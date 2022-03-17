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армия РФ (15312) Киевская область (3537) Небытов (142)

Прикрываясь согласием на эвакуацию, враг перегруппировывает силы, - начальник полиции Киевщины Небытов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нєбитов

Под предлогом согласия на эвакуацию мирного населения российские войска перегруппируют войска и закрепляют свои позиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов на пресс-конференции.

"К сожалению, враг действует подло, якобы соглашается на эвакуацию гражданского населения, а за этой ширмой происходит перестраивание его войск, передвижение, закрепление инженерных позиций", - сказал он.

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Автор: Анастасія Потіха
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Хто би сумнівався. Чи є наївні, що вірять кацапському слову? Козломорді ЗАВЖДИ погоджувались на тимