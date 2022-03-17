Для полного сходства с Гитлером Путину не хватает одного – ампулы с цианистым калием, – Турчинов
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Для полного сходства с Гитлером Путину не хватает одного – ампулы с цианистым калием.
Об этом сказал Александр Турчинов с позиции теробороны в Киеве, комментируя последние заявления кровавого диктатора из России, передает Цензор.НЕТ.
"Объявив очередную цель войны против Украины, Путин забыл свои начальные версии относительно "защиты Донбасса", "борьбы с геноцидом и национализмом". В своей последней версии, убийство украинских детей, женщин и уничтожение наших мирных городов, Путин объясняет защитой будущего и исконных интересов своей деградированной империи. Это заявление очень похоже на обращение Гитлера к нации в окруженном Берлине 1945 года, - такой же маразм, неадекватность и страх, загнанного в угол психопата. Для полного сходства - не хватает только ампулы цианистого калия. Но придет время", – сказал он.
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І слава Богові за це, бо якби проти нас не воювали кінчені на всю довбешку довбойоби, все було б значно, на кілька порядків печальніше, ніж є зараз.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA