Почти тысяча российских военных взята в плен, - Зеленский. ВИДЕО

Украина взяла в плен около тысячи российских военнослужащих, дающих показания.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время встречи с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все понимают, что происходит. Есть люди, есть до тысячи уже пленных, есть свидетели, есть видеосвидетельства, есть все, что они (пленники, – ред.) сказали без давления", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что все преступники, принесшие страдания в Украине и унесшие жизни людей, должны быть привлечены к ответственности.

"Хочу поблагодарить за ваш приезд. Для нас это очень важно во время войны, агрессии Российской Федерации против нашего государства, прежде всего против наших людей, то, что вы так быстро отреагировали, то, что так профессионально", - обратился глава государства к прокурору.

Он пообещал также сотрудничество на самом высоком уровне.

В свою очередь Карим Хан выразил надежду на эффективное сотрудничество с Украиной, получение необходимой информации.

Он рассказал, что видел фото Мариуполя и других городов Украины, людей, которые пострадали, и подчеркнул, что закон должен идти сейчас вперед и использоваться для защиты этих людей.

"На самом деле, очень историческое объединение состоялось международного сообщества. 41 страна через 48 часов после моего приглашения - от Колумбии до Японии, многие европейские страны, они поняли, что верховенство права не может жить просто в университетах и ​​в судах. Это нужно внедрять в реальности, если мы хотим, чтобы была справедливость", – подчеркнул прокурор.

Как сообщалось, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан прибыл в Украину и начинает работу над вопросом военных преступлений российской федерации против украинцев.