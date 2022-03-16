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Новости Агрессия России против Украины Война
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Почти тысяча российских военных взята в плен, - Зеленский. ВИДЕО

Украина взяла в плен около тысячи российских военнослужащих, дающих показания.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время встречи с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все понимают, что происходит. Есть люди, есть до тысячи уже пленных, есть свидетели, есть видеосвидетельства, есть все, что они (пленники, – ред.) сказали без давления", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что все преступники, принесшие страдания в Украине и унесшие жизни людей, должны быть привлечены к ответственности.

"Хочу поблагодарить за ваш приезд. Для нас это очень важно во время войны, агрессии Российской Федерации против нашего государства, прежде всего против наших людей, то, что вы так быстро отреагировали, то, что так профессионально", - обратился глава государства к прокурору.

Он пообещал также сотрудничество на самом высоком уровне.

В свою очередь Карим Хан выразил надежду на эффективное сотрудничество с Украиной, получение необходимой информации.

Он рассказал, что видел фото Мариуполя и других городов Украины, людей, которые пострадали, и подчеркнул, что закон должен идти сейчас вперед и использоваться для защиты этих людей.

"На самом деле, очень историческое объединение состоялось международного сообщества. 41 страна через 48 часов после моего приглашения - от Колумбии до Японии, многие европейские страны, они поняли, что верховенство права не может жить просто в университетах и ​​в судах. Это нужно внедрять в реальности, если мы хотим, чтобы была справедливость", – подчеркнул прокурор.

Как сообщалось, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан прибыл в Украину и начинает работу над вопросом военных преступлений российской федерации против украинцев.

Зеленский Владимир (20239) пленные (2127) Международный уголовный суд (233)


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Топ комментарии
+7
И куда это говно девать? Лагерь уже строить надо для такого количества
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16.03.2022 16:51
+3
Раніше говорили було дві тисячі. Серед них була тисяча артилеристів?
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16.03.2022 16:59
+2
Це лайно має бути використано на будівельних роботах до повного відновлення всього, що зруйновано. Відправити всіх на найважчі та небезпечні роботи.
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16.03.2022 17:04
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И куда это говно девать? Лагерь уже строить надо для такого количества
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16.03.2022 16:51 Ответить
Це лайно має бути використано на будівельних роботах до повного відновлення всього, що зруйновано. Відправити всіх на найважчі та небезпечні роботи.
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16.03.2022 17:04 Ответить
В и постройте по 200 человек в спортзале как беженцам в Польше чо им ещё отдельные покои этим кацапам?
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16.03.2022 17:18 Ответить
Ці полонені в мордорі вже списані, їхтамнет.
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16.03.2022 16:54 Ответить
Раніше говорили було дві тисячі. Серед них була тисяча артилеристів?
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16.03.2022 16:59 Ответить
Пруф пліз? Про сто чув, про двісті чув, про п`ятьсот чув. А тепер про тисячу. Про 2 тисячі не було.
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16.03.2022 17:08 Ответить
Ти,кацапський бот,який з*явився тут 8 березня 2022 року-ніде не було мови про 2 000 полонених.Модераторе!!!Видаліть цю тварину.
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16.03.2022 17:34 Ответить
Мабуть відвели тихенько в ліс артилеристів
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16.03.2022 17:49 Ответить
"Зеленський переговорив з прокурором МКС. Вирішували, що робити з 2 тис. полонених росіян"

НОВИНИАРМІЯ сайт - читайте всю пресу і не ображайте з диванів.
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16.03.2022 17:47 Ответить
від Колумбії до Японії, багато європейських країн, вони зрозуміли, що верховенство права не може жити просто в університетах і в судах. Це треба впроваджувати в реальності, якщо ми хочемо, щоб була справедливість", - підкреслив прокурор. Вот это замечательная идея
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16.03.2022 17:01 Ответить
На телеграмканалі геращенка полонені орки пішли на друге коло аби наздогнати ту тисячу...
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16.03.2022 17:04 Ответить
Была инфа, что две тысячи уже есть. Но ок- пусть тысяча. У каждого есть, по 20 до 100- близких родственников, друзей, подруг. Выходите на улицы, требуйте вывода войск с Украины! Оставьте в покое страну!! У вас и самих проблем выше крыши, разбирайтесь с этим, куда вы лезете ещё учить кого-то как жить???.Построите лакомое государство, и все соседние страны сами к вам подтянуться. Но вы и лезете, потому что понимаете, что вы на это не способны.Абсолютно! Вы пытаетесь только силой взять, от своего бессилия!
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16.03.2022 17:06 Ответить
Тепер залишилось знайти найбільше дерево щоб всю погань повішати.
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16.03.2022 17:13 Ответить
Зачем их столько если в Польше столько беженцев живущих по 200 человек в комнате,если убивают мирных
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16.03.2022 17:17 Ответить
Пусть их проведут по Киеву с позором.как они наших провели по Донецку.
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16.03.2022 17:22 Ответить
Це порушення правил ведення війни. Виявляється були такі Женевські домовленності колись.
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16.03.2022 17:55 Ответить
А после окончания войны можно?
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16.03.2022 18:20 Ответить
Нє.
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16.03.2022 19:22 Ответить
ТАК ПРОДАЙТЕ ИХ НА ОРГАНЫ !!!
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16.03.2022 17:33 Ответить
А зігнати їх до кучі та показати світу? Колись у усатого керманича хватило ума це зробити, а зараз нема? Боїться що договорняк з ****** зірветься?
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16.03.2022 17:56 Ответить
і що з ними робити?кормити і поїти?толку хвастатись цим..чи знову ми гуманні будемо?може вже досить грати в добрих і чемних..кормити людей солодкими казочками арестовича..
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16.03.2022 18:39 Ответить
То тисяча, то двi - де ж правда? Брехнею свiт пройдеш, та назад не повернешся (с). Остогидло тридцять рокiв слухати бабськi брехнi - наче у нас зовсiм нема влади. Коли це все закiнчиться?
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16.03.2022 19:02 Ответить
Ну ... Пропаганда позитивна не завадить. ОП не каже ж про 20 тис. ...
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16.03.2022 19:23 Ответить
В Україні є свої закони і свої суди.

ЗАРАЗ Україна здає ЕКЗАМЕН НА САМОСТІЙНІСТЬ,

тому що БЕЗ САМОСТІЙНОСТІ НЕМАЄ справжньої НЕЗАЛЕЖНОСТІ.

У цьому контексті перекладання своїх задач, своєї відповідальності на когось іншого - на якісь дуже сумнівні міжнародні кормушки для чиновників - це хибний шлях.

Якщо хочеш зробити якусь роботу якісно, то мусиш зробити її САМОСТІЙНО.
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16.03.2022 23:36 Ответить
 
 