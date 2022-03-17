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Nestle отказывается уходить с рынка РФ
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Переговоры с руководством компании Nestle о неэтичности работы в России не принесли результатов.
Об этом сообщил премьер Украины Денис Шмигаль, передает Цензор.НЕТ.
"Поговорил с CEO Nestle Марком Шнайдером о неэтичности работы компании в России. К сожалению, не нашел понимания. Рабочие места и налоги, уплаченные в бюджет страны-террориста - это финансирование убийств беззащитных детей и женщин. Надеюсь, Nestle изменит свое решение", - написал он в твиттере.
Nestle владеет в Украине торговыми марками "Свиточ", "Торчин", "Мивина", "Nescafe".
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+47 Solomon c5c4359c
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+45 Перехватчик
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+41 Калибан
показать весь комментарий17.03.2022 12:02
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Пожалуйста, подождите...
Бувший Ведель - говорив мій дідо.
А приходом Нестле та їхніх "новітніх технологій" + пальмового масла - шоколад Світоча більше нагадує солодкі плитки а не "чоколяду" .
Помре , то помре - нема за чим жаліти
замало,щоб не бойкотувати
"Світоч"НЕСТЛЕ...
Украинцы в Европе должны пойти под их офисы
Ну там бомбардировки и всё такое...
....Хотите мира в Европе готовьтесь к войне с *********ом.
Все деньги которые вы потратите на них идут на поддержку агрессора!
Чому ти тільки чотири бренди бойкотуєш, розумнику???
Им нечего терять.
перейду на інше
Чтобы вы понимали: в Германии каждый человек самостоятельно может выбрать поставщика электроэнергии. Механизма я не знаю, но видимо идёт какой-то взаимозачёт. Так что хоть E.ON и полагает, что понесёт финансовые потери к концу года, репутационные приобретения их превышают.
Багато брендів"у роздумах"..Дехто "прозріває"...
Як "кока-кола"..
Поки що "навскидку" чорний список:
Oriflame
NeStle
Mars
Danone
Japan Tobacco International
Philip Morris
Metro
Leroy Merlin
Auchan
-------Податки у бюджет рашки ---------
Я залишив таке повідомлення:
Nestle, порушує задекларовані принципи, фінансуючи російську армію яка вбиває за ваші гроші Українців і їх дітей, дітей, яких ви з ваших слів так любите.
Якщо ви не виправити це і надалі продовжити сприяти війні і вбивствам Українців, ми, як громадяни, потерпілі від вашіх ворожих дій будемо вимагати бойкотувати ваші товари у всьому світі і залишити терени нашої батьківщини.
Поки без поваги,
"Нескафе" есть чем заменить.
А вместо "Мивины" у них "Доширак".