Яхту Медведчука арестовала полиция Хорватии

В Хорватии правоохранители арестовали 92-метровую яхту нардепа от фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука. Она была пришвартована в Риеке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на хорватское издание Novi list.

Сообщается, что арест был наложен в соответствии с санкциями Евросоюза, введенными против политиков и чиновников, связываемых с Кремлем.

Отмечено, что теперь арестованное судно не сможет покинуть пределы порта.

В то же время отмечается, что власти наложили аресты на еще несколько судов, которые связывают с российскими чиновниками.

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По данным СМИ, 92-метровая яхта Royal Romance является одной из пяти крупнейших яхт в мире, которые используют только для нужд ее владельцев, а ее ежегодное обслуживание ремонт и расход топлива составляет от 15 до 20 млн долларов.