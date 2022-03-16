Яхту Медведчука арештувала поліція Хорватії

У Хорватії правоохоронці заарештували 92-метрову яхту нардепа від фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука. Вона була пришвартована у місті Рієка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на хорватське видання Novi list.

Повідомляється, що арешт був накладений відповідно до санкцій Євросоюзу, запроваджених проти політиків і чиновників, яких пов’язують із Кремлем.

Зазначено, що тепер арештоване судно не зможе покинути межі порту.

Водночас зазначається, що влада наклала арешти на ще кілька суден, які пов’язують з російськими можновладцями.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шубосховище, купа картин та дорогий посуд, - палац кума Путіна Медведчука під Києвом. ФОТОрепортаж

За даними ЗМІ, 92-метрова яхта Royal Romance є однією з п’яти найбільших яхт у світі, які використовують лише для потреб її власників, а її щорічне обслуговування ремонт та витрати на пальне становить від 15 до 20 млн доларів.