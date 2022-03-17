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Для полного сходства с Гитлером Путину не хватает одного – ампулы с цианистым калием, – Турчинов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

турчинов

Для полного сходства с Гитлером Путину не хватает одного – ампулы с цианистым калием.

Об этом сказал Александр Турчинов с позиции теробороны в Киеве, комментируя последние заявления кровавого диктатора из России, передает Цензор.НЕТ.

"Объявив очередную цель войны против Украины, Путин забыл свои начальные версии относительно "защиты Донбасса", "борьбы с геноцидом и национализмом". В своей последней версии, убийство украинских детей, женщин и уничтожение наших мирных городов, Путин объясняет защитой будущего и исконных интересов своей деградированной империи. Это заявление очень похоже на обращение Гитлера к нации в окруженном Берлине 1945 года, - такой же маразм, неадекватность и страх, загнанного в угол психопата. Для полного сходства - не хватает только ампулы цианистого калия. Но придет время", – сказал он.

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Топ комментарии
+38
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17.03.2022 10:21
+29
Для ціаниду теж треба силу волі мати, воно від всіх і всього дзюрить.
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17.03.2022 10:26
+28
Для цього він занадто сцикливий
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17.03.2022 10:22
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17.03.2022 10:21 Ответить
Для цього він занадто сцикливий
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17.03.2022 10:22 Ответить
Пастор красавчик, знатно затроллил *****!
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17.03.2022 10:26 Ответить
Для ціаниду теж треба силу волі мати, воно від всіх і всього дзюрить.
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17.03.2022 10:26 Ответить
Тогда придется одолжить у Каддафи черенок от лопаты.
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17.03.2022 10:42 Ответить
Гитлер имел свой кодекс чести офицера. У пуйла ни чести, ни совести. Лишь инстинкты крысы
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17.03.2022 10:29 Ответить
він ще й воював навідмінно від кдб -шної старої криси і старого маразматіка бульбашенка
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17.03.2022 10:33 Ответить
Я очень надеюсь, что после войны в Украине произойдет переоценка истории второй мировой. И правда о том, что вторую мировую начал СССР наконец то утвердится в мире
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17.03.2022 10:38 Ответить
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17.03.2022 10:31 Ответить
Пастор Зайвого не скаже!!!
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17.03.2022 10:31 Ответить
Сходіть перевірте.
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17.03.2022 10:46 Ответить
Ну он же истинный цап..
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17.03.2022 10:33 Ответить
При всьому жахливому, Гітлер був фанатом Німеччини, прийшов війну, підняв воєнну машишу з попелу та кинув виклик всьому світу. А в кінці мав силу волі пустити собі кулю в голову. А путін то просто сцикливе тупе ***** з з дешевими понтами.
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17.03.2022 10:35 Ответить
Наслідувач ніколи не буде і близько таким як був оригінал.
І слава Богові за це, бо якби проти нас не воювали кінчені на всю довбешку довбойоби, все було б значно, на кілька порядків печальніше, ніж є зараз.
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17.03.2022 10:54 Ответить
тому здохне як сралін, його задушать або захлинеться у власному блювотинні
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17.03.2022 10:57 Ответить
Верно. Только для надежности еще и пулю. Но ***** наверняка об этом напомнят в свое время.
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17.03.2022 10:38 Ответить
пастор фігні не порадить
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17.03.2022 10:41 Ответить
!!!
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17.03.2022 10:48 Ответить
Більш цікаво мені від нього було б почути відповідь на питання: Чому в лютому місяці 2014 року не була зруйнована керченська паромна переправа?
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17.03.2022 10:47 Ответить
************** что ты где-то под юбкой прятался, воин мамкин.
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17.03.2022 10:56 Ответить
Фу-у-у! Примітивним орком-живодером повіяло...
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17.03.2022 11:51 Ответить
Тогда душ прими, недоразвитое.
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17.03.2022 11:56 Ответить
xander 9cf28439, орку смірдючий парашистський, пояснюю на доступній тобі термінології: ПАШЬОЛ НА ЙУХ!
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17.03.2022 12:18 Ответить
почему 24 февраля Юг Украины , админграница Херсон-Крым были открыты настежь?!
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17.03.2022 11:20 Ответить
Зараз 21-ше століття! І зараз в моді "Новичок"! Питання тільки в тому, хто підкине його в бункер Путлера...
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17.03.2022 10:51 Ответить
dlya etogo toje nado xrabrost a on chto? nizkii merzkii malenkii trus. botoksnii karlik
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17.03.2022 11:09 Ответить
В отличие от Окурка, Гитлер мирное немецкоязычное население тысячами не уничтожал.
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17.03.2022 11:10 Ответить
nizkii melki trurlivi julik terrorist nomer 1. vot kto etot x....
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17.03.2022 11:11 Ответить
Кажется пастор опоздал... Это уже говорил Данилко)) повторчик однако
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17.03.2022 11:12 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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17.03.2022 11:12 Ответить
В ТОЧКУ!!»пу»трус и вряд ли на это пойдет..
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17.03.2022 11:26 Ответить
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17.03.2022 11:47 Ответить
вова хворий псіх!!! Тільки куля в лоб!!!
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17.03.2022 11:50 Ответить
вусики ми йому посмертно маркером домалюємо. Ги - ги - ги
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17.03.2022 11:50 Ответить
 
 