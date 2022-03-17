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США передают Украине 800 систем ПВО, противотанковые системы и беспилотники, - Байден

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байден

Президент США Джо Байден в среду объявил о предоставлении Украине военной помощи еще на $800 млн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока еще раз, используя мои президентские полномочия, я задействую дополнительную военную помощь на $800 млн", - сказал он.

При этом Байден напомнил, что в прошлую субботу Вашингтон выделял $200 млн на поставки вооружений и амуниции Украине.

"Это доказывает объем новой помощи США Украине до $1 млрд, и это только на этой неделе", - подчеркнул президент США.

Согласно сообщению на сайте Белого дома, новый пакет помощи в размере 800 млн долларов США включает: 800 противовоздушных комплексов Stinger; 2000 Javelin, 1000 легких противотанковых орудий и 6000 противотанковых систем AT-4; 100 тактических беспилотных летательных аппаратов; 100 гранатометов, 5000 винтовок, 1000 пистолетов, 400 пулеметов и 400 ружей; более 20 миллионов патронов к стрелковому оружию, гранатометным и минометным выстрелам; 25 000 комплектов бронежилетов; а также 25 000 шлемов.

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Топ комментарии
+76
❗️Байден сообщил, что США передут Украине военное оборудование.

Речь идет о 9 тысячах противотанковых комплексов, 800 систем ПВО и 20 млн боеприпасов.

Это позволит защитить Украину от самолетов и российских крылатых ракет.

«Это может быть долгая и трудная битва, но американский народ будет непоколебимо поддерживать народ Украины перед лицом безнравственного и неэтичного нападения Путина на гражданское население», - добавил Байден.
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16.03.2022 19:32
+62
Судя по риторике Запада так и будет. Не вижу ни одного сигнала, что помощь Украине будет ограничиваться или пойдет на убыль. Наоборот. Сигналы весьма позитивные.
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16.03.2022 19:36
+57
Джо Байден -- ДЯКУЮ
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16.03.2022 19:38
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уфф нарешті
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16.03.2022 20:30 Ответить
Усе це розвідувальні БПЛА. Теж потрібно, але більш потрібні ударні БПЛА.

Таблица Классификация БЛА, принятая в ВВС США

Класс

Группа
Масса, кг
Высота полета, м
Скорость, км/ч
Образец БЛА

Малоразмерные беспилотные авиационные системы (тактические БЛА)
1-я
0-9
до 370
до 185
RQ-11В "Равен"
RQ-12А "Уосп"

2-я
9,5-25
до 1070
до 465
"Скэн Игл"

3-я
до 600
до 5500
До 465
RQ-21
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16.03.2022 20:32 Ответить
Смотрел румынское ТВ. Они говорили об ударных беспилотниках.
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16.03.2022 21:31 Ответить
Не знаю, що там по румунТБ, але про тактичні БПЛА - на сайті Білого дому. Ударні у них по іншому кличуться.
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16.03.2022 21:36 Ответить
Сьогодні вже була новина - що США можуть передати нам безпілотники-камікадзе: https://censor.net/ua/news/3325709/*************************************************************************
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17.03.2022 00:01 Ответить
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Як і положено лівацькій гниді, байден ставить галочку і його лівацькі паскудні газети розносять новину про "героя-лідера". Тобі говорять - потужні засоби ППО треба, покидьку. Збивать літаки стінгерами й рушницями? Але як ще міг вдіяти лівак, який домовився про Україну з кацапом.
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16.03.2022 20:33 Ответить
Супер !
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16.03.2022 20:46 Ответить
О !!!
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16.03.2022 20:51 Ответить
НО ХВАТИЛО БЫ ОДНОЙ ПУЛИ ПУЩЕННОЙ В ГОЛОВУ ПУТИНА В ЖЕНЕВЕ !)
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16.03.2022 20:54 Ответить
Хотілось би з вами погодитися - але... В рашопадлії існує кремлядське *****(невиліковно хворе, плішиве і жалюгідне за великим рахунком), і також існує ще "колективне *****" -те саме, що волало "кримнаш", "путєнпрізідєнтусягоміра", те яке дає свою мовчазну і не тільки згоду на усі злодіяння що чинить кремлядське чмо, те саме яке й зараз радіє смертям українців. То виходить - ОДНІЄЇ КУЛІ НА ВСІХ НЕ ВИСТАЧИТЬ! Тільки пройшовши катарсис після громадянської війни, розрухи, бунтів, погромів, голоду і лютих страждань -те колективне ***** може на якийсь час щезнути.(а більш радикальний варіант - це тей самий "☢пєпєл" кісєльова)
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16.03.2022 21:55 Ответить
2000 джавелинов...
Это ж как Кобзон будет рад, когда встретит такое количество бурят
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16.03.2022 20:56 Ответить
в рашки немає у всій країні стільки працюючих танків - а те, що на зберіганні, ні за тиждень, ні за місяць відновити неможливо. А за стану ************** економіки - взагалі неможливо. Тож джавеліни знов перетворюються на "зброю устрашення". Бо на брт/бмп достатньо "з головю" і старезних та наявних тисячами РПГ-7 тощо.
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16.03.2022 21:08 Ответить
Та це майже всю Бурятію в тепленьке місце можно буде переселити з їхнього холоду
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16.03.2022 22:54 Ответить
Є чудові новини зі Словаччини: Словаччина планує надати Україні системи С-300 - ЗМІ
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16.03.2022 21:20 Ответить
США передають Україні 800 систем ППО, протитанкові системи та безпілотники, - Байден Джерело: https://censor.net/ua/n3325813

