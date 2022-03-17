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В ряде городов Беларуси слышны взрывы

білорусь

В приграничных с Украиной городах Беларуси слышны взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.

Читатели из Барановичей сообщают о двух взрывах в районе Южного и задымлении в районе авиазавода или аэродрома.

"Кто есть из Парахонского или рядом? Говорят два взрыва и вертолет летает".

"В Столине почувствовали ударную волну, поэтому народ вышел на улицу или вылезли в окна. И самолет пошел в сторону Лунинцы-Барановичи".

"В Ганцевичах слышно было... 2 раза... В 23 с хвостиком... С промежутком в пару минут... И в Лунинце слышно было..."

"В Ляховичах также мне сообщает друг, был ощутимый взрыв. Дословно: "Только что у нас в Ляховичах бахнуло, возможно, самолет прошел барьер. Сразу сигнализация сработала в машинах. Ужас. Окна дрогнули".

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Беларусь (7888) взрыв (6727)


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Топ комментарии
+76
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16.03.2022 23:17
+68
хорошим руцкім хороші пакети
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16.03.2022 23:21
+60
Кацапи литвинів "замироточують"
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16.03.2022 23:16
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УСПОКОЙТЕСЬ.
Это учения на полигонах. Никаких разрушений и жертв нет. Сегодня день фэйков.
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17.03.2022 09:07 Ответить
"«В беларуси сообщают о многочисленных взрывах (которые слышны. - Ред.) в городах Брестской области. Официальные власти говорят об артиллерийских учениях, но выглядит все очень подозрительно», - говорится в сообщении.
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17.03.2022 09:30 Ответить
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