Російські окупанти на Донеччині вбили чотирьох людей, - ОВА

Російські окупаційні війська на Донеччині 15 березня вбили чотири особи.

Про це у Facebook повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"15 березня росіяни вбили ще 4 мешканців області: 2 у Вугледарі і 2 у Верхньоторецькому. Крім того, сьогодні вдалося уточнити інформацію про ще 2 загиблих у Яцьківці внаслідок авіаудару 10 березня та про 2 загиблих у Маріуполі", - йдеться в повідомленні.

Поранення сьогодні отримали 2 людей в Авдіївці та 1 в Олександрополі.

Точну кількість жертв у Волновасі та Маріуполі встановити зараз неможливо.

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