Чернигов на грани гуманитарной катастрофы, - мэр Атрошенко

Из-за нападения России город Чернигов оказался на грани гуманитарной катастрофы. Там уже несколько дней нет тепла, электричества и воды, мало продуктов питания и медикаментов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил городской голова Владислав Атрошенко.

Он отметил, что город стоит перед риском вспышки кишечных заболеваний – невозможно соблюдать санитарию, потому что в городе нет и воды. Горячая и холодная вода, поскольку нет электроэнергии. Разрушены почти все объекты инфраструктуры.

"За последние полтора суток значительно увеличилась интенсивность обстрелов врага из всех видов оружия по жилому сектору. Именно по жилому сектору. Абсолютно никакой избирательности нет. Враг бьет откуда угодно, наугад по всему городу", - добавил Атрошенко.

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Ранее сообщалось, что РФ беспощадно обстреливает Чернигов, за сутки в морги доставили 53 убитых украинца.