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Чернигов на грани гуманитарной катастрофы, - мэр Атрошенко

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

чернігів

Из-за нападения России город Чернигов оказался на грани гуманитарной катастрофы. Там уже несколько дней нет тепла, электричества и воды, мало продуктов питания и медикаментов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил городской голова Владислав Атрошенко.

Он отметил, что город стоит перед риском вспышки кишечных заболеваний – невозможно соблюдать санитарию, потому что в городе нет и воды. Горячая и холодная вода, поскольку нет электроэнергии. Разрушены почти все объекты инфраструктуры.

"За последние полтора суток значительно увеличилась интенсивность обстрелов врага из всех видов оружия по жилому сектору. Именно по жилому сектору. Абсолютно никакой избирательности нет. Враг бьет откуда угодно, наугад по всему городу", - добавил Атрошенко.

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Ранее сообщалось, что РФ беспощадно обстреливает Чернигов, за сутки в морги доставили 53 убитых украинца.
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бідні там люди, як вони це все витримують. Я не уявляю як матері з грудними дітьми це переносять, дорослі - ще якось витримають, а як немовлята....
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17.03.2022 12:42 Ответить
Є безпілотні вертольоти, які можуть перевозити 20 кг за політ, для високопріоритетної медицини цього має бути достатньо.
https://www.aeroexpo.online/aeronautic-manufacturer/helicopter-uav-2067.html
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17.03.2022 12:53 Ответить
людей треба виводити
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17.03.2022 13:06 Ответить
Несколько дней, но не везде! Ещё совсем недавно как минимум в одном из районов была вода и электричество. Сейчас не знаю, некоторое время назад связь в соцсети пропала. Надеемся на лучшее и молимся, как просили теробороновцы Чернигова, чтобы их миновали бомбёжки российских фашистов!
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17.03.2022 13:34 Ответить
 
 