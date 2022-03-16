Российская армия потеряла 40% вторгшихся в Украину подразделений, - Генштаб ВСУ

Почти половина вовлеченных во вторжение в Украину подразделений российских войск потеряла свою боеспособность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"В целом, по состоянию на 15 марта 2022 года, врагом утрачено (уничтожено полностью или утрачена боеспособность) до 40% подразделений, привлеченных к так называемой "операции" на территории Украины"", - отмечается в сообщении.

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