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Новини
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Яхту Медведчука арештувала поліція Хорватії

медведчук

У Хорватії правоохоронці заарештували 92-метрову яхту нардепа від фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука. Вона була пришвартована у місті Рієка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на хорватське видання Novi list.

Повідомляється, що арешт був накладений відповідно до санкцій Євросоюзу, запроваджених проти політиків і чиновників, яких пов’язують із Кремлем.

Зазначено, що тепер арештоване судно не зможе покинути межі порту.

Водночас зазначається, що влада наклала арешти на ще кілька суден, які пов’язують з російськими можновладцями.

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За даними ЗМІ, 92-метрова яхта Royal Romance є однією з п’яти найбільших яхт у світі, які використовують лише для потреб її власників, а її щорічне обслуговування ремонт та витрати на пальне становить від 15 до 20 млн доларів.

Автор: 

Медведчук Віктор (1706) санкції (11771) Хорватія (299) яхта (150)


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Топ коментарі
+26
Как раз за нее можно купить пару истребителей или десяток Байрактаров.
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16.03.2022 19:16
+20
Все, что нажито непосильным трудом, все же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три… куртки»
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16.03.2022 19:15
+17
Вообще эту суку нужно найти и казнить. Он все знал ТВАРИНА
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16.03.2022 19:19
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Все, что нажито непосильным трудом, все же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три… куртки»
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16.03.2022 19:15 Відповісти
Вообще эту суку нужно найти и казнить. Он все знал ТВАРИНА
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16.03.2022 19:19 Відповісти
Думаю що не тільки знав а й доклав зусиль
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16.03.2022 19:31 Відповісти
А ХТО не знав?
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16.03.2022 20:48 Відповісти
Он не просто знал он вел подрывную войну против Украины
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16.03.2022 21:30 Відповісти
Как раз за нее можно купить пару истребителей или десяток Байрактаров.
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16.03.2022 19:16 Відповісти
К сожалению, арестовать не значит конфисковать.
Постоит под арестом (охраной) а потом тихонько возвратится
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16.03.2022 20:08 Відповісти
А його в середині в формі матроса нема?
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16.03.2022 19:18 Відповісти
Це було б непогано - саме в моряцькій формі запроторити його до бару Блакитна Устриця)))
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16.03.2022 19:30 Відповісти
Заходять якось кацапи до бару, а бармен їх і питає:
-- Вам як завжди, пи*ди?
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16.03.2022 19:45 Відповісти
ХОРВАТАМ-РЕСПЕКТ...
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16.03.2022 19:18 Відповісти
Один из примеров куда спионерили «помощь» на создание агентуры и очагов влияния на этапе подготовки к войне. Даже не знаю хорошо это или плохо :-
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16.03.2022 19:19 Відповісти
Ось воно кіздило при Бджоловоді,...,Порошенко,Зеленському..
Всі мовчали.. Мабудь мали доляху..
война іде а корупція біжить
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16.03.2022 19:27 Відповісти
Тут еще может ему медаль прийдется давать. Бабки ***** на яхты тратил, а не на развал Украины.
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16.03.2022 19:43 Відповісти
Хорошая новость
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16.03.2022 19:29 Відповісти
На яхте нет ж/д станции для вагона?
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16.03.2022 19:41 Відповісти
Відберіть у мертвечука та шмарченко все до копійки, щоб вони біля вокзалів билися з голубами за крихти!
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16.03.2022 19:43 Відповісти
Марченко ещё может поработать.
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16.03.2022 19:57 Відповісти
Она уже старая. Её можно разве что по пьяни...
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16.03.2022 20:04 Відповісти
".....не взойду больше на палубу корабля"(Робинзон Крузо - Даниэль Дефо)
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16.03.2022 19:46 Відповісти
Як прєдатєлєй України добре путін фінансував!
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16.03.2022 19:49 Відповісти
Яхта стоит 200 миллионов, а достроить вторую "Мрию" - стоит 170.
Медведчук неслабо тырил путинские миллионы
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16.03.2022 19:56 Відповісти
Бесполезная девяностометровая *****. Хотя.... можно сделать гидрографическое судно. Думаю, кацапские суда, арестованные в портах, должны продаваться на аукционах, а полученные средства должны в первую очередь идти на компенсации семьям погибших от рашистской агрессии.
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16.03.2022 20:07 Відповісти
Так и вижу этих гидрографов, купающихся в бассейне,
сидящих в шезлонгах на верхней палубе, смакуя коллекционное винцо.
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16.03.2022 20:25 Відповісти
А чому це наші науковці не мають права на якісні умови праці?
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16.03.2022 20:38 Відповісти
Ajmo Hrvatska!
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16.03.2022 23:02 Відповісти
 
 