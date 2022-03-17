Окупанти вночі обстріляли ракетами-обманками Покровськ, що на Донеччині. Є постраждалі. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В ніч на 17 березня російські війська обстріляли місто Покровськ Донецької області. Окупанти використали Іскандер-М. Є постраждалі.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ГУНП у Донецької області.
Уламки Іскандер-М пошкодили місцевий магазин, є постраждалі. Поліцейські задокументували це як воєнний злочин.
"Близько опівночі до поліції надійшло повідомлення про те, що окупаційні війська РФ застосували балістичні ракети малої дальності "Іскандер-М", які оснащені обманками, здатними обминати радари протиповітряної оборони. Уламки ракети упали на місцевий магазин та пошкодили будівлю. Є постраждалі. Точні дані встановлюються. На місці працюють ДСНС. Рятувальники перевіряють територію на наявність небезпечних предметів", - зазначають правоохоронці.
Внаслідок обстрілу та вибуху в Покровську постраждало два чоловіки. Стан одного — середньої тяжкості, інший — у важкому стані.
Попередня правова кваліфікація – ч.2 ст.438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни). Також, поліція Донеччини закликає не підходити близько та не торкатися вибухонебезпечних предметів.
Будь ласка, зачекайте...
Що?