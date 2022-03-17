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России хватит прокладок и подгузников на 3 месяца, - Минпромторг РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тампон

Российский Минпромторг оценил запасы подгузников и женских прокладок в магазинах – их хватит на 3 месяца

Об этом пишет российское РБК, сообщает Цензор.НЕТ.

"Запаса предметов гигиены хватит на три месяца, производители закупили достаточно сырья, чтобы избежать дефицита", - заверили в министерстве.

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Ранее там заявили, что недостатка можно избежать без "необоснованной ажиотажной скупки".

Как известно, в последние дни в России скрылись с прилавков магазинов эти продукты, а товары гигиены подорожали на 40%. Закупка прокладок и тампонов с 28 февраля по 6 марта выросла на треть.
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Топ комментарии
+37
Там прокладок близько 140 мільйонів, ще трохи є...)
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17.03.2022 13:10
+36
Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину, тому вбий москаля першим.
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17.03.2022 13:11
+26

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17.03.2022 13:12
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Там прокладок близько 140 мільйонів, ще трохи є...)
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17.03.2022 13:10 Ответить
Скорее памперсов.Причем давно переполненных
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17.03.2022 13:34 Ответить
МАЛО.

Тому що вся расєя всралась.
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17.03.2022 13:44 Ответить
ну, здравствуй "Туалетной бумаги нет !", здравствуй СССР-2
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17.03.2022 14:55 Ответить
А за подтирку задницы газетой будет срок, ведь там цитаты их бункерного идола.
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17.03.2022 16:51 Ответить
Занадто оптимістичні прогнози. По мірі поступлення 200-х підгузники будуть засиратися в геометрічний прогрессії, й вистачіть їх на кілька діб.
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17.03.2022 16:05 Ответить
Смєх Дєржава.
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17.03.2022 13:11 Ответить
меньше ешь - меньше срешь

слоган сети "У дяди Вани"
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17.03.2022 15:37 Ответить
за посиланням - П.І.Б, особисті номери телефонів Прес-служби Путіна

Дякуємо за увагу!

З повагою кібер спільнота «ENIGMA»

✍️ https://t.me/EN111GMA/167
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17.03.2022 15:43 Ответить
Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину, тому вбий москаля першим.
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17.03.2022 13:11 Ответить
Україна - Війна - Мистецтво.

https://t.me/UaWa_2402

Українське мистецтво створене після 24.02.2022 під час визвольної війни.

Мета фонду UaWA - зберегти у вічності епізоди війни за незалежність.
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17.03.2022 13:12 Ответить
мох. сено, лебеда!! скеорпней надо быть!

путя сказал "кто поддерживает западный образ жизни - тот НациАналПредатель" во как
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17.03.2022 13:12 Ответить
Анжей Штефан

мох. сено, лебеда!! скрепней надо быть! --- Нехай засовують "туда" .
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17.03.2022 13:40 Ответить
скрепа !

только САКРАЛЬНАЯ СКРЕПА !!!
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17.03.2022 14:56 Ответить
..це означає, що у кацапів і їхніх самок є місяць цивілізації, а далі - у хід підуть "лопухи та шишки", як було завжди..
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17.03.2022 13:12 Ответить
Мох, рукав від фуфайки... Або просто вата. "Вати" на московії безліч.
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17.03.2022 13:12 Ответить
ты ещё забыл про матрацы и штаны ватные
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17.03.2022 15:03 Ответить
Нехай ясиками злизують
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17.03.2022 13:12 Ответить
Ля ....как это ? Разве это не развивающаяся страна ???
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17.03.2022 13:12 Ответить
Дальше марля и мешковина.
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17.03.2022 13:12 Ответить
Усі прокладки та памперси шлють своїм воякам!
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17.03.2022 14:19 Ответить

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17.03.2022 13:12 Ответить
Зате "скрєпно" !
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17.03.2022 13:42 Ответить
З мови зняли!
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17.03.2022 16:43 Ответить
Нафуя это кацапкам? Кацапы, способные к размножению, к тому времени станут украинским перегноем, а хитрые кадыровцы из заградотрядов, скорее овец трахать будут, чем кацапок.
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17.03.2022 13:14 Ответить
мха в тундре много , главное что бухло с 8.00 царь ***** продавать рабам дозволил...... и на 2 часа дольше продавать!!!!
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17.03.2022 13:17 Ответить
Апять русафобия
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17.03.2022 13:18 Ответить
Лопухи там їх до хрена
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17.03.2022 13:19 Ответить
У кацапів по переду ще довга дорога, треба як у Венесуелі, там туалетний папір, це розкіш.
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17.03.2022 13:21 Ответить
Старі простирадла хай не викидають та питають у бабусь - як тим користуватись…
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17.03.2022 13:22 Ответить
вони ще самі це памятають
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17.03.2022 14:45 Ответить
Шо, так часто обсираться начали?
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17.03.2022 13:23 Ответить
"Запасу предметів гігієни вистачить на три місяці, виробники закупили достатньо сировини, щоб уникнути дефіциту", запевнили у міністерстві.

