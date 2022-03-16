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Новини
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Українська енергосистема синхронізувалася з енергомережею ENTSO-E. Це той самий "енергетичний безвіз", - Шмигаль

Українська енергосистема синхронізувалася з енергомережею ENTSO-E. Це той самий

Українська енергетична система сьогодні синхронізувалася з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E. Це і є той самий "енергетичний безвіз" із Європейським Союзом, над яким ми працювали не один рік.

Про це повідомив у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"У день початку війни з Росією ми остаточно від’єдналися від енергетичної системи країни-агресора та Білорусі. Сьогодні — приєднались до європейської енергомережі. Наша енергосистема тепер стане більш стабільною та стійкою до викликів. Ми зможемо отримувати електроенергією та зберегти нашу енергосистему навіть у разі подальших пошкоджень агресором нашої енергетичної інфраструктури", - зауважив Шмигаль.

"Ми стаємо енергетично незалежними. Це історичний день для енергетики нашої країни. Дякую команді Міністерства енергетики, "Укренерго", працівникам підприємств генерації, які професійно зробили свою роботу. Окремо хочу подякувати лідерам країн Європи, які прийняли політичне рішення щодо синхронізації", - додав прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна очікує на приєднання до європейської енергосистеми протягом тижня

Він також зауважив, що Україна стає частиною Європи в усіх сферах, і висловив сподівання, що незабаром ми станемо повноправними членами Європейського Союзу.

Автор: 

енергетика (2578) Євросоюз (13322) ENTSO-E (78) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+9
Нарешті.
А то все в білорусів електрику купували.
Ніяк від совкової тітікі відірватись не могли.
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16.03.2022 16:17
+9
https://twitter.com/newkc14

Kavkaz Center@newkc14

Россия не сможет реализовать проект "Сахалин 3" и поставлять 10 млрд.куб.м. газа в год в Китай. Санкции усложняют доступ к технологиям необходимым для разработки Южно-Киринского месторождения. Без западных технологий его ресурсы для Русни недоступны.
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16.03.2022 16:20
+7
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16.03.2022 16:15
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16.03.2022 16:15 Відповісти
Молоху в пащу.
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16.03.2022 16:31 Відповісти
Нарешті.
А то все в білорусів електрику купували.
Ніяк від совкової тітікі відірватись не могли.
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16.03.2022 16:17 Відповісти
https://twitter.com/newkc14

Kavkaz Center@newkc14

Россия не сможет реализовать проект "Сахалин 3" и поставлять 10 млрд.куб.м. газа в год в Китай. Санкции усложняют доступ к технологиям необходимым для разработки Южно-Киринского месторождения. Без западных технологий его ресурсы для Русни недоступны.
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16.03.2022 16:20 Відповісти
РУССКО-УКРАИНСКАЯ ВОЙНА. Стрелков обвинил кадырвоцев в трусости

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/03/16/120570/russko-ukrainskaya-vojna--strelkov-obvinil-kadyrvotsev-v-trusosti.shtml
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16.03.2022 16:21 Відповісти
Після перемоги запитаємо, чьому відключення припало на день початку війни
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16.03.2022 16:21 Відповісти
В Пуйла спитаєте?
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16.03.2022 16:28 Відповісти
Геруса и арахамии
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16.03.2022 17:28 Відповісти
Читайте з початку: «Після
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16.03.2022 17:14 Відповісти
отключились за день до...
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16.03.2022 16:34 Відповісти
Дуже гарна новина!
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16.03.2022 16:23 Відповісти
Беня вже напрягся, чи ще ні.
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16.03.2022 16:39 Відповісти
"У день початку війни з Росією ми остаточно від'єдналися від енергетичної системи країни-агресора та Білорусі"
І це й досі викликає великі питання...
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16.03.2022 18:25 Відповісти
Це дуже важливе рішення.
Хай би там як не було, - але Україна відтепер забезпечена електроенергією незалежно від будь-яких критичних проблем.
Дякуємо Європі.
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16.03.2022 18:46 Відповісти
 
 