Окупанти обстрілюють Маріуполь ракетами з моря, - радник мера Андрющенко

Російські війська почали обстрілювати Маріуполь ракетами з моря. Кораблі розташувалися в районі села Білосарайська Коса.

Про це пише у фейсбуці радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже до літаків приєднались обстріли з кораблів - перші ракети випущено з корабля в районі с. Б.Коса в напрям міста. Росіяни продовжують нищити місто і містян. Їх мета одна - стерти Символ спротиву і Форпост України", - написав він.

Андрющенко зазначив, що Маріуполь тримається.

"Ми не зупинимось і будемо боротись за кожного. На всіх берегах Кальміуса. У всіх районах та прилеглих селищах. Тому що Маріуполь - це маріупольці, а не стіни та будівлі", - додав він.

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