Росії вистачить прокладок та підгузків на 3 місяці, - мінпромторг РФ

Російський Мінпромторг оцінив запаси підгузків та жіночих прокладок у магазинах - їх вистачить на 3 місяці

Про це пише російське РБК, повідомляє Цензор.НЕТ.



"Запасу предметів гігієни вистачить на три місяці, виробники закупили достатньо сировини, щоб уникнути дефіциту", запевнили у міністерстві.

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Раніше там заявили, що нестачі можна уникнути без "необґрунтованої ажіотажної скупки".

Як відомо, в останні дні в Росії зникли з прилавків магазинів ці продукти, а товари гігієни подорожчали на 40%. Закупівля прокладок та тампонів з 28 лютого по 6 березня зросла на третину.