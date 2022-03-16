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Російські окупанти на Донеччині вбили чотирьох людей, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти на Донеччині вбили чотирьох людей, - ОВА

Російські окупаційні війська на Донеччині 15 березня вбили чотири особи.

Про це у Facebook повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"15 березня росіяни вбили ще 4 мешканців області: 2 у Вугледарі і 2 у Верхньоторецькому. Крім того, сьогодні вдалося уточнити інформацію про ще 2 загиблих у Яцьківці внаслідок авіаудару 10 березня та про 2 загиблих у Маріуполі", - йдеться в повідомленні.

Поранення сьогодні отримали 2 людей в Авдіївці та 1 в Олександрополі.

Точну кількість жертв у Волновасі та Маріуполі встановити зараз неможливо.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Спектакль з прозрівшою пропагандоншою з плакатом NOWAR у першу чергу потрібна, щоб показати Заходу,
що "простые русские против войны" і відповідно не треба санкцій, не треба створювати їм проблеми і незручності.

Типова "спеціальна психологічна операція"
Ненавиджу всіх москалів , бо вони всі вбивці 😡
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16.03.2022 00:41 Відповісти
 
 