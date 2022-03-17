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Росії вистачить прокладок та підгузків на 3 місяці, - мінпромторг РФ
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Російський Мінпромторг оцінив запаси підгузків та жіночих прокладок у магазинах - їх вистачить на 3 місяці
Про це пише російське РБК, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Запасу предметів гігієни вистачить на три місяці, виробники закупили достатньо сировини, щоб уникнути дефіциту", запевнили у міністерстві.
Раніше там заявили, що нестачі можна уникнути без "необґрунтованої ажіотажної скупки".
Як відомо, в останні дні в Росії зникли з прилавків магазинів ці продукти, а товари гігієни подорожчали на 40%. Закупівля прокладок та тампонів з 28 лютого по 6 березня зросла на третину.
Топ коментарі
+37 Gyro
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+36 Nepran Lagidnyi
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+26 Чайка Київ
показати весь коментар17.03.2022 13:12
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