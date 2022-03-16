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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Майже тисячу російських загарбників взято у полон, - Зеленський. ВIДЕО

Україна взяла в полон близько тисячі російських військовослужбовців, які дають свідчення.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Усі розуміють, що відбувається. Є люди, є до тисячі вже полонених, є свідки, є відеосвідчення, є все, що вони (полонені, – ред.) сказали без тиску", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що всі злочинці, які принесли страждання в Україну і забрали життя людей, мають бути притягнуті до відповідальності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурор міжнародного кримінального суду Хан уже в Україні та розпочав роботу, - Зеленський

"Хочу подякувати за ваш приїзд. Для нас це дуже важливо у час війни, агресії російської федерації проти нашої держави, перш за все, проти наших людей, те, що ви так швидко відреагували, те, що так фахово", - звернувся глава держави до прокурора.

Він пообіцяв також співпрацю на найвищому рівні.

Своєю чергою, Карім Хан висловив сподівання на ефективну співпрацю з Україною, отримання необхідної інформації.

Він розповів, що бачив фото Маріуполя та інших міст України, людей, які зазнали страждань, і наголосив, що закон має йти зараз уперед та використовуватись для захисту цих людей.

Також читайте: Шість окупантів на чолі з майором здалися в полон на Чернігівщині. ВIДЕО

"Насправді, дуже історичне об’єднання відбулося міжнародної спільноти. 41 країна за 48 годин після мого запрошення - від Колумбії до Японії, багато європейських країн, вони зрозуміли, що верховенство права не може жити просто в університетах і в судах. Це треба впроваджувати в реальності, якщо ми хочемо, щоб була справедливість", - підкреслив прокурор.

Як повідомлялося, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан прибув в Україну і починає працювати над питанням воєнних злочинів російської федерації проти українців.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) полонені (2251) Міжнародний кримінальний суд (327)


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Топ коментарі
+7
И куда это говно девать? Лагерь уже строить надо для такого количества
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16.03.2022 16:51
+3
Раніше говорили було дві тисячі. Серед них була тисяча артилеристів?
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16.03.2022 16:59
+2
Це лайно має бути використано на будівельних роботах до повного відновлення всього, що зруйновано. Відправити всіх на найважчі та небезпечні роботи.
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16.03.2022 17:04
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И куда это говно девать? Лагерь уже строить надо для такого количества
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16.03.2022 16:51 Відповісти
Це лайно має бути використано на будівельних роботах до повного відновлення всього, що зруйновано. Відправити всіх на найважчі та небезпечні роботи.
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16.03.2022 17:04 Відповісти
В и постройте по 200 человек в спортзале как беженцам в Польше чо им ещё отдельные покои этим кацапам?
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16.03.2022 17:18 Відповісти
Ці полонені в мордорі вже списані, їхтамнет.
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16.03.2022 16:54 Відповісти
Раніше говорили було дві тисячі. Серед них була тисяча артилеристів?
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16.03.2022 16:59 Відповісти
Пруф пліз? Про сто чув, про двісті чув, про п`ятьсот чув. А тепер про тисячу. Про 2 тисячі не було.
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16.03.2022 17:08 Відповісти
Ти,кацапський бот,який з*явився тут 8 березня 2022 року-ніде не було мови про 2 000 полонених.Модераторе!!!Видаліть цю тварину.
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16.03.2022 17:34 Відповісти
Мабуть відвели тихенько в ліс артилеристів
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16.03.2022 17:49 Відповісти
"Зеленський переговорив з прокурором МКС. Вирішували, що робити з 2 тис. полонених росіян"

НОВИНИАРМІЯ сайт - читайте всю пресу і не ображайте з диванів.
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16.03.2022 17:47 Відповісти
від Колумбії до Японії, багато європейських країн, вони зрозуміли, що верховенство права не може жити просто в університетах і в судах. Це треба впроваджувати в реальності, якщо ми хочемо, щоб була справедливість", - підкреслив прокурор. Вот это замечательная идея
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16.03.2022 17:01 Відповісти
На телеграмканалі геращенка полонені орки пішли на друге коло аби наздогнати ту тисячу...
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16.03.2022 17:04 Відповісти
Была инфа, что две тысячи уже есть. Но ок- пусть тысяча. У каждого есть, по 20 до 100- близких родственников, друзей, подруг. Выходите на улицы, требуйте вывода войск с Украины! Оставьте в покое страну!! У вас и самих проблем выше крыши, разбирайтесь с этим, куда вы лезете ещё учить кого-то как жить???.Построите лакомое государство, и все соседние страны сами к вам подтянуться. Но вы и лезете, потому что понимаете, что вы на это не способны.Абсолютно! Вы пытаетесь только силой взять, от своего бессилия!
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16.03.2022 17:06 Відповісти
Тепер залишилось знайти найбільше дерево щоб всю погань повішати.
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16.03.2022 17:13 Відповісти
Зачем их столько если в Польше столько беженцев живущих по 200 человек в комнате,если убивают мирных
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16.03.2022 17:17 Відповісти
Пусть их проведут по Киеву с позором.как они наших провели по Донецку.
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16.03.2022 17:22 Відповісти
Це порушення правил ведення війни. Виявляється були такі Женевські домовленності колись.
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16.03.2022 17:55 Відповісти
А после окончания войны можно?
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16.03.2022 18:20 Відповісти
Нє.
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16.03.2022 19:22 Відповісти
ТАК ПРОДАЙТЕ ИХ НА ОРГАНЫ !!!
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16.03.2022 17:33 Відповісти
А зігнати їх до кучі та показати світу? Колись у усатого керманича хватило ума це зробити, а зараз нема? Боїться що договорняк з ****** зірветься?
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16.03.2022 17:56 Відповісти
і що з ними робити?кормити і поїти?толку хвастатись цим..чи знову ми гуманні будемо?може вже досить грати в добрих і чемних..кормити людей солодкими казочками арестовича..
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16.03.2022 18:39 Відповісти
То тисяча, то двi - де ж правда? Брехнею свiт пройдеш, та назад не повернешся (с). Остогидло тридцять рокiв слухати бабськi брехнi - наче у нас зовсiм нема влади. Коли це все закiнчиться?
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16.03.2022 19:02 Відповісти
Ну ... Пропаганда позитивна не завадить. ОП не каже ж про 20 тис. ...
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16.03.2022 19:23 Відповісти
В Україні є свої закони і свої суди.

ЗАРАЗ Україна здає ЕКЗАМЕН НА САМОСТІЙНІСТЬ,

тому що БЕЗ САМОСТІЙНОСТІ НЕМАЄ справжньої НЕЗАЛЕЖНОСТІ.

У цьому контексті перекладання своїх задач, своєї відповідальності на когось іншого - на якісь дуже сумнівні міжнародні кормушки для чиновників - це хибний шлях.

Якщо хочеш зробити якусь роботу якісно, то мусиш зробити її САМОСТІЙНО.
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16.03.2022 23:36 Відповісти
 
 