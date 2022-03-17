США передают Украине 800 систем ПВО, противотанковые системы и беспилотники, - Байден
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент США Джо Байден в среду объявил о предоставлении Украине военной помощи еще на $800 млн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Пока еще раз, используя мои президентские полномочия, я задействую дополнительную военную помощь на $800 млн", - сказал он.
При этом Байден напомнил, что в прошлую субботу Вашингтон выделял $200 млн на поставки вооружений и амуниции Украине.
"Это доказывает объем новой помощи США Украине до $1 млрд, и это только на этой неделе", - подчеркнул президент США.
Согласно сообщению на сайте Белого дома, новый пакет помощи в размере 800 млн долларов США включает: 800 противовоздушных комплексов Stinger; 2000 Javelin, 1000 легких противотанковых орудий и 6000 противотанковых систем AT-4; 100 тактических беспилотных летательных аппаратов; 100 гранатометов, 5000 винтовок, 1000 пистолетов, 400 пулеметов и 400 ружей; более 20 миллионов патронов к стрелковому оружию, гранатометным и минометным выстрелам; 25 000 комплектов бронежилетов; а также 25 000 шлемов.
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Таблица Классификация БЛА, принятая в ВВС США
Класс
Группа
Масса, кг
Высота полета, м
Скорость, км/ч
Образец БЛА
Малоразмерные беспилотные авиационные системы (тактические БЛА)
1-я
0-9
до 370
до 185
RQ-11В "Равен"
RQ-12А "Уосп"
2-я
9,5-25
до 1070
до 465
"Скэн Игл"
3-я
до 600
до 5500
До 465
RQ-21
Это ж как Кобзон будет рад, когда встретит такое количество бурят
ППО то казковий подарунок, чим скоріше вони влючаться в оброну України, тим краще
Все інше також так собі нічого, цікаві американські кулемети, мабуть М 60, краще вже кулемет Піла )
- Мы видим, что российские военные перестали спешить, перешли к тактике создания котлов и изматывающих боев. Воинские части украинцев окружаются, у них заканчиваются боеприпасы и горючее, их артиллерия и техника уничтожается, после этого - уже зачистка. Параллельно организуются гуманитарные коридоры для населения и пока они работают наши войска отдыхают, ведут разведку.
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это самое главное ,что надо было дать давно.
Не могу понять почему этого не сделали сразу.
2) потеря прибыли в будущем
3) наверняка думали, что рассосётся.