близько 6,5 мільярда доларів, приблизно половина пакету допомоги, піде Міністерству оборони США, щоб воно могло розгорнути війська у регіоні та відправити оборонне обладнання в Україну". А это уже радует.
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16.03.2022 04:21 Відповісти
Ничего нового, эта инфа была еще неделю тому назад.
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16.03.2022 08:03 Відповісти
Хех...дякуємо. Але дивлячись на розбиті міста треба там два нуліки дописати
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15.03.2022 21:04 Відповісти
суд против раши -> приговор -> репарации с заблокированных средств.
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15.03.2022 21:30 Відповісти
І борги наші треба якось посписувати.
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15.03.2022 21:05 Відповісти
Достатньо перерахувати нам кацапський звр в 300 млн. І виплатимо самі весь борг одразу
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15.03.2022 21:10 Відповісти
взагалі то там більше 600 млрд
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15.03.2022 21:12 Відповісти
Млрд звичайно. Там частина у золоті, частина у цінних паперах
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15.03.2022 21:15 Відповісти
У "зоні досяжності" поки що 300 млрд....
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15.03.2022 21:16 Відповісти
Давайте поки рота не розмовляти...
Шкура ще досі на ведмеді...
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15.03.2022 21:23 Відповісти
Якщо вже РОТА, то НЕ РОЗЗЯВЛЯТИ. А взагалі, мова йшла про ті 300, які вже нам упевнено пообіцяли. Про решту, з 615 мова поки не йде...
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17.03.2022 10:38 Відповісти
не на часi.
сперва получите деньги с агрессора, а там поговорим...
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15.03.2022 21:31 Відповісти
Не посписувати, а повернути розкрадені кредити і погасити борги
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15.03.2022 22:53 Відповісти
Живих грошей нашим казнокрадам ні хто не дасть це буде зброя амуніція і таке інше при чому придбане саме в США і ці гроші повернуться до них
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15.03.2022 21:07 Відповісти
Половина цих коштів піде східноєвропейським країнам (головним чином, Польщі) для компенсації витрат на облаштування українських біженців.
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15.03.2022 21:11 Відповісти
А вереску, що лише Україні.
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16.03.2022 01:06 Відповісти
Если так хорошо, а то начал беспокойтся о том, на что поцдут
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15.03.2022 21:12 Відповісти
Немалые денги, если одним траншем
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15.03.2022 21:10 Відповісти
Никто не заставлял не купить современные зрк, самолеты, этого хватило бы чтоб не пропустить через границу и сбивать ракеты, зелю на кой избрали, для меня это было шок..
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15.03.2022 21:14 Відповісти
Але ці домовленості зруйнують усі плани, і фюрер зможе вийти з болота до якого попав
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15.03.2022 22:58 Відповісти
Костян, у тебе є вибір?
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15.03.2022 21:20 Відповісти
Радует что это не живые деньги, а оружие и его чиновники не разворуют
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15.03.2022 21:18 Відповісти
разворовать можно ВСЕ ЧТО УГОДНО. ведь не за свои куплено! да и демпинг никто не отменял.
только бы не начали приторговывать этим оружием с рашей. за такое убивать на месте.
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15.03.2022 21:37 Відповісти
так что с этими деньгами делать? Мы можем купить оружие? Настоящее оружие! Для ПВО! Можем? Для чего такая огромная сумма? Восстанавливать города мы пока не можем, разбитые предприятия тоже... обналичить не можем! Будут они на щетах государства лежать и что дальше? Обьясните кто-то!
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15.03.2022 21:29 Відповісти
Ці гроші підуть на:

Як відзначає видання, вони включать 6,5 мільярда доларів для Міноборони США для покриття витрат на розміщення військових у Східній Європі, та поповнення озброєнь, які США вже передали уряду України.

2, 65 мільярда отримає Агентство США з міжнародного розвитку для надання екстреної харчової допомоги та послуг з охорони здоров'я українцям та іншим потерпілим у регіоні.

Окрім цього, 120 мільйонів виділено на розслідування Мін'юсту та Мінфіну США щодо порушників санкцій та обмежених запроваджених проти Росії.
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15.03.2022 21:35 Відповісти
Ну, і де ж тут 13 млрд. для України???
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15.03.2022 21:52 Відповісти
Ще 4 мільярди доларів отримає Україна та країни Східної Європи, щоб допомогти 2 мільйонам українських біженців
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15.03.2022 21:55 Відповісти
Головне, відрапортувати. А в деталі практично ніхто не дивиться.
Зате "історичне".
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16.03.2022 01:07 Відповісти
на польські літаки=хороший хід
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15.03.2022 21:37 Відповісти
это уже что-то!!
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15.03.2022 21:43 Відповісти

потрiбно все брати з заарештованих грошей паРашi !
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15.03.2022 21:49 Відповісти
Демократи і республіканці у США об'єднались довкола питання санкцій проти Росії. Сенатори підготували законопроєкт, який дозволить конфіскувати російські активи і продавати їх на аукціонах.
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15.03.2022 22:00 Відповісти
Кошти з продажу майна підсанкційних росіян планують використовувати для гуманітарної допомоги
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15.03.2022 22:00 Відповісти
А куди поділись обіцянки відсипати 300 млрд. з колишніх резервних коштів парашки?
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15.03.2022 21:56 Відповісти
Вы не понимаете слово помощь?
Спасибо США.
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15.03.2022 22:24 Відповісти
Сподіваюся у такому вигляді, що і кацапів вбивати можна, і українська влада не розкраде
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15.03.2022 22:21 Відповісти
Врачи в Харькове жаловались, что самых простых лекарств нет. Глав врачи как звери. Кинули по 8000. Жуйте. Проведите проверку сколько получают глав врачи в Харькове. Почему нет жаропонижаючих, цитрамона.... лекарств для сердца и.т.д.
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16.03.2022 00:43 Відповісти
 
 