Майже тисячу російських загарбників взято у полон, - Зеленський. ВIДЕО

Україна взяла в полон близько тисячі російських військовослужбовців, які дають свідчення.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Усі розуміють, що відбувається. Є люди, є до тисячі вже полонених, є свідки, є відеосвідчення, є все, що вони (полонені, – ред.) сказали без тиску", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що всі злочинці, які принесли страждання в Україну і забрали життя людей, мають бути притягнуті до відповідальності.

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"Хочу подякувати за ваш приїзд. Для нас це дуже важливо у час війни, агресії російської федерації проти нашої держави, перш за все, проти наших людей, те, що ви так швидко відреагували, те, що так фахово", - звернувся глава держави до прокурора.

Він пообіцяв також співпрацю на найвищому рівні.

Своєю чергою, Карім Хан висловив сподівання на ефективну співпрацю з Україною, отримання необхідної інформації.

Він розповів, що бачив фото Маріуполя та інших міст України, людей, які зазнали страждань, і наголосив, що закон має йти зараз уперед та використовуватись для захисту цих людей.

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"Насправді, дуже історичне об’єднання відбулося міжнародної спільноти. 41 країна за 48 годин після мого запрошення - від Колумбії до Японії, багато європейських країн, вони зрозуміли, що верховенство права не може жити просто в університетах і в судах. Це треба впроваджувати в реальності, якщо ми хочемо, щоб була справедливість", - підкреслив прокурор.

Як повідомлялося, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан прибув в Україну і починає працювати над питанням воєнних злочинів російської федерації проти українців.