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США передають Україні 800 систем ППО, протитанкові системи та безпілотники, - Байден

байден

Президент США Джо Байден у середу оголосив про надання Україні військової допомоги ще на $800 млн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі ще раз, використовуючи мої президентські повноваження, я задію додаткову військову допомогу на $800 млн", - сказав він.

При цьому Байден нагадав, що минулої суботи Вашингтон виділяв $200 млн на постачання озброєнь та амуніції Україні.

"Це доводить обсяг нової допомоги США Україні до $1 млрд, і це лише цього тижня", - наголосив президент США.

Згідно з повідомленням на сайті Білого дому, новий пакет допомоги у розмірі 800 млн. доларів США включає: 800 протиповітряних комплексів Stinger; 2000 Javelin, 1000 легких протитанкових знарядь та 6000 протитанкових систем AT-4; 100 тактичних безпілотних літальних апаратів; 100 гранатометів, 5000 гвинтівок, 1000 пістолетів, 400 кулеметів та 400 рушниць; понад 20 мільйонів патронів до стрілецької зброї, гранатометних та мінометних пострілів; 25 000 комплектів бронежилетів; а також 25 000 шоломів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення щодо членства в НАТО залишається суверенним правом України, - Столтенберг

Автор: 

Байден Джо (2883) зброя (7436) допомога (8297) США (22545)


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Топ коментарі
+77
❗️Байден сообщил, что США передут Украине военное оборудование.

Речь идет о 9 тысячах противотанковых комплексов, 800 систем ПВО и 20 млн боеприпасов.

Это позволит защитить Украину от самолетов и российских крылатых ракет.

«Это может быть долгая и трудная битва, но американский народ будет непоколебимо поддерживать народ Украины перед лицом безнравственного и неэтичного нападения Путина на гражданское население», - добавил Байден.
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16.03.2022 19:32
+62
Судя по риторике Запада так и будет. Не вижу ни одного сигнала, что помощь Украине будет ограничиваться или пойдет на убыль. Наоборот. Сигналы весьма позитивные.
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16.03.2022 19:36
+57
Джо Байден -- ДЯКУЮ
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16.03.2022 19:38
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чи ви думаєте, це звичайні ак-47 чи ар-15 поставлятимуть?!? Наївний ви... ті залізяки, що тут будуть як "одиниці стрілецької зброї" - далеко не кожному підійдуть, бо вчитися буде ще потрібно ними користуватись. Снайпер - це професія.
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16.03.2022 21:04 Відповісти
Горіть у пеклі, москалі!
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16.03.2022 20:24 Відповісти
Воу воу астанавитесь. Стингеры радуют, хорошо русню жгут. Джавелины тоже красавчики, разваливают хваленные кацапотанки на атомы. бронники пойдут теробороне и спасут сотни жизней. Ат4 не знаю что такое, пойду почитаю)
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16.03.2022 20:25 Відповісти
AT-4 eto dlia BMP,BTR.
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16.03.2022 20:30 Відповісти
Шведский (Saab) одноразовый 84-мм гранатомет.Для средне- и легкобронированной техники. Короткая дистанция (300-500 м), неуправляемый кумулятивный боеприпас.
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16.03.2022 21:22 Відповісти
обсяги зброї мають зростати, Україна має готуватися до ще більшого наступу ворога. Для того щоб вистояти треба стати Ізраїлем в Європі
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16.03.2022 20:28 Відповісти
Vot i otlycno.Bilo bi xoroso stob imet cem fiksirovat kacapskije raketi,teper kak ponimaju oni glusit signal i ix paprostu nevydes
.
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16.03.2022 20:29 Відповісти
уфф нарешті
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16.03.2022 20:30 Відповісти
Усе це розвідувальні БПЛА. Теж потрібно, але більш потрібні ударні БПЛА.

Таблица Классификация БЛА, принятая в ВВС США

Класс

Группа
Масса, кг
Высота полета, м
Скорость, км/ч
Образец БЛА

Малоразмерные беспилотные авиационные системы (тактические БЛА)
1-я
0-9
до 370
до 185
RQ-11В "Равен"
RQ-12А "Уосп"

2-я
9,5-25
до 1070
до 465
"Скэн Игл"

3-я
до 600
до 5500
До 465
RQ-21
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16.03.2022 20:32 Відповісти
Смотрел румынское ТВ. Они говорили об ударных беспилотниках.
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16.03.2022 21:31 Відповісти
Не знаю, що там по румунТБ, але про тактичні БПЛА - на сайті Білого дому. Ударні у них по іншому кличуться.
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16.03.2022 21:36 Відповісти
Сьогодні вже була новина - що США можуть передати нам безпілотники-камікадзе:
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17.03.2022 00:01 Відповісти
Кількість надаваємих БПЛА - 100 шт. Безпілотники-камікадзе - одноразовий апарат. Тому надавання одноразових дронів у такої кількісті не має сенсу. Інша річ дрони- коректувальники. 100 шт суттєво допоможуть.
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17.03.2022 09:47 Відповісти
Треба просто з розумом їх використовувати. Не витрачати на танки і бронетехніку - а використовувати проти топ-цілей (ЗРК, командні пункти, РЕБ). + Цілком ймовірно - це лише перша "пробна" поставка.
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17.03.2022 12:57 Відповісти
Так само й ці дрони можна використовувати в якості розвідників і коректувальників. Один такий дрон може знаходитись в повітрі до 40 хв і долати відстань до 80 км.
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17.03.2022 13:01 Відповісти
Щось у якості розвідників та коректувальників в мене сумніви. Ось сайт виробника - про це там нічого. https://www.avinc.com/tms/switchblade-600
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17.03.2022 13:26 Відповісти
На цьому дроні є відеокамери. Значить можна спокійно отримувати необхідне відео і дані - поки він знаходится в повітрі в пошуках цілі. В тексті новини є відео - де цей момент можна побачити.
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17.03.2022 13:51 Відповісти
Я щось не знайшов, що цей дрон може повертатися до місця старту.
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17.03.2022 14:18 Відповісти
Я цього й не мав на увазі. Я мав на увазі - що його можна використовувати в якості розвідника один раз - після запуску і до виявлення цілі, яку він вразить.
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17.03.2022 14:28 Відповісти
Ну поки шукає ціль, щось ще побачить...
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17.03.2022 14:33 Відповісти
Як і положено лівацькій гниді, байден ставить галочку і його лівацькі паскудні газети розносять новину про "героя-лідера". Тобі говорять - потужні засоби ППО треба, покидьку. Збивать літаки стінгерами й рушницями? Але як ще міг вдіяти лівак, який домовився про Україну з кацапом.
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16.03.2022 20:33 Відповісти
Супер !
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16.03.2022 20:46 Відповісти
О !!!
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16.03.2022 20:51 Відповісти
НО ХВАТИЛО БЫ ОДНОЙ ПУЛИ ПУЩЕННОЙ В ГОЛОВУ ПУТИНА В ЖЕНЕВЕ !)
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16.03.2022 20:54 Відповісти
Хотілось би з вами погодитися - але... В рашопадлії існує кремлядське *****(невиліковно хворе, плішиве і жалюгідне за великим рахунком), і також існує ще "колективне *****" -те саме, що волало "кримнаш", "путєнпрізідєнтусягоміра", те яке дає свою мовчазну і не тільки згоду на усі злодіяння що чинить кремлядське чмо, те саме яке й зараз радіє смертям українців. То виходить - ОДНІЄЇ КУЛІ НА ВСІХ НЕ ВИСТАЧИТЬ! Тільки пройшовши катарсис після громадянської війни, розрухи, бунтів, погромів, голоду і лютих страждань -те колективне ***** може на якийсь час щезнути.(а більш радикальний варіант - це тей самий "☢пєпєл" кісєльова)
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16.03.2022 21:55 Відповісти
2000 джавелинов...
Это ж как Кобзон будет рад, когда встретит такое количество бурят
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16.03.2022 20:56 Відповісти
в рашки немає у всій країні стільки працюючих танків - а те, що на зберіганні, ні за тиждень, ні за місяць відновити неможливо. А за стану ************** економіки - взагалі неможливо. Тож джавеліни знов перетворюються на "зброю устрашення". Бо на брт/бмп достатньо "з головю" і старезних та наявних тисячами РПГ-7 тощо.
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16.03.2022 21:08 Відповісти
Та це майже всю Бурятію в тепленьке місце можно буде переселити з їхнього холоду
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16.03.2022 22:54 Відповісти
Є чудові новини зі Словаччини: https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/16/7136087/ Словаччина планує надати Україні системи С-300 - ЗМІ
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16.03.2022 21:20 Відповісти
США передають Україні 800 систем ППО, протитанкові системи та безпілотники, - Байден Джерело:

ППО то казковий подарунок, чим скоріше вони влючаться в оброну України, тим краще
Все інше також так собі нічого, цікаві американські кулемети, мабуть М 60, краще вже кулемет Піла )
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16.03.2022 21:24 Відповісти
Та які ППО ??? Stinger дають а це трохи іньше. Про ППО то вигадка автора заголовку.
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16.03.2022 23:00 Відповісти
Дєятєль, новини уважніше читай -
Словаччина попередньо погодилася надати Україні ключову систему протиповітряної оборони С-300 для захисту від російських авіаударів Джерело:
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17.03.2022 09:56 Відповісти
Ти сам мізкі вмикай. Я коментую цю новину й заголовок а не УСІ новини одразу.... не тупи.
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17.03.2022 10:21 Відповісти
Комєнатор ти х*ров, зарплатню тобі в конверті платять за комиенти чи як.
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17.03.2022 10:22 Відповісти
А хто має плотить? Є контакти з тими хто готовий плотити за коменти?
Бидло й у Америці залишиться бидлом- це про тебе.
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17.03.2022 11:06 Відповісти
Нехай дають поки хоч те на шо в них зараз вистачає духу, НАМ ВСЕ ТЕ ДОБРО ЗГОДИТЬСЯ!!! 👍 А коли ми вже майже доб'ємо *********** - тоді Захід зважиться на поставку більш сер'йозних видів озброєнь, і можливо якось більш суттєво долучиться до процесу ухайдокання недоімперії. Нам зараз головне - сконцентрувати усі необхідні ресурси для нашої Перемоги і грамотно їх використати.
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16.03.2022 21:43 Відповісти
Наконец то дело пошло. Спасибо США. НАТО ****** и кацапские *******.
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16.03.2022 22:17 Відповісти
Просматривал комсомолку- орки поменяли тактику планируют взять нас измором. Надо быть готовыми Главное не допускать котлов для наших солдат: Марат Баширов, политолог, бывший премьер ЛНР:

- Мы видим, что российские военные перестали спешить, перешли к тактике создания котлов и изматывающих боев. Воинские части украинцев окружаются, у них заканчиваются боеприпасы и горючее, их артиллерия и техника уничтожается, после этого - уже зачистка. Параллельно организуются гуманитарные коридоры для населения и пока они работают наши войска отдыхают, ведут разведку.

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27377/4559171/
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16.03.2022 22:32 Відповісти
Ау... автор!!! Система ППО й противо повітряний комплекс Stinger це РІЗНІ РЕЧІ !!! Де вас Юра набирає.... з ПТУ ?
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16.03.2022 22:58 Відповісти
нифига себе сколько оружия и припасов!!! хватит шварценеггера на орбиту запустить!!!
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16.03.2022 23:04 Відповісти
для сравнения, помощь от стран НАТО неделю назад была что-то типо 10 или 20к патронов. Здесь 20 МИЛЛИОНОВ. жесть
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16.03.2022 23:05 Відповісти
Так потрібно як мінімум 140 млн. патронів щоб винищити всіх кацапів, а без цього закінчення війни не буде.
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17.03.2022 03:58 Відповісти
Тобто світ вирішив пересидіти третю світову за спиною України?
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16.03.2022 23:17 Відповісти
Краще передати а потім розказувати, а то зараз путін огризнеться і Байден знов вс_еться.
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16.03.2022 23:20 Відповісти
там без різниці які системи ПВО. Як літаки рашки так і ПВО бувшого СРСР створені в один час і тестували один одного. А щодо словаків. Вони вже літаки хотіли передати, то рашка підняла хай,почали полякам погрожувати ядерним ударом. А потім словаки таки знайшли в с *** трьох запроданців у спецслужбах, які продавали інфу а заразом трьох малих коняр вислали.СНН набиває собі ціну, помятається як Єрмачок до війни її використав, щоб насрати Україні на Совбезі ООН. Тоді навіть Габон підтримав гібонів з рашки. Це активні міроприємства ФСБ, зараз начнуть погрожувати словакам. А джевелінами будуть бити все підряд. Остаточно зачистять СУ в небі, і діло піде. І з крилатими ракетами буде чим боротись.
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16.03.2022 23:37 Відповісти
Надеюсь ПВО это правда
это самое главное ,что надо было дать давно.
Не могу понять почему этого не сделали сразу.
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17.03.2022 00:57 Відповісти
1) потеря прибыли сейчас
2) потеря прибыли в будущем
3) наверняка думали, что рассосётся.
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17.03.2022 00:58 Відповісти
Понятно
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17.03.2022 01:01 Відповісти
чтобы можно было понять не достанеться ли оно всё рашке в конце концов
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17.03.2022 08:05 Відповісти
А де ділися українські кольчуги??]{} комусь продали
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17.03.2022 01:14 Відповісти
а де поставки від Німмечини які русо підорів продовжували взгодувувати післі Грузії ?
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17.03.2022 01:45 Відповісти
Уявляєте, яка загальна військова міць США, якщо вони нещодавно купу зброї в Афганістані залишили, Україні скільки передають, і це ніяк не применшує рівень боєздатності їх військових сил?
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17.03.2022 03:55 Відповісти
I'd like to see 1000 drones, and bombs for them to drop, as well.
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17.03.2022 06:05 Відповісти
Stinger - машинка крута, але це ППО поля бою. А нам потрібні УНІВЕРСАЛЬНІ ЗАСОБИ засоби ППО/ПРО, великої дальності класу Patriot чи, хоча б С-300.
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17.03.2022 06:39 Відповісти
Також включені С300.
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17.03.2022 07:28 Відповісти
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