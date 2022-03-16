Украинская энергосистема синхронизировалась с энергосетью ENTSO-E. Это тот самый "энергетический безвиз", - Шмыгаль

Украинская энергетическая система сегодня синхронизировалась с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E. Это и есть тот самый "энергетический безвиз" с Европейским Союзом, над которым мы работали не один год.

Об этом сообщил в фейсбуке премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"В день начала войны с Россией мы окончательно отсоединились от энергетической системы страны-агрессора и Беларуси. Сегодня присоединились к европейской энергосети. Наша энергосистема теперь станет более стабильной и устойчивой к вызовам. Мы сможем получать электроэнергией и сохранить нашу энергосистему даже в случае дальнейших повреждений агрессором нашей энергетической инфраструктуры", - заметил Шмыгаль.

"Мы становимся энергетически независимыми. Это исторический день для энергетики нашей страны. Благодарю команду Министерства энергетики, "Укрэнерго", работников предприятий генерации, которые профессионально сделали свою работу. Отдельно хочу поблагодарить лидеров стран Европы, которые приняли политическое решение по синхронизации", - добавил премьер.

Он также отметил, что Украина становится частью Европы во всех сферах и выразил надежду, что в скором времени мы станем полноправными членами Европейского Союза.