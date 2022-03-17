США передают Украине 800 систем ПВО, противотанковые системы и беспилотники, - Байден

Президент США Джо Байден в среду объявил о предоставлении Украине военной помощи еще на $800 млн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока еще раз, используя мои президентские полномочия, я задействую дополнительную военную помощь на $800 млн", - сказал он.

При этом Байден напомнил, что в прошлую субботу Вашингтон выделял $200 млн на поставки вооружений и амуниции Украине.

"Это доказывает объем новой помощи США Украине до $1 млрд, и это только на этой неделе", - подчеркнул президент США.

Согласно сообщению на сайте Белого дома, новый пакет помощи в размере 800 млн долларов США включает: 800 противовоздушных комплексов Stinger; 2000 Javelin, 1000 легких противотанковых орудий и 6000 противотанковых систем AT-4; 100 тактических беспилотных летательных аппаратов; 100 гранатометов, 5000 винтовок, 1000 пистолетов, 400 пулеметов и 400 ружей; более 20 миллионов патронов к стрелковому оружию, гранатометным и минометным выстрелам; 25 000 комплектов бронежилетов; а также 25 000 шлемов.