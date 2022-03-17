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Чернігів (583) гуманітарна катастрофа (86) Атрошенко (88)

Чернігів на межі гуманітарної катастрофи, - мер Атрошенко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

чернігів

Через напад Росії місто Чернігів опинилося на межі гуманітарної катастрофи. Там вже кілька днів немає тепла, електрики і води, мало продуктів харчування і медикаментів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив міський голова Владислав Атрошенко.

Він зазначив, що місто стоїть перед ризиком спалаху кишкових захворювань – неможливо дотримуватися санітарії, тому що в місті немає і води. Гарячої та холодної води, оскільки немає електроенергії. Зруйновано майже всі об'єкти інфраструктури.

"За останні півтори доби значно збільшилася інтенсивність обстрілів ворога з усіх видів зброї по житловому сектору. Саме по житловому сектору. Абсолютно ніякої вибірковості немає. Ворог б'є звідки завгодно, навмання по всьому місту", - додав Атрошенко.

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Раніше повідомлялося, що РФ нещадно обстрілює Чернігів, за добу в морги доставили 53 убитих українці.

Автор: Наталя Джума
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бідні там люди, як вони це все витримують. Я не уявляю як матері з грудними дітьми це переносять, дорослі - ще якось витримають, а як немовлята....
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17.03.2022 12:42 Відповісти
Є безпілотні вертольоти, які можуть перевозити 20 кг за політ, для високопріоритетної медицини цього має бути достатньо.
https://www.aeroexpo.online/aeronautic-manufacturer/helicopter-uav-2067.html
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17.03.2022 12:53 Відповісти
людей треба виводити
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17.03.2022 13:06 Відповісти
Несколько дней, но не везде! Ещё совсем недавно как минимум в одном из районов была вода и электричество. Сейчас не знаю, некоторое время назад связь в соцсети пропала. Надеемся на лучшее и молимся, как просили теробороновцы Чернигова, чтобы их миновали бомбёжки российских фашистов!
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17.03.2022 13:34 Відповісти
 
 