Все правильно, наждачной бумаги на рабссее навалом.
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17.03.2022 13:24 Ответить
Подгузников может не хватить. Обсералово ************ возрастает в геометрической прогрессии.
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17.03.2022 13:24 Ответить
значить ще на тиждень вистачить
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17.03.2022 13:25 Ответить
Якщо в штани срати багато не будуть , то вистачить на 3 місяці .
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17.03.2022 13:25 Ответить
ЛАПАТНІКІ-ГАВНО КАДА ЗАСОХНЄТ САМО АТПАДЬОТ...
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17.03.2022 13:26 Ответить
То так - гівно не сало, потрусив і відпало .
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17.03.2022 13:44 Ответить
В бункер,в бункер памперсів завезіть побільше!!!
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17.03.2022 13:27 Ответить
Главное, чтоб памперсов на всех хватило. 😂
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17.03.2022 13:31 Ответить
Не на три місяці, а на місяць. Бо не забувайте за вояк 2-ї армії в світі.
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17.03.2022 13:31 Ответить
раССіі взагалі не потрібні прокладки чи підгузки, бо це 'західні' цінності, а вони там всі дружно хочуть в зад в СеРСеР
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17.03.2022 13:39 Ответить
Цивилизованный мир принял этот свинарник в 1991 году в свою орбиту, дал качественные продукты, открыл рынки, но при условии, что свиньи будут вести себя цивилизованно, демократично и уважать права человека. Насытившись западными продуктами питания, автомобилями, телевизорами, холодильниками, одеждой и даже прокладками свиньи начали себя вести опять по свински, гадить тем, кто вытащил их из нищего совкового болота. Свиньи начали снова надрачивать на величие своего вонючего советского свинарника и получили таки его обратно. Только вот величие совка на самом деле штука виртуальная, зачастую раздутая пропагандой исключительно для внутренней дрочки слабоумных граждан, а все остальные прелести в виде дефицита, очередей, полного отсутствия качественных товаров как таковых и нищенского образа жизни, вещь реальная.
Свиньи возвращаются туда, откуда их вытащили в 91 году - в нищий, озлобленный на весь мир свинарник.
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17.03.2022 13:51 Ответить
Залить их свинарник бетоном навечно, что бы ни одно рыло с него в цивилизованный мир не совалось.
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17.03.2022 13:54 Ответить
Пусть мох собирают и сушат. Старые простыни в ход пускают, ну и всё прочее. Добро пожаловать в совок, мечтали же, заполучите.
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17.03.2022 13:56 Ответить
а потім руські баби озвіріють і заставлять путіна капітулювати, бо затикати мурсіки бинтами з ватою як в СРСР люто не хочеться
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17.03.2022 13:56 Ответить
Советские женщины всегда пользовались ватой и ничего.
Её в ватниках много.
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17.03.2022 13:57 Ответить
Прокладки вони замінять марлею з ватою, як при совєтах. А от як бути з туалетним папером? Раніше можні було "правдою" підтертися, а зараз все в сматфоні та ноутбуці. Так що будуть вони або гаджети для цього використовувати, або палець з подальшим облизуванням.
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17.03.2022 14:00 Ответить
в помощь русобабам, которые еще нарожают

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17.03.2022 14:09 Ответить
Подгузников явно маловато будет.По статистике один только путин по 5 раз на день меняет.А если подключить сюда Шойгу и остальную свиту,через месяц будет дефицит.
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17.03.2022 14:13 Ответить
У Путина уже пора устанавливать насос с турбопроводом, чтобы от него остаточное говно не летело в телевизор. А у Лаврова - две.
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17.03.2022 14:53 Ответить
Им не подгузники нужны, а хорошие подсрачники, чтобы эта вся падла улетела за пределы Земли.
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17.03.2022 19:12 Ответить
з приводу підгузків хвилюватися нема чого можна пелюшками обходитись. А нема прокладок, так їм і треба, **********
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17.03.2022 14:35 Ответить
на раиссе в стоматологии из своего только вата скоро зубы на полку



https://www.chita.ru/news/173158/
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17.03.2022 14:44 Ответить
Вернётся к ртутными пломбами и зубодробительными бормашинами с ремнёвым приводом. Видевшие совок в жизни это гавно ещё хорошо помнят. В результате поголовно останется без зубов и сможет только сосать.
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17.03.2022 14:51 Ответить
как раз средневековье - касапская территория комфорта..
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17.03.2022 14:44 Ответить
Вата и пелёнки. Импортозамещение
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17.03.2022 14:47 Ответить
Вата пусть пользуется ватой, как в их любимом сесесере.
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17.03.2022 15:19 Ответить
А мох, а ягель !? Думайте что говорите ...
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17.03.2022 15:41 Ответить
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17.03.2022 17:11 Ответить
Путін заборонить менструацію!!! Або принаймі збільшить терміни між циклами до 56 днів. Шоб легше було бабАм!
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17.03.2022 20:08 Ответить
 
 