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Окупанти обстрілюють Маріуполь ракетами з моря, - радник мера Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти обстрілюють Маріуполь ракетами з моря, - радник мера Андрющенко

Російські війська почали обстрілювати Маріуполь ракетами з моря. Кораблі розташувалися в районі села Білосарайська Коса.

Про це пише у фейсбуці радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже до літаків приєднались обстріли з кораблів - перші ракети випущено з корабля в районі с. Б.Коса в напрям міста. Росіяни продовжують нищити місто і містян. Їх мета одна - стерти Символ спротиву і Форпост України", - написав він.

Андрющенко зазначив, що Маріуполь тримається.

"Ми не зупинимось і будемо боротись за кожного. На всіх берегах Кальміуса. У всіх районах та прилеглих селищах. Тому що Маріуполь - це маріупольці, а не стіни та будівлі", - додав він.

Дивіться: Російський танк у Маріуполі вистрілив у літнього чоловіка. ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
В суповых наборах Ахметова и других олигархов.
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16.03.2022 05:42
+6
А где наши нептуны и торпеды?
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16.03.2022 05:38
+6
Олигархи Украины за 21 год "заработали" 10 миллиардов долларов на продаже украинской руды и другого сырья заплатив при этом смешные налоги Даже половины этой суммы было достаточно чтобы наделать столько нептунов,торпед ольхи и прочего-чтобы потопить весь рашкинский флот 5 раз!. Кстати-а как против катеров и кораблей введет себя джавелин,НЛАУ и ли Стугна?
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16.03.2022 05:48
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А где наши нептуны и торпеды?
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16.03.2022 05:38 Відповісти
В суповых наборах Ахметова и других олигархов.
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16.03.2022 05:42 Відповісти
Олигархи Украины за 21 год "заработали" 10 миллиардов долларов на продаже украинской руды и другого сырья заплатив при этом смешные налоги Даже половины этой суммы было достаточно чтобы наделать столько нептунов,торпед ольхи и прочего-чтобы потопить весь рашкинский флот 5 раз!. Кстати-а как против катеров и кораблей введет себя джавелин,НЛАУ и ли Стугна?
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16.03.2022 05:48 Відповісти
У ракеты минимальное расстояние - несколько десятков км.
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16.03.2022 05:58 Відповісти
Против катеров норм. Кораблям пох.
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16.03.2022 09:08 Відповісти
В трусах
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16.03.2022 06:31 Відповісти
Якщо вони є,бо у нас, як Ви знаєте,війна не намічалась і готувались ми до шашликів,а США---сіяли паніку з-за якої в нас підривалась економіка,так от,якщо вони є,дякуючи **баризі**Пороху,то розташовані більш всього під Одесою.
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16.03.2022 07:29 Відповісти
Если Вы имели ввиду "нептуны", то у нас их нет.
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16.03.2022 09:21 Відповісти
В асфальте. У бени на счетах. У фирташа, ахметова, пенчука... да мало ли где. Мы же на шашлыки собирались, нахиба нам ракеты и армия вообще.
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16.03.2022 09:00 Відповісти
нептуны - под асфальтом в "золотой" щебенке от юзика.
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16.03.2022 09:20 Відповісти
Основні правила, що рятують життя під час ракетних ударів та бомбардувань ворогом українських міст.

https://twitter.com/babaikit/status/1503830625396088842?s=20&t=dQWiVALg1gbvTPibRjchsg
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16.03.2022 06:00 Відповісти
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16.03.2022 06:00 Відповісти
Аналогії очевидні. Звичайний фашизм.

https://twitter.com/babaikit/status/1503819751579078657?s=20&t=dQWiVALg1gbvTPibRjchsg
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16.03.2022 06:03 Відповісти
Корабли в Чёрном море - идеальные мишени.
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16.03.2022 06:57 Відповісти
К сожалению мы не имеем чем их шугануть,а вот десант встретить есть чем.
Было бы не плохо разгрузить юг с моря и кинуть резервы на другие направления.
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16.03.2022 09:05 Відповісти
А турецьким літачком їх не можна того...?
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16.03.2022 08:11 Відповісти
Хіба пробувати МАМ-Т, але вона заважка для турецьких літачків
Або МАМ-L термобаричну, принаймні серйозно пошкодити обладнання і особовий склад
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16.03.2022 12:45 Відповісти
коли вже зеленський пошле до маріуполя війська, щоб його деблокувати?
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16.03.2022 08:22 Відповісти
А реально кто знает обстановку? Что с коридорами, эвакуацией, доставкой продуктов? Администрация там есть хоть какая-то? Где мэр?
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16.03.2022 09:12 Відповісти
чи не пора б вже топити кацапські кораблики ? ... зброю ж дали ...
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28.04.2022 02:01 Відповісти
 
 