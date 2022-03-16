У ряді міст Білорусі чути вибухи

У прикордонних з Україною містах Білорусі чути вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.

Читачі з Барановичів повідомляють про два вибухи в районі Південного та задимлення в районі авіазаводу чи аеродрому.

"Хто є з Парахонська чи поруч? Говорять два вибухи було і вертоліт літає".

"У Століні відчули ударну хвилю, тож народ вийшов на вулицю або повилазили у вікна. І літак пішов у бік Лунінци-Барановичі".

"У Ганцевичах чути було... 2 рази... У 23 із хвостиком... З проміжком у пару хвилин... І в Лунінці чути було..."

"У Ляховичах також мені повідомляє друг, був відчутний вибух. Дослівно: "Щойно у нас у Ляховичах бахнуло, можливо, літак пройшов бар'єр. Відразу сигналізації спрацювали у машинах. Жах. Вікна здригнулися".

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