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Новини Війна
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Рішення щодо членства в НАТО залишається суверенним правом України, - Столтенберг

нато,столтенберг

Рішення про те, чи претендувати на членство в Альянсі, є суверенним правом України, яке союзники по НАТО будуть поважати, але росія у цьому процесі не має жодного права голосу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Україна є суверенною незалежною країною, яка має право обирати свій шлях. Ми поважаємо рішення, які приймаються демократично обраним урядом України. Тож, це має бути їхнє рішення - чи вирішать вони претендувати на членство в НАТО або ні. Після цього це буде справа 30 союзників - приймати відповідне рішення з цього питання. Але це не справа Росії - втручатися в цей процес", - сказав він.

За словами Столтенберга, Путін має зупинити цю війну негайно, вивести свої сили та долучитися до дипломатії у дусі доброї волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і Росія на перемовинах обговорюють мирну угоду з 15 пунктів, - Financial Times

Автор: 

НАТО (6424) членство в НАТО (1715) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+22
США цього тижня нададуть Україні оборонну допомогу вартістю в 1 млрд дол, включаючи 800 систем ППО, 9 000 протитанкових комплексів, безпілотники, 7000 одиниць стрілецької зброї, 20 млн ***********, - Байден👍
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16.03.2022 19:25
+20
Ми обов'язково будемо в НАТО та ЄС. На жаль, така гірка ціна. Довгий час ми грались у нейтральний статус. Курс в альянс прописаний у Конституції. Крапка. Нейтральним ми не можемо бути.
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16.03.2022 19:28
+9
А приймати туди Україну чи ні залишається суверенним правом кожної країни члена НАТО, причому має бути одностайна згода...(((

Дякуємо, ви це вже казали...
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16.03.2022 19:27
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Есть ещё Китай
С своим ******** вождём
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16.03.2022 19:54 Відповісти
Хватит кукарекать, петух безвольный и трусливый!
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16.03.2022 19:50 Відповісти
Військовий експерт Петро Черник: коли і як закінчиться війна. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-tJvdvmeFq4&feature=youtu.be
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16.03.2022 19:58 Відповісти
Не только это не дело путлера, но это и не дело зеленского, это прописано в конституции и у нас президентско-парламентская республика.
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16.03.2022 19:59 Відповісти
треба подивиться
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16.03.2022 20:09 Відповісти
Ніякого"НАТО" не існує.
Є лише окремі, дружні до України держави, - США, Великобританія, Польща, країни Балтії.
Все інше, - дрібнота, залякана ******...
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16.03.2022 20:38 Відповісти
Так наші ЗЕлені хенерали вже готові "злити" перспективу членства в НАТО на догоду путіну.
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16.03.2022 20:38 Відповісти
А якщо офіс президента гівном зходить, щоб дискредитувати НАТО, то це хто втручається в процес?
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16.03.2022 20:45 Відповісти
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