ППО то казковий подарунок, чим скоріше вони влючаться в оброну України, тим краще
Все інше також так собі нічого, цікаві американські кулемети, мабуть М 60, краще вже кулемет Піла )
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16.03.2022 21:24 Ответить
Та які ППО ??? Stinger дають а це трохи іньше. Про ППО то вигадка автора заголовку.
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16.03.2022 23:00 Ответить
Нехай дають поки хоч те на шо в них зараз вистачає духу, НАМ ВСЕ ТЕ ДОБРО ЗГОДИТЬСЯ!!! 👍А коли ми вже майже доб'ємо *********** - тоді Захід зважиться на поставку більш сер'йозних видів озброєнь, і можливо якось більш суттєво долучиться до процесу ухайдокання недоімперії. Нам зараз головне - сконцентрувати усі необхідні ресурси для нашої Перемоги і грамотно їх використати.
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16.03.2022 21:43 Ответить
Наконец то дело пошло. Спасибо США. НАТО ****** и кацапские *******.
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16.03.2022 22:17 Ответить
Просматривал комсомолку- орки поменяли тактику планируют взять нас измором. Надо быть готовыми Главное не допускать котлов для наших солдат: Марат Баширов, политолог, бывший премьер ЛНР:

- Мы видим, что российские военные перестали спешить, перешли к тактике создания котлов и изматывающих боев. Воинские части украинцев окружаются, у них заканчиваются боеприпасы и горючее, их артиллерия и техника уничтожается, после этого - уже зачистка. Параллельно организуются гуманитарные коридоры для населения и пока они работают наши войска отдыхают, ведут разведку.

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27377/4559171/
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16.03.2022 22:32 Ответить
Ау... автор!!! Система ППО й противо повітряний комплекс Stinger це РІЗНІ РЕЧІ !!! Де вас Юра набирає.... з ПТУ ?
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16.03.2022 22:58 Ответить
нифига себе сколько оружия и припасов!!! хватит шварценеггера на орбиту запустить!!!
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16.03.2022 23:04 Ответить
для сравнения, помощь от стран НАТО неделю назад была что-то типо 10 или 20к патронов. Здесь 20 МИЛЛИОНОВ. жесть
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16.03.2022 23:05 Ответить
Так потрібно як мінімум 140 млн. патронів щоб винищити всіх кацапів, а без цього закінчення війни не буде.
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17.03.2022 03:58 Ответить
Тобто світ вирішив пересидіти третю світову за спиною України?
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16.03.2022 23:17 Ответить
Краще передати а потім розказувати, а то зараз путін огризнеться і Байден знов вс_еться.
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16.03.2022 23:20 Ответить
там без різниці які системи ПВО. Як літаки рашки так і ПВО бувшого СРСР створені в один час і тестували один одного. А щодо словаків. Вони вже літаки хотіли передати, то рашка підняла хай,почали полякам погрожувати ядерним ударом. А потім словаки таки знайшли в с *** трьох запроданців у спецслужбах, які продавали інфу а заразом трьох малих коняр вислали.СНН набиває собі ціну, помятається як Єрмачок до війни її використав, щоб насрати Україні на Совбезі ООН. Тоді навіть Габон підтримав гібонів з рашки. Це активні міроприємства ФСБ, зараз начнуть погрожувати словакам. А джевелінами будуть бити все підряд. Остаточно зачистять СУ в небі, і діло піде. І з крилатими ракетами буде чим боротись.
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16.03.2022 23:37 Ответить
Надеюсь ПВО это правда
это самое главное ,что надо было дать давно.
Не могу понять почему этого не сделали сразу.
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17.03.2022 00:57 Ответить
1) потеря прибыли сейчас
2) потеря прибыли в будущем
3) наверняка думали, что рассосётся.
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17.03.2022 00:58 Ответить
Понятно
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17.03.2022 01:01 Ответить
чтобы можно было понять не достанеться ли оно всё рашке в конце концов
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17.03.2022 08:05 Ответить
А де ділися українські кольчуги??]{} комусь продали
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17.03.2022 01:14 Ответить
а де поставки від Німмечини які русо підорів продовжували взгодувувати післі Грузії ?
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17.03.2022 01:45 Ответить
Уявляєте, яка загальна військова міць США, якщо вони нещодавно купу зброї в Афганістані залишили, Україні скільки передають, і це ніяк не применшує рівень боєздатності їх військових сил?
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17.03.2022 03:55 Ответить
I'd like to see 1000 drones, and bombs for them to drop, as well.
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17.03.2022 06:05 Ответить
Stinger - машинка крута, але це ППО поля бою. А нам потрібні УНІВЕРСАЛЬНІ ЗАСОБИ засоби ППО/ПРО, великої дальності класу Patriot чи, хоча б С-300.
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17.03.2022 06:39 Ответить
Також включені С300.
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17.03.2022 07:28 Ответить
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