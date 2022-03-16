Яхту Медведчука арештувала поліція Хорватії
У Хорватії правоохоронці заарештували 92-метрову яхту нардепа від фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука. Вона була пришвартована у місті Рієка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на хорватське видання Novi list.
Повідомляється, що арешт був накладений відповідно до санкцій Євросоюзу, запроваджених проти політиків і чиновників, яких пов’язують із Кремлем.
Зазначено, що тепер арештоване судно не зможе покинути межі порту.
Водночас зазначається, що влада наклала арешти на ще кілька суден, які пов’язують з російськими можновладцями.
За даними ЗМІ, 92-метрова яхта Royal Romance є однією з п’яти найбільших яхт у світі, які використовують лише для потреб її власників, а її щорічне обслуговування ремонт та витрати на пальне становить від 15 до 20 млн доларів.
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Постоит под арестом (охраной) а потом тихонько возвратится
-- Вам як завжди, пи*ди?
Всі мовчали.. Мабудь мали доляху..
война іде а корупція біжить
Медведчук неслабо тырил путинские миллионы
сидящих в шезлонгах на верхней палубе, смакуя коллекционное винцо.