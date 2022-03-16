США передають Україні 800 систем ППО, протитанкові системи та безпілотники, - Байден

Президент США Джо Байден у середу оголосив про надання Україні військової допомоги ще на $800 млн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі ще раз, використовуючи мої президентські повноваження, я задію додаткову військову допомогу на $800 млн", - сказав він.

При цьому Байден нагадав, що минулої суботи Вашингтон виділяв $200 млн на постачання озброєнь та амуніції Україні.

"Це доводить обсяг нової допомоги США Україні до $1 млрд, і це лише цього тижня", - наголосив президент США.

Згідно з повідомленням на сайті Білого дому, новий пакет допомоги у розмірі 800 млн. доларів США включає: 800 протиповітряних комплексів Stinger; 2000 Javelin, 1000 легких протитанкових знарядь та 6000 протитанкових систем AT-4; 100 тактичних безпілотних літальних апаратів; 100 гранатометів, 5000 гвинтівок, 1000 пістолетів, 400 кулеметів та 400 рушниць; понад 20 мільйонів патронів до стрілецької зброї, гранатометних та мінометних пострілів; 25 000 комплектів бронежилетів; а також 25 000 шоломів.

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