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обстрел (20060) ракеты (2695) Донецкая область (7112) Покровск (83)

Оккупанты ночью обстреляли ракетами-обманками Покровск на Донетчине. Есть пострадавшие. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В ночь на 17 марта русские войска обстреляли город Покровск Донецкой области. Оккупанты использовали Искандер-М. Есть пострадавшие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУНП в Донецкой области.

Обломки "Искандер-М" повредили местный магазин, есть пострадавшие. Полицейские задокументировали это как военное преступление.

"Около полуночи в полицию поступило сообщение о том, что оккупационные войска РФ применили баллистические ракеты малой дальности "Искандер-М", которые оснащены обманками, способными обходить радары противовоздушной обороны. Обломки ракеты упали на местный магазин и повредили здание. Есть пострадавшие. Точные данные устанавливаются. На месте работают ГСЧС. Спасатели проверяют территорию на наличие опасных предметов", - отмечают правоохранители.

В результате обстрела и взрыва в Покровске пострадали два человека. Состояние одного – средней тяжести, другой – в тяжелом состоянии.

Предварительная правовая квалификация – ч.2 ст.438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны). Также, полиция Донбасса призывает не подходить близко и не касаться взрывоопасных предметов.
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Якось так пусті ракети випускати тупо... Воеи гроші коштують... Але доя українців це круто
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17.03.2022 13:20 Ответить
По ним, пустишкам, працює наше пвона урадження, це мінус еденицяракети зрв
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17.03.2022 17:33 Ответить
"Іскандер-М", які оснащені обманками, здатними обминати радари протиповітряної оборони
Що?
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17.03.2022 21:33 Ответить
Вся фишка в том что обманки прикреплены к ракетам, и когда ракету засекает пво то обманка отлетает и принимает удар, а ракета улетела в Запорожье
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18.03.2022 15:08 Ответить
 
 