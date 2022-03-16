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Оккупанты обстреливают Мариуполь ракетами с моря, - советник мэра Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты обстреливают Мариуполь ракетами с моря, - советник мэра Андрющенко

Российские войска начали обстреливать Мариуполь ракетами из моря. Корабли расположились в районе села Белосарайская Коса.

Об этом пишет в фейсбуке советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"К самолетам присоединились обстрелы с кораблей – первые ракеты выпущены с корабля в районе с. Б.Коса в направление города. Россияне продолжают уничтожать город и горожан. Их цель одна – стереть Символ сопротивления и Форпост Украины", - написал он.

Андрющенко отметил, что Мариуполь держится.

"Мы не остановимся и будем бороться за каждого. На всех берегах Кальмиуса. Во всех районах и близлежащих селениях. Потому что Мариуполь - это мариупольцы, а не стены и здания", - добавил он.

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Топ комментарии
+8
В суповых наборах Ахметова и других олигархов.
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16.03.2022 05:42
+6
А где наши нептуны и торпеды?
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16.03.2022 05:38
+6
Олигархи Украины за 21 год "заработали" 10 миллиардов долларов на продаже украинской руды и другого сырья заплатив при этом смешные налоги Даже половины этой суммы было достаточно чтобы наделать столько нептунов,торпед ольхи и прочего-чтобы потопить весь рашкинский флот 5 раз!. Кстати-а как против катеров и кораблей введет себя джавелин,НЛАУ и ли Стугна?
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16.03.2022 05:48
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А где наши нептуны и торпеды?
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16.03.2022 05:38 Ответить
В суповых наборах Ахметова и других олигархов.
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16.03.2022 05:42 Ответить
Олигархи Украины за 21 год "заработали" 10 миллиардов долларов на продаже украинской руды и другого сырья заплатив при этом смешные налоги Даже половины этой суммы было достаточно чтобы наделать столько нептунов,торпед ольхи и прочего-чтобы потопить весь рашкинский флот 5 раз!. Кстати-а как против катеров и кораблей введет себя джавелин,НЛАУ и ли Стугна?
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16.03.2022 05:48 Ответить
У ракеты минимальное расстояние - несколько десятков км.
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16.03.2022 05:58 Ответить
Против катеров норм. Кораблям пох.
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16.03.2022 09:08 Ответить
В трусах
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16.03.2022 06:31 Ответить
Якщо вони є,бо у нас, як Ви знаєте,війна не намічалась і готувались ми до шашликів,а США---сіяли паніку з-за якої в нас підривалась економіка,так от,якщо вони є,дякуючи **баризі**Пороху,то розташовані більш всього під Одесою.
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16.03.2022 07:29 Ответить
Если Вы имели ввиду "нептуны", то у нас их нет.
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16.03.2022 09:21 Ответить
В асфальте. У бени на счетах. У фирташа, ахметова, пенчука... да мало ли где. Мы же на шашлыки собирались, нахиба нам ракеты и армия вообще.
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16.03.2022 09:00 Ответить
нептуны - под асфальтом в "золотой" щебенке от юзика.
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16.03.2022 09:20 Ответить
Основні правила, що рятують життя під час ракетних ударів та бомбардувань ворогом українських міст.

https://twitter.com/babaikit/status/1503830625396088842?s=20&t=dQWiVALg1gbvTPibRjchsg
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16.03.2022 06:00 Ответить
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16.03.2022 06:00 Ответить
Аналогії очевидні. Звичайний фашизм.

https://twitter.com/babaikit/status/1503819751579078657?s=20&t=dQWiVALg1gbvTPibRjchsg
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16.03.2022 06:03 Ответить
Корабли в Чёрном море - идеальные мишени.
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16.03.2022 06:57 Ответить
К сожалению мы не имеем чем их шугануть,а вот десант встретить есть чем.
Было бы не плохо разгрузить юг с моря и кинуть резервы на другие направления.
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16.03.2022 09:05 Ответить
А турецьким літачком їх не можна того...?
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16.03.2022 08:11 Ответить
Хіба пробувати МАМ-Т, але вона заважка для турецьких літачків
Або МАМ-L термобаричну, принаймні серйозно пошкодити обладнання і особовий склад
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16.03.2022 12:45 Ответить
коли вже зеленський пошле до маріуполя війська, щоб його деблокувати?
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16.03.2022 08:22 Ответить
А реально кто знает обстановку? Что с коридорами, эвакуацией, доставкой продуктов? Администрация там есть хоть какая-то? Где мэр?
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16.03.2022 09:12 Ответить
чи не пора б вже топити кацапські кораблики ? ... зброю ж дали ...
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28.04.2022 02:01 Ответить
 
 