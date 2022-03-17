Украина призывает страны ЕС к полной торговой блокаде России, - Кубраков

Министерство инфраструктуры Украины призывает страны ЕС принять ряд системных решений, блокирующих торговлю с Россией как страной-террористом.

Об этом сообщил министр Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, речь идет о закрытии всех портов для российских, а также связанных с ней компаний и закрытии доступа к автомобильной сети для российских и белорусских перевозчиков.

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"Мы знаем, что на уровне Еврокомиссии и большинства стран ЕС к этим решениям готовы. В частности, Польша, Литва, Латвия и Эстония могут заблокировать транзит грузовиков из Беларуси и России - однако есть ряд стран, которые не готовы идти на подобные шаги", - сказал он.

Так, например, по словам Кубракова, основной аргумент руководства Германии состоит в том, что Россия поставляет в страну продукты и уголь.

В ответ на это министр инфраструктуры Украины привел своему немецкому коллеге Фолькеру Виссингу пример Украины, которой в сверхсложных условиях удалось успешно перестроить логистику поставок угля — в частности, закупая его у стран Латинской Америки, Азии, Африки.

"Это не критическая проблема, которую нельзя было бы решить. Особенно для первой экономики Европы. И я чувствую, что прогресс есть, наши аргументы слышат", – отметил Кубраков.

В то же время министр Кубраков подчеркнул, что антироссийская коалиция крепнет благодаря странам, которые знают, что такое советская оккупация и российский цивилизационный выбор.

"Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Словения, Болгария понимают, что Украина защищает пока не только свои, но и их границы. Именно из-за усиленной работы руководителей этих стран на международной арене давление на оккупанта в Европе и мире как никогда высокое", - подытожил он.