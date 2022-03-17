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Nestle отказывается уходить с рынка РФ

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

nestle,нестле

Переговоры с руководством компании Nestle о неэтичности работы в России не принесли результатов.

Об этом сообщил премьер Украины Денис Шмигаль, передает Цензор.НЕТ.

"Поговорил с CEO Nestle Марком Шнайдером о неэтичности работы компании в России. К сожалению, не нашел понимания. Рабочие места и налоги, уплаченные в бюджет страны-террориста - это финансирование убийств беззащитных детей и женщин. Надеюсь, Nestle изменит свое решение", - написал он в твиттере.

Nestle владеет в Украине торговыми марками "Свиточ", "Торчин", "Мивина", "Nescafe".

Также читайте: Украина призывает страны ЕС к полной торговой блокаде России, - Кубраков
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Топ комментарии
+47
"Світоч", "Торчин", "Мівіна", "Nescafe"-Идите вслед за руZким кораблём!
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17.03.2022 12:02
+45
Делаем выводы
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17.03.2022 12:01
+41
Геть з України ! Слідом за "параходом" .
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17.03.2022 12:02
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Делаем выводы
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17.03.2022 12:01 Ответить
Ага, тільки коли на полиця і так майже пусто - доводиться купувати товари і таких гівнобрендів...
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17.03.2022 12:03 Ответить
Это хорошие бренды.
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17.03.2022 12:43 Ответить
Прийдеться ігнорувати ці бренди. навіть на шкоду собі.
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17.03.2022 14:09 Ответить
Чоколядки із рєпи - рошенки нєрвно прикурили! 😂
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17.03.2022 12:40 Ответить
Повний ігнор.
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17.03.2022 12:02 Ответить
Геть з України ! Слідом за "параходом" .
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17.03.2022 12:02 Ответить
Шкода, Торчин була непогана марка, за кораблем в кільватер.
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17.03.2022 12:02 Ответить
"Світоч", "Торчин", "Мівіна", "Nescafe"-Идите вслед за руZким кораблём!
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17.03.2022 12:02 Ответить
Туда же всю продукцию Данон и сеть магазинов Ашан.
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17.03.2022 12:11 Ответить
"Світоч"- памятаю ще з дитинства, смачні були солодощі !
Бувший Ведель - говорив мій дідо.

А приходом Нестле та їхніх "новітніх технологій" + пальмового масла - шоколад Світоча більше нагадує солодкі плитки а не "чоколяду" .
Помре , то помре - нема за чим жаліти
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17.03.2022 12:46 Ответить
там залишились за "старою рецептурою" "Ромашка" і "Зоряне сяйво"...

замало,щоб не бойкотувати "Світоч"НЕСТЛЕ...
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17.03.2022 13:51 Ответить
Правильно! Оставим несколько тысяч украинцев без работы во время войны и магазины без продуктов питания.
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17.03.2022 14:10 Ответить
Ніколи і не купував це лайно.
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17.03.2022 12:02 Ответить
Та ладно? Тут тільки декілька брендів вказали. А їх там десятки насправді
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17.03.2022 12:05 Ответить
Шо "та ладно" ? Я ж сказав, що не купував те лайно, що вказано.
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17.03.2022 13:01 Ответить
ну в них там реально лише шлак високохімічний, є люди ті що не купують таке гімно взагалі, навіть не залежно від бренду
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17.03.2022 14:45 Ответить
Только демонстрации в ЕС заставлять их уйти с Московии .

