Рішення щодо членства в НАТО залишається суверенним правом України, - Столтенберг

Рішення про те, чи претендувати на членство в Альянсі, є суверенним правом України, яке союзники по НАТО будуть поважати, але росія у цьому процесі не має жодного права голосу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Україна є суверенною незалежною країною, яка має право обирати свій шлях. Ми поважаємо рішення, які приймаються демократично обраним урядом України. Тож, це має бути їхнє рішення - чи вирішать вони претендувати на членство в НАТО або ні. Після цього це буде справа 30 союзників - приймати відповідне рішення з цього питання. Але це не справа Росії - втручатися в цей процес", - сказав він.

За словами Столтенберга, Путін має зупинити цю війну негайно, вивести свої сили та долучитися до дипломатії у дусі доброї волі.

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