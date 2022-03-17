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Украина призывает страны ЕС к полной торговой блокаде России, - Кубраков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кубраков

Министерство инфраструктуры Украины призывает страны ЕС принять ряд системных решений, блокирующих торговлю с Россией как страной-террористом.

Об этом сообщил министр Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, речь идет о закрытии всех портов для российских, а также связанных с ней компаний и закрытии доступа к автомобильной сети для российских и белорусских перевозчиков.

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"Мы знаем, что на уровне Еврокомиссии и большинства стран ЕС к этим решениям готовы. В частности, Польша, Литва, Латвия и Эстония могут заблокировать транзит грузовиков из Беларуси и России - однако есть ряд стран, которые не готовы идти на подобные шаги", - сказал он.

Так, например, по словам Кубракова, основной аргумент руководства Германии состоит в том, что Россия поставляет в страну продукты и уголь.

В ответ на это министр инфраструктуры Украины привел своему немецкому коллеге Фолькеру Виссингу пример Украины, которой в сверхсложных условиях удалось успешно перестроить логистику поставок угля — в частности, закупая его у стран Латинской Америки, Азии, Африки.

"Это не критическая проблема, которую нельзя было бы решить. Особенно для первой экономики Европы. И я чувствую, что прогресс есть, наши аргументы слышат", – отметил Кубраков.

В то же время министр Кубраков подчеркнул, что антироссийская коалиция крепнет благодаря странам, которые знают, что такое советская оккупация и российский цивилизационный выбор.

"Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Словения, Болгария понимают, что Украина защищает пока не только свои, но и их границы. Именно из-за усиленной работы руководителей этих стран на международной арене давление на оккупанта в Европе и мире как никогда высокое", - подытожил он.
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Топ комментарии
+3
лопату, ******, с блинами - вот и вся торговля!
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17.03.2022 10:31
+1
Торгівельної від слова торгівля.
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17.03.2022 10:37
+1
Ви впевнені, що за газ не платять?
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17.03.2022 10:40
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лопату, ******, с блинами - вот и вся торговля!
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17.03.2022 10:31 Ответить
А що там газ, транспортується з ********* до Європи?
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17.03.2022 10:33 Ответить
Да пусть идет...ни кто платить за него не будет.этож не кран на кухне,кацап его не перекроет,куда он его девать будет..
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17.03.2022 10:39 Ответить
Ви впевнені, що за газ не платять?
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17.03.2022 10:40 Ответить
Нет конечно...но надеюсь.
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17.03.2022 10:41 Ответить
Это работа для дипломатов,все расчеты за газ переправлять на счета Украины,для репорации.
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17.03.2022 10:45 Ответить
Торгівельної від слова торгівля.
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17.03.2022 10:37 Ответить
Про це більш предметно можна буде говорити тільки якщо це першими зроблять США. Краще говорити з Польщею, щоб заблокувала автомобільні перевезення через свою країну до Білорусі і в Калінінградську область.
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17.03.2022 10:42 Ответить
Украина, Польша и Прибалтика должны перекрыть ввоз российских товаров в Европу.

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17.03.2022 10:46 Ответить
РФія сама сказала, що не бажає жити за правилами що існують у ********* світі. Тому їй там і не місце.
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17.03.2022 10:53 Ответить
Да, до тех пор, пока мир пользуется углеводородами в качестве топлива, а Россия является их основных поставщиком, вопрос остается очень сложным.
Пора бы уже серьезно заняться освоением возобновляемых источников энергии, это и для экологии хорошо, и рашистам хвост прищемить позволит.
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17.03.2022 10:54 Ответить
 
 