Украинцы в Европе должны пойти под их офисы
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17.03.2022 12:03 Ответить
надо с нестле сделать также как колой убрать их продукцию с прилавок
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17.03.2022 14:51 Ответить
Дальнемагистральный самолет Boeing 757 казахстанской авиакомпании SCAT с курортным брендом Sunday Airlines был замечен в перелетах между Россией и Египтом. Forbes.kz через сервис Flightradar24 отследил: лайнер с регистрационным номером UP-B5703 15 и 16 марта сделал несколько рейсов по маршруту Москва - Шарм-эль-Шейх и обратно.
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17.03.2022 12:03 Ответить
Я же говорю, а ЗЕ почему молчит , что тем кампаниям надо запретит летать на Украиной и в Украину
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17.03.2022 12:05 Ответить
бойкот, этим барыгам !!!
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17.03.2022 12:03 Ответить
Какой Нестле крепостным лаптям на брюкву и соль денег уже не хватает.
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17.03.2022 12:03 Ответить
Нестлє любить рублі? 😂
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17.03.2022 12:42 Ответить
Вы не идёте с рынка **********, тогда ********* идёт к вам.
Ну там бомбардировки и всё такое...
....Хотите мира в Европе готовьтесь к войне с *********ом.
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17.03.2022 12:04 Ответить
NESTLE-ЛАЙНО...
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17.03.2022 12:04 Ответить
Хотят питаться на мировой помойке кровавыми деньгами--их выбор. Всем компаниям,финансирующим нацистов в войне против Украины должен быть официальный запрет на работу в Украине.
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17.03.2022 12:05 Ответить
Від сьогодні Гудбай "Світоч", "Торчин", "Мівіна", "Nescafe", або нех*уй шастать
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17.03.2022 12:05 Ответить
Туда же всю продукцию Данон и сеть магазинов Ашан.
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17.03.2022 12:09 Ответить
Гандонская компания. Как минимум стоит прошерстить список брендов, продаваемых этими уродами в каждой стране, и по максмуму бойкотировть. Проблема в том, что Nestle это один из мегамонстров, которые поглотили огромное количество марок, и от дальнейшего расширения их удерживают только антимонопольные комитеты.
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17.03.2022 12:05 Ответить
Світоч, Торчин, Мівіна та говнокава мають бойкотуватись Україні! Їх податки в параші суттєво більше принесуть нам нещастя, чим їх податки тут.
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17.03.2022 12:05 Ответить
Туда же всю продукцию Данон и сеть магазинов Ашан.
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17.03.2022 12:08 Ответить
І Леруа Мерлен з Декатлоном
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17.03.2022 12:09 Ответить
Для меня больше не существует: сети магазинов Ашан. Молочной продукции Данон. Любых товаро в под брендами "Світоч", "Торчин", "Мівіна", "Nescafe".

Все деньги которые вы потратите на них идут на поддержку агрессора!
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17.03.2022 12:08 Ответить
Nuts, Lion, Purina + купа ще інших товарів для тварин. Багато дитячого харчування

Чому ти тільки чотири бренди бойкотуєш, розумнику???
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17.03.2022 12:12 Ответить
Їсти цукерки "Світоч" і без війни було неможливо)) З того часу як вони продались Нестлє продукція перетворилась у соєве лайно без шоколаду))
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17.03.2022 12:14 Ответить
Когда в АТБ пропали рошеновские конфеты купил на пробу Свиточ и охренел - такого соевого дерьма я не ел даже в 90-е когда сюда везли самый дешевый шлак из Турции. Причем начинка конфеты еще ничего, то что там изображает "шоколад", оно же в принципе не сьедобно.
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17.03.2022 12:21 Ответить
Порошенко твой выход души погань Рошеном, чтоб ему место на нашем рынке небыло.
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17.03.2022 12:08 Ответить
Музика рашистська, чи то музИка антиукраїнська, в тебе яка температура зараз? При чому тут Порошенко? Він що, в карман тобі насрав?
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17.03.2022 12:16 Ответить
Тобі варто уважно перечитати комент Музики і вибачитися. Так буде правильно)
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17.03.2022 12:22 Ответить
Ввести санкции против пособников оккупантов ..
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17.03.2022 12:08 Ответить
Неделя мирового игнора и вафли им
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17.03.2022 12:09 Ответить
Пане Шмигаль, навіщо переконувати? У нас військовий стан, приймайте рішення про санкції за фінансування війни та тероризму і проводьте націоналізацію усіх підприємств що знаходяться в Україні. До речі, після того як Нестле викупило "Світоч" цукерки перетворились в повне лайно.
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17.03.2022 12:10 Ответить
Для начала я бы принял закон об обязательной дополнительной маркировке таких товаров продаваемых в Украине, что бы рядом с ценником была табличка что этот производитель поддерживает РФ. Ну и создать онлайн-ресурс на всех языках со списком таких производителей.
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17.03.2022 12:26 Ответить
Це добре, але сраному ліберальному капіталісту то до дупи, а от коли в нього забирають активи тут вони сцють по ногам, як рузьке зольдатен від джавеліна)
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17.03.2022 12:32 Ответить
бойкот в УКРАИНЕ этим козлам по полной!
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17.03.2022 12:11 Ответить
NeZtle.
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17.03.2022 12:11 Ответить
И их какао с кровью нарисовать
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17.03.2022 12:27 Ответить
Треба в Україні ПОВНІСТЮ відмовитись від будь-якої співпраці з цією компанією.
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17.03.2022 12:13 Ответить
в украіні має бути націоналізація цих фірм,якими володіє компанія, чи то пак експроприація.
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17.03.2022 12:14 Ответить
нестле не впервой делать деньги на крови. Они и не скрывают того, что используют детский рабский труд, не скрывают, что выкачивают воду, оставляя целые города без воды, а потом этим же городам продают её под маркой нестле в десятки раз дороже. Они не скрывают, что 70% их продуктов как минимум не полезны для здоровья.

