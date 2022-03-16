Окупанти обстрілюють Маріуполь ракетами з моря, - радник мера Андрющенко
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Російські війська почали обстрілювати Маріуполь ракетами з моря. Кораблі розташувалися в районі села Білосарайська Коса.
Про це пише у фейсбуці радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вже до літаків приєднались обстріли з кораблів - перші ракети випущено з корабля в районі с. Б.Коса в напрям міста. Росіяни продовжують нищити місто і містян. Їх мета одна - стерти Символ спротиву і Форпост України", - написав він.
Андрющенко зазначив, що Маріуполь тримається.
"Ми не зупинимось і будемо боротись за кожного. На всіх берегах Кальміуса. У всіх районах та прилеглих селищах. Тому що Маріуполь - це маріупольці, а не стіни та будівлі", - додав він.
Топ коментарі
+8 Ukraino TV
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+6 Иван Шумейко
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+6 Иван Шумейко
показати весь коментар16.03.2022 05:48
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Было бы не плохо разгрузить юг с моря и кинуть резервы на другие направления.
Або МАМ-L термобаричну, принаймні серйозно пошкодити обладнання і особовий склад