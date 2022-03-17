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Україна закликає країни ЄС до повної торговельної блокади Росії, - Кубраков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кубраков

Міністерство інфраструктури України закликає країни ЄС прийняти низку системних рішень, які заблокують торгівлю з росією як країною-терористом.

Про це повідомив міністр Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, йдеться про закриття усіх портів для російських, а також пов’язаних з нею компаній та закриття доступу до автомобільної мережі для російських і білоруських перевізників.

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"Ми знаємо, що на рівні Єврокомісії та більшості країн ЄС до цих рішень готові. Зокрема Польща, Литва, Латвія та Естонія можуть заблокувати транзит вантажівок з білорусі та росії - однак є низка країн, які не готові йти на подібні кроки", - сказав він.

Так, наприклад, за словами Кубракова, основний аргумент керівництва Німеччини полягає у тому, що росія постачає до країни продукти та вугілля.

У відповідь на це міністр інфраструктури України навів своєму німецькому колезі Фолькеру Віссінґу приклад України, якій в надскладних умовах вдалось успішно перебудувати логістику постачання вугілля — зокрема, закуповуючи його у країн Латинської Америки, Азії, Африки.

"Це не критична проблема, яку не можна було б вирішити. Особливо для першої економіки Європи. І я відчуваю, що прогрес є, наші аргументу чують", - зазначив Кубраков.

Водночас міністр Кубраков підкреслив, що антиросійська коаліція міцнішає завдяки країнам, які знають, що таке радянська окупація та російський цивілізаційний вибір.

"Польща, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Словаччина, Словенія, Болгарія розуміють, що Україна захищає наразі не лише свої, але і їх кордони. Саме через посилену роботу очільників цих країн на міжнародній арені тиск на окупанта в Європі та світі як ніколи високий", - підсумував він.
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Топ коментарі
+3
лопату, ******, с блинами - вот и вся торговля!
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17.03.2022 10:31
+1
Торгівельної від слова торгівля.
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17.03.2022 10:37
+1
Ви впевнені, що за газ не платять?
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17.03.2022 10:40
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лопату, ******, с блинами - вот и вся торговля!
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17.03.2022 10:31 Відповісти
А що там газ, транспортується з ********* до Європи?
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17.03.2022 10:33 Відповісти
Да пусть идет...ни кто платить за него не будет.этож не кран на кухне,кацап его не перекроет,куда он его девать будет..
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17.03.2022 10:39 Відповісти
Ви впевнені, що за газ не платять?
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17.03.2022 10:40 Відповісти
Нет конечно...но надеюсь.
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17.03.2022 10:41 Відповісти
Это работа для дипломатов,все расчеты за газ переправлять на счета Украины,для репорации.
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17.03.2022 10:45 Відповісти
Торгівельної від слова торгівля.
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17.03.2022 10:37 Відповісти
Про це більш предметно можна буде говорити тільки якщо це першими зроблять США. Краще говорити з Польщею, щоб заблокувала автомобільні перевезення через свою країну до Білорусі і в Калінінградську область.
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17.03.2022 10:42 Відповісти
Украина, Польша и Прибалтика должны перекрыть ввоз российских товаров в Европу.

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17.03.2022 10:46 Відповісти
РФія сама сказала, що не бажає жити за правилами що існують у ********* світі. Тому їй там і не місце.
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17.03.2022 10:53 Відповісти
Да, до тех пор, пока мир пользуется углеводородами в качестве топлива, а Россия является их основных поставщиком, вопрос остается очень сложным.
Пора бы уже серьезно заняться освоением возобновляемых источников энергии, это и для экологии хорошо, и рашистам хвост прищемить позволит.
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17.03.2022 10:54 Відповісти
 
 