Им нечего терять.
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17.03.2022 12:14 Ответить
з усього переліку марок купую лише san pellegrino
перейду на інше
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17.03.2022 12:14 Ответить
який безглуздий постріл жлоба собі у ногу
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17.03.2022 12:16 Ответить
Тем временем, один из крупнейших поставщиков электроэнергии в Германии E.ON в одностороннем порядке отказывается от российского газа.

Чтобы вы понимали: в Германии каждый человек самостоятельно может выбрать поставщика электроэнергии. Механизма я не знаю, но видимо идёт какой-то взаимозачёт. Так что хоть E.ON и полагает, что понесёт финансовые потери к концу года, репутационные приобретения их превышают.
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17.03.2022 12:17 Ответить
кто возьмется сделать ресурс со списком брендов продолжающих сотрудничать с РФ, желательно не только на украинском, но и на английском и немецком языке. Готов даже пожертвовать немного денег на рекламу и раскрутку этого ресурса в соцсетях западных стран. Только так можно убедить их уйти из паРаши, только гласностью и потерей европейских клиентов.
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17.03.2022 12:18 Ответить
список,думаю,скоро з"явиться... Війна лише три тижні..

Багато брендів"у роздумах"..Дехто "прозріває"...

Як "кока-кола"..

Поки що "навскидку" чорний список:

Oriflame
NeStle
Mars
Danone

Japan Tobacco International
Philip Morris

Metro
Leroy Merlin
Auchan

-------Податки у бюджет рашки ---------

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17.03.2022 14:06 Ответить
так і бачу як хтось відмовляється з Українців від мальборо, честерфілда чи парламента. Сам не курю, але коли курив то лище честер і мальборо, хоча в погані часи і прилуки. Так от уявити паління чогось іншого було важко.
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17.03.2022 15:23 Ответить
Вы там в Nestle самые умные что-ли, на чужом х.ю в рай хотите выехать. Множество различных компаний и предприятий из ЕС остановились, потому что перестали работать с ***********.
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17.03.2022 12:19 Ответить
Национализировать предприятия ,все без проблем
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17.03.2022 12:19 Ответить
это метод паРаши. нужно принять закон обязывающий на ценнике возле их товаров писать что этот производитель поддерживает РФ.
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17.03.2022 12:24 Ответить
Националізоровать? Такій метод похоронить інвестування в Україну на десятки років.
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17.03.2022 12:33 Ответить
Та вони вже у "Світоч" так наінвестували що те "пластіліновое гавно" навіть песики не їдять)
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17.03.2022 12:37 Ответить
Я маю на увазі інших інвесторів, в цілому.
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17.03.2022 12:39 Ответить
А мне всегда эти торчины и мивины какой-то мертвечатиной воняли... Теперь я понял почему.
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17.03.2022 12:27 Ответить
Якщо не підуть з ринку РФ. Україна повинна накласти на ці бренди санкції.
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17.03.2022 12:29 Ответить
Tam netolika Nestle s Mars taze istorija
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17.03.2022 12:29 Ответить
Марс "відмазався" припиненням інвестицій..
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17.03.2022 14:07 Ответить
U nix tam fabrika vozle maskvy, v rossii 6000 rabocix mars
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05.04.2022 17:27 Ответить
уже вижу как представительство "Nestle" в Украине ... влетает на воздух
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17.03.2022 12:32 Ответить
Потрібно в Україні прийняти закон, відповідно до якого, усі компанії, які не вийшли повністю з російського ринку і працюють на українському, зобов*язані будуть на упаковках своїх товарів великими літерами робити напис "Наша компанія фінансово підтримує Росію у війні з Україною" або щось подібне. Щодо торговельних мереж, то їх мають зобов*язати вивішувати великі банери поруч з назвою мережі такого ж характеру, а касири торговельних мереж мають обов*язково цю фразу повторювати на касі кожному покупцю, співробітники таких торговельних мереж мають бути у спецодязі з аналогічним написом (розмір шрифта теж обов*язково необхідно вказати в законі). У фіскальному чеку теж має відображатися такий напис. Будь-яка реклама товарів таких компаній чи торговельних мереж має теж містити таких напис. Більше того, необхідно прийняти окремий закон про особливості оподаткування таких компаній, щоб вони були зобовязані надавати копію звітності своєї компанії (представництва) в РФ і мають сплатити у український бюджет суму не меншу, ніж вони сплачують у бюджет РФ. Я думаю, так краще зробити, ніж тупо заборонити.
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17.03.2022 12:34 Ответить
А также ввести на эти товары дополнительный акциз в размере 1000% и направить средства для ВСУ.
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17.03.2022 12:38 Ответить
Ну, акциз 1000% це теж саме, що тупо заборонити працювати
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17.03.2022 12:44 Ответить
И чем плохо?
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17.03.2022 12:45 Ответить
та навіть 50 відсотків виносить компанію з укранського ринку..
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17.03.2022 14:08 Ответить
Легше впровадити надписи в магазинах, відповідно буде падати попит і торгові мережі припинять замовляти їх товар.
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17.03.2022 14:13 Ответить
Тоді потрібно їх викинути з ринку України. Назавжди!!! Я для себе і своєї сім'ї вже прийнав таке правило - кожен продукт, кожна фірма, кожна компанія яка зараз бодай нігтем мізинця сприяє Росії (торгує там, поставляє продукти і товари і т.п.) буде забанена для мене і сім'ї назавжди!. Більше того, отой лядський нейтральний Китай також! Я розумію що це зараз фабрика світу і такий бан потребуватиме деяких незручностей, щоб знайти альтернативу, але нехай! Жалію що буквально напередодні війни купив дочкам ноути Леново. Знав би яка гидота оті лицемірні китайози, вибирав би з тайванських ейсерів і ейсусів або американських делів, паккардів. Добре що хоча б з телефонами не помилився - користаємо корейські самсунги.
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17.03.2022 12:36 Ответить
Ринок в россіїможна було покинути на якийсь час. Ринок в Україні можна втратити назавжди. Як і в багатьох країнах Европи.
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17.03.2022 12:43 Ответить
На офіційному сайті Nestle є сторінка https://www.nestle.ua/aboutus/businessprinciples/let-us-know-if-you-have-a-problem , де можна залишити скаргу на дії компанії, якщо всі долучаться до скарг, може тоді дійде, що їх руки замарані кров'ю наших дітей.
Я залишив таке повідомлення:

Nestle, порушує задекларовані принципи, фінансуючи російську армію яка вбиває за ваші гроші Українців і їх дітей, дітей, яких ви з ваших слів так любите.
Якщо ви не виправити це і надалі продовжити сприяти війні і вбивствам Українців, ми, як громадяни, потерпілі від вашіх ворожих дій будемо вимагати бойкотувати ваші товари у всьому світі і залишити терени нашої батьківщини.
Поки без поваги,
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17.03.2022 12:48 Ответить
Санкции в Украине и все ок
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17.03.2022 12:50 Ответить
Nestle владеет в Украине торговыми марками "Свиточ", "Торчин", "Мивина", "Nescafe".
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17.03.2022 13:23 Ответить
Эти мудаки и в вермахт свою продукцию поставляли.Суки одним словом.
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17.03.2022 13:30 Ответить
"Свиточ", "Торчин" и "Мивина" - и так полное говвнище.
"Нескафе" есть чем заменить.
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17.03.2022 14:05 Ответить
Всё равно у "великих имперцев" скоро не будет денег ни на кофе, ни на дешёвый шоколад.
А вместо "Мивины" у них "Доширак".
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17.03.2022 14:08 Ответить
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17.03.2022 14:12 Ответить
БОЙКОТ НЕСТЛЕ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ !!!!!
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17.03.2022 15:01 Ответить
Просто можно увеличить налог на прибыль для этой компании в Украине,например с 18 до 50%
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17.03.2022 15:47 Ответить
Прощавай нестле!
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17.03.2022 15:48 Ответить
гандони
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17.03.2022 22:26 Ответить
Нестле это жлобы, людей которые работают на фабриках просто угнетают как рабов, зарплаты мизер, соц.пакет 0,001% Качество продукции гавно. "МИВИНА" экспорт в республику Беларусь и Россию. Руководство Богдан Р.В. и все его прихвостни ооо,,Техноком" только на словах людям помогают, а в основном люди для них быдло и муссор.Игнор. и не покупайте продукцию люди. Слава Украине! Слава Харькову!
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22.03.2022 09:22 Ответить
 
 