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Новости Санкции против России
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США и союзники создали группу для поиска и ареста российских активов

гроші,долар

США и их союзники из-за войны России против Украины дали старт работе международной целевой группы, которая будет работать над поиском и арестом активов российских элит и олигархов. А также над их уголовным преследованием.

Об этом сообщает Министерство финансов США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что сегодня прошли переговоры по созданию этой международной рабочей группы. В нее войдут представители Минфинов, Минюстов и Министерств внутренних дел следующих стран:

  • США
  • Австралии
  • Канады
  • Германии
  • Японии
  • Великобритании
  • Франции
  • Других стран ЕС

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимы новые пакеты санкций против РФ. Все американские порты должны быть закрыты для российских товаров, - Зеленский

Целевая группа будет использовать все полномочия по сбору и обмену информацией с целью введения санкций, заморозки активов, конфискации имущества и уголовного преследования российских олигархов и представителей элит.

Минфин США отмечает, что эта работа уже принесла плоды, поскольку за последние три недели был арестован ряд судов находящихся под санкциями российских физических и юридических лиц. Стоимость арестованных яхт оценивается в сотни миллионов долларов.

"Мы уже работаем с международными партнерами над замораживанием и конфискацией имущества, принадлежащего российским олигархам, находящимся под санкциями по всему миру. Мы будем продолжать работу, чтобы принять все необходимые меры против тех, чьи преступные действия позволяют российскому правительству продолжать несправедливую войну против Украины ", – отметил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

россия (95381) санкции (11258) США (26439)


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Топ комментарии
+14
всё рузге вам трызда
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16.03.2022 17:45
+9
вовкодави взяли слід - ці не відчепяться до момента загриза
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16.03.2022 17:47
+4
Тобто.....піZда
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16.03.2022 17:49
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всё рузге вам трызда
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16.03.2022 17:45 Ответить
Тобто.....піZда
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16.03.2022 17:49 Ответить
Три рази пizzzда
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16.03.2022 17:54 Ответить
Можно не сомневаться: найдут даже спрятанное в ***** у Кабаевой!
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16.03.2022 18:22 Ответить
Эту ******* уже на родину отправили?
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16.03.2022 19:54 Ответить
прямо в сердце, это не стабфонд, может и сработать
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16.03.2022 17:45 Ответить
вовкодави взяли слід - ці не відчепяться до момента загриза
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16.03.2022 17:47 Ответить
А ЩО ТАМ БАНКІВСЬКІ ШВЕЙЦАРСЬКІ ГОБЛІНИ з своїми ТАЄМНИЦЯМИ...!!!
ВОНИ І ДАЛІ ПРИТРИМУЮТЬСЯ НЕЙТРАЛІТЕТУ ЗІ СХОВАНИМИ КАЦАПСЬКИМИ МІЛІЯРДАМИ...???!!!
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16.03.2022 17:52 Ответить
Моськовіти ******* росію, доять її, але жити їм і їхнім дітям краще в "проклятой гейропе". Тепер будуть жити в жопе, т.е. россии.
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16.03.2022 17:58 Ответить
Та это ж бандитизм какой-то..
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16.03.2022 18:15 Ответить
Допрыгались москали. Мордору просто жопа!
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16.03.2022 18:25 Ответить
Знайти і все конфіскувати у всіх рашистів падлюк!!
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16.03.2022 18:35 Ответить
Сафари на грязные активы российских богатеев...
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16.03.2022 18:47 Ответить
це все русофобія
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16.03.2022 19:27 Ответить
треба не тільки мацкальске шукати
Є Бєня.ОПЗЖ,Шифер(кватири в Лондоні)..та інші..
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16.03.2022 19:32 Ответить
Конфисковать надо имущество всех россиян. Независимо от того что они говорят. Была бы у меня возможность, я бы ещё в 14 году послал эту недострану рашистов и попросил украинское гражданство.

Теперь появится куча россиян с недвижимостью за границей, которые якобы против бункерного. Будут орать где только можно (особенно пропогандисты). Оставлять их без наказания нельзя. Все сроки вышли уже. Теперь метаться поздно.
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16.03.2022 19:59 Ответить
Непогано б і в Україні їм пошукати такі активи, бо закон Рада прийняла, а толку ніякого
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16.03.2022 20:19 Ответить
Рашистам -каюк
Путлеру-капут
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17.03.2022 13:34 Ответить
 
 