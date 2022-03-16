США передають Україні 800 систем ППО, протитанкові системи та безпілотники, - Байден
Президент США Джо Байден у середу оголосив про надання Україні військової допомоги ще на $800 млн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наразі ще раз, використовуючи мої президентські повноваження, я задію додаткову військову допомогу на $800 млн", - сказав він.
При цьому Байден нагадав, що минулої суботи Вашингтон виділяв $200 млн на постачання озброєнь та амуніції Україні.
"Це доводить обсяг нової допомоги США Україні до $1 млрд, і це лише цього тижня", - наголосив президент США.
Згідно з повідомленням на сайті Білого дому, новий пакет допомоги у розмірі 800 млн. доларів США включає: 800 протиповітряних комплексів Stinger; 2000 Javelin, 1000 легких протитанкових знарядь та 6000 протитанкових систем AT-4; 100 тактичних безпілотних літальних апаратів; 100 гранатометів, 5000 гвинтівок, 1000 пістолетів, 400 кулеметів та 400 рушниць; понад 20 мільйонів патронів до стрілецької зброї, гранатометних та мінометних пострілів; 25 000 комплектів бронежилетів; а також 25 000 шоломів.
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Таблица Классификация БЛА, принятая в ВВС США
Класс
Группа
Масса, кг
Высота полета, м
Скорость, км/ч
Образец БЛА
Малоразмерные беспилотные авиационные системы (тактические БЛА)
1-я
0-9
до 370
до 185
RQ-11В "Равен"
RQ-12А "Уосп"
2-я
9,5-25
до 1070
до 465
"Скэн Игл"
3-я
до 600
до 5500
До 465
RQ-21
Это ж как Кобзон будет рад, когда встретит такое количество бурят
ППО то казковий подарунок, чим скоріше вони влючаться в оброну України, тим краще
Все інше також так собі нічого, цікаві американські кулемети, мабуть М 60, краще вже кулемет Піла )
Словаччина попередньо погодилася надати Україні ключову систему протиповітряної оборони С-300 для захисту від російських авіаударів Джерело:
Бидло й у Америці залишиться бидлом- це про тебе.
- Мы видим, что российские военные перестали спешить, перешли к тактике создания котлов и изматывающих боев. Воинские части украинцев окружаются, у них заканчиваются боеприпасы и горючее, их артиллерия и техника уничтожается, после этого - уже зачистка. Параллельно организуются гуманитарные коридоры для населения и пока они работают наши войска отдыхают, ведут разведку.
Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27377/4559171/
это самое главное ,что надо было дать давно.
Не могу понять почему этого не сделали сразу.
2) потеря прибыли в будущем
3) наверняка думали, что рассосётся.