УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12524 відвідувача онлайн
Новини
62 052 102

У ряді міст Білорусі чути вибухи

білорусь

У прикордонних з Україною містах Білорусі чути вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж. 

Читачі з Барановичів повідомляють про два вибухи в районі Південного та задимлення в районі авіазаводу чи аеродрому.

"Хто є з Парахонська чи поруч? Говорять два вибухи було і вертоліт літає".

"У Століні відчули ударну хвилю, тож народ вийшов на вулицю або повилазили у вікна. І літак пішов у бік Лунінци-Барановичі".

"У Ганцевичах чути було... 2 рази... У 23 із хвостиком... З проміжком у пару хвилин... І в Лунінці чути було..."

"У Ляховичах також мені повідомляє друг, був відчутний вибух. Дослівно: "Щойно у нас у Ляховичах бахнуло, можливо, літак пройшов бар'єр. Відразу сигналізації спрацювали у машинах. Жах. Вікна здригнулися".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов: Те, що ми стріляли Точкою-У по Білорусі - це повна нісенітниця

Автор: 

Білорусь (7925) вибух (4439)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+76
показати весь коментар
16.03.2022 23:17
+68
хорошим руцкім хороші пакети
показати весь коментар
16.03.2022 23:21
+60
Кацапи литвинів "замироточують"
показати весь коментар
16.03.2022 23:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
УСПОКОЙТЕСЬ.
Это учения на полигонах. Никаких разрушений и жертв нет. Сегодня день фэйков.
показати весь коментар
17.03.2022 09:07 Відповісти
"«В беларуси сообщают о многочисленных взрывах (которые слышны. - Ред.) в городах Брестской области. Официальные власти говорят об артиллерийских учениях, но выглядит все очень подозрительно», - говорится в сообщении.
показати весь коментар
17.03.2022 09:30 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 