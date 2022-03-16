США и союзники создали группу для поиска и ареста российских активов

США и их союзники из-за войны России против Украины дали старт работе международной целевой группы, которая будет работать над поиском и арестом активов российских элит и олигархов. А также над их уголовным преследованием.

Об этом сообщает Министерство финансов США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что сегодня прошли переговоры по созданию этой международной рабочей группы. В нее войдут представители Минфинов, Минюстов и Министерств внутренних дел следующих стран:

США

Австралии

Канады

Германии

Японии

Великобритании

Франции

Других стран ЕС

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимы новые пакеты санкций против РФ. Все американские порты должны быть закрыты для российских товаров, - Зеленский

Целевая группа будет использовать все полномочия по сбору и обмену информацией с целью введения санкций, заморозки активов, конфискации имущества и уголовного преследования российских олигархов и представителей элит.

Минфин США отмечает, что эта работа уже принесла плоды, поскольку за последние три недели был арестован ряд судов находящихся под санкциями российских физических и юридических лиц. Стоимость арестованных яхт оценивается в сотни миллионов долларов.

"Мы уже работаем с международными партнерами над замораживанием и конфискацией имущества, принадлежащего российским олигархам, находящимся под санкциями по всему миру. Мы будем продолжать работу, чтобы принять все необходимые меры против тех, чьи преступные действия позволяют российскому правительству продолжать несправедливую войну против Украины ", – отметил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.