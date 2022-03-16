Российская армия потеряла 40% вторгшихся в Украину подразделений, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Почти половина вовлеченных во вторжение в Украину подразделений российских войск потеряла свою боеспособность.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"В целом, по состоянию на 15 марта 2022 года, врагом утрачено (уничтожено полностью или утрачена боеспособность) до 40% подразделений, привлеченных к так называемой "операции" на территории Украины"", - отмечается в сообщении.
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+44 Jimmy Hill
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-А це ознака повної втрати ними наступальної здатності!
https://twitter.com/NiKiTa_32156/status/1502589421840965632?s=20&t=IjfYtzkGY0QJFxbG9U4geg
близько 6,5 мільярда доларів, приблизно половина пакету допомоги, піде Міністерству оборони США, щоб воно могло розгорнути війська у регіоні та відправити оборонне обладнання в Україну"
https://twitter.com/PVB40/status/1503762332564045831?s=20&t=5Wn9R6FMe1xkYnhYYuaZIA
....А москаль північний
то наш ворог вічний.
..
Слава нації
Смерть москалям
10 hrs ·
ТОЛЬКО ЧТО ОТ СВИДЕТЕЛЯ СОБЫТИЙ.
(орфографию не трогал)
"Есть мнение что мы только что выиграли войну! ( Ну как минимум локальную)
3 часа подряд была такая жесть в районе Ирпеня, Бучи, Стоянки, Ворзеля, Милой шо уши заворачивались, дом ходуном ходил а небо просто горело. Такого небыло даже когда Ирпень с Бучей орки бомбили.
Похоже наши разозлились не на шутку, окружили этих гнид и устроили им выжженную землю!
Сомневаюсь что там кто-то живой остался и остались ли там дома. Мочили ракетами, градами и ещё с чего-то такого мощного что даже страшно представить шо то було .Это было нечто... Было чертовски приятно набдюдать такое событие из первого ряда...
Уже минут 40 наши гонят их в западном направлении и мочат по полной программе ракетами в догонку.
В стороне Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки наступила просто гробовая тишина!
Мочилово отодвигается все дальше и дальше, причем, как говорится семимильными шагами.... За 3 с лишним часа мочилово отодвинулось километров на 40-50 так точно. Наверное до Макарова или возможно даже дальше...."
https://www.youtube.com/watch?v=8mquPlP_CIE