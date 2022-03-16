Українська енергосистема синхронізувалася з енергомережею ENTSO-E. Це той самий "енергетичний безвіз", - Шмигаль

Українська енергетична система сьогодні синхронізувалася з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E. Це і є той самий "енергетичний безвіз" із Європейським Союзом, над яким ми працювали не один рік.

Про це повідомив у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"У день початку війни з Росією ми остаточно від’єдналися від енергетичної системи країни-агресора та Білорусі. Сьогодні — приєднались до європейської енергомережі. Наша енергосистема тепер стане більш стабільною та стійкою до викликів. Ми зможемо отримувати електроенергією та зберегти нашу енергосистему навіть у разі подальших пошкоджень агресором нашої енергетичної інфраструктури", - зауважив Шмигаль.

"Ми стаємо енергетично незалежними. Це історичний день для енергетики нашої країни. Дякую команді Міністерства енергетики, "Укренерго", працівникам підприємств генерації, які професійно зробили свою роботу. Окремо хочу подякувати лідерам країн Європи, які прийняли політичне рішення щодо синхронізації", - додав прем'єр.

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Він також зауважив, що Україна стає частиною Європи в усіх сферах, і висловив сподівання, що незабаром ми станемо повноправними членами Європейського Союзу.