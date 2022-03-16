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Яхту Медведчука арестовала полиция Хорватии

медведчук

В Хорватии правоохранители арестовали 92-метровую яхту нардепа от фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука. Она была пришвартована в Риеке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на хорватское издание Novi list.

Сообщается, что арест был наложен в соответствии с санкциями Евросоюза, введенными против политиков и чиновников, связываемых с Кремлем.

Отмечено, что теперь арестованное судно не сможет покинуть пределы порта.

В то же время отмечается, что власти наложили аресты на еще несколько судов, которые связывают с российскими чиновниками.

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По данным СМИ, 92-метровая яхта Royal Romance является одной из пяти крупнейших яхт в мире, которые используют только для нужд ее владельцев, а ее ежегодное обслуживание ремонт и расход топлива составляет от 15 до 20 млн долларов.

Медведчук Виктор (1788) санкции (11258) Хорватия (266) яхта (75)


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Топ комментарии
+26
Как раз за нее можно купить пару истребителей или десяток Байрактаров.
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16.03.2022 19:16
+20
Все, что нажито непосильным трудом, все же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три… куртки»
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16.03.2022 19:15
+17
Вообще эту суку нужно найти и казнить. Он все знал ТВАРИНА
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16.03.2022 19:19
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Все, что нажито непосильным трудом, все же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три… куртки»
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16.03.2022 19:15 Ответить
Вообще эту суку нужно найти и казнить. Он все знал ТВАРИНА
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16.03.2022 19:19 Ответить
Думаю що не тільки знав а й доклав зусиль
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16.03.2022 19:31 Ответить
А ХТО не знав?
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16.03.2022 20:48 Ответить
Он не просто знал он вел подрывную войну против Украины
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16.03.2022 21:30 Ответить
Как раз за нее можно купить пару истребителей или десяток Байрактаров.
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16.03.2022 19:16 Ответить
К сожалению, арестовать не значит конфисковать.
Постоит под арестом (охраной) а потом тихонько возвратится
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16.03.2022 20:08 Ответить
А його в середині в формі матроса нема?
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16.03.2022 19:18 Ответить
Це було б непогано - саме в моряцькій формі запроторити його до бару Блакитна Устриця)))
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16.03.2022 19:30 Ответить
Заходять якось кацапи до бару, а бармен їх і питає:
-- Вам як завжди, пи*ди?
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16.03.2022 19:45 Ответить
ХОРВАТАМ-РЕСПЕКТ...
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16.03.2022 19:18 Ответить
Один из примеров куда спионерили «помощь» на создание агентуры и очагов влияния на этапе подготовки к войне. Даже не знаю хорошо это или плохо :-
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16.03.2022 19:19 Ответить
Ось воно кіздило при Бджоловоді,...,Порошенко,Зеленському..
Всі мовчали.. Мабудь мали доляху..
война іде а корупція біжить
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16.03.2022 19:27 Ответить
Тут еще может ему медаль прийдется давать. Бабки ***** на яхты тратил, а не на развал Украины.
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16.03.2022 19:43 Ответить
Хорошая новость
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16.03.2022 19:29 Ответить
На яхте нет ж/д станции для вагона?
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16.03.2022 19:41 Ответить
Відберіть у мертвечука та шмарченко все до копійки, щоб вони біля вокзалів билися з голубами за крихти!
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16.03.2022 19:43 Ответить
Марченко ещё может поработать.
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16.03.2022 19:57 Ответить
Она уже старая. Её можно разве что по пьяни...
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16.03.2022 20:04 Ответить
".....не взойду больше на палубу корабля"(Робинзон Крузо - Даниэль Дефо)
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16.03.2022 19:46 Ответить
Як прєдатєлєй України добре путін фінансував!
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16.03.2022 19:49 Ответить
Яхта стоит 200 миллионов, а достроить вторую "Мрию" - стоит 170.
Медведчук неслабо тырил путинские миллионы
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16.03.2022 19:56 Ответить
Бесполезная девяностометровая *****. Хотя.... можно сделать гидрографическое судно. Думаю, кацапские суда, арестованные в портах, должны продаваться на аукционах, а полученные средства должны в первую очередь идти на компенсации семьям погибших от рашистской агрессии.
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16.03.2022 20:07 Ответить
Так и вижу этих гидрографов, купающихся в бассейне,
сидящих в шезлонгах на верхней палубе, смакуя коллекционное винцо.
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16.03.2022 20:25 Ответить
А чому це наші науковці не мають права на якісні умови праці?
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16.03.2022 20:38 Ответить
Ajmo Hrvatska!
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16.03.2022 23:02 Ответить
 
 