РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11397 посетителей онлайн
Новости
4 764 15

Украинская энергосистема синхронизировалась с энергосетью ENTSO-E. Это тот самый "энергетический безвиз", - Шмыгаль

Украинская энергосистема синхронизировалась с энергосетью ENTSO-E. Это тот самый

Украинская энергетическая система сегодня синхронизировалась с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E. Это и есть тот самый "энергетический безвиз" с Европейским Союзом, над которым мы работали не один год.

Об этом сообщил в фейсбуке премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"В день начала войны с Россией мы окончательно отсоединились от энергетической системы страны-агрессора и Беларуси. Сегодня присоединились к европейской энергосети. Наша энергосистема теперь станет более стабильной и устойчивой к вызовам. Мы сможем получать электроэнергией и сохранить нашу энергосистему даже в случае дальнейших повреждений агрессором нашей энергетической инфраструктуры", - заметил Шмыгаль.

"Мы становимся энергетически независимыми. Это исторический день для энергетики нашей страны. Благодарю команду Министерства энергетики, "Укрэнерго", работников предприятий генерации, которые профессионально сделали свою работу. Отдельно хочу поблагодарить лидеров стран Европы, которые приняли политическое решение по синхронизации", - добавил премьер.

Он также отметил, что Украина становится частью Европы во всех сферах и выразил надежду, что в скором времени мы станем полноправными членами Европейского Союза.

Автор: 

энергетика (2552) Евросоюз (17067) ENTSO-E (8) Шмыгаль Денис (2669)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Нарешті.
А то все в білорусів електрику купували.
Ніяк від совкової тітікі відірватись не могли.
показать весь комментарий
16.03.2022 16:17
+9
https://twitter.com/newkc14

Kavkaz Center@newkc14

Россия не сможет реализовать проект "Сахалин 3" и поставлять 10 млрд.куб.м. газа в год в Китай. Санкции усложняют доступ к технологиям необходимым для разработки Южно-Киринского месторождения. Без западных технологий его ресурсы для Русни недоступны.
показать весь комментарий
16.03.2022 16:20
+7
показать весь комментарий
16.03.2022 16:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
16.03.2022 16:15 Ответить
Молоху в пащу.
показать весь комментарий
16.03.2022 16:31 Ответить
Нарешті.
А то все в білорусів електрику купували.
Ніяк від совкової тітікі відірватись не могли.
показать весь комментарий
16.03.2022 16:17 Ответить
https://twitter.com/newkc14

Kavkaz Center@newkc14

Россия не сможет реализовать проект "Сахалин 3" и поставлять 10 млрд.куб.м. газа в год в Китай. Санкции усложняют доступ к технологиям необходимым для разработки Южно-Киринского месторождения. Без западных технологий его ресурсы для Русни недоступны.
показать весь комментарий
16.03.2022 16:20 Ответить
РУССКО-УКРАИНСКАЯ ВОЙНА. Стрелков обвинил кадырвоцев в трусости

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/03/16/120570/russko-ukrainskaya-vojna--strelkov-obvinil-kadyrvotsev-v-trusosti.shtml
показать весь комментарий
16.03.2022 16:21 Ответить
Після перемоги запитаємо, чьому відключення припало на день початку війни
показать весь комментарий
16.03.2022 16:21 Ответить
В Пуйла спитаєте?
показать весь комментарий
16.03.2022 16:28 Ответить
Геруса и арахамии
показать весь комментарий
16.03.2022 17:28 Ответить
Читайте з початку: «Після
показать весь комментарий
16.03.2022 17:14 Ответить
отключились за день до...
показать весь комментарий
16.03.2022 16:34 Ответить
Дуже гарна новина!
показать весь комментарий
16.03.2022 16:23 Ответить
Беня вже напрягся, чи ще ні.
показать весь комментарий
16.03.2022 16:39 Ответить
"У день початку війни з Росією ми остаточно від'єдналися від енергетичної системи країни-агресора та Білорусі"
І це й досі викликає великі питання...
показать весь комментарий
16.03.2022 18:25 Ответить
Це дуже важливе рішення.
Хай би там як не було, - але Україна відтепер забезпечена електроенергією незалежно від будь-яких критичних проблем.
Дякуємо Європі.
показать весь комментарий
16.03.2022 18:46 Ответить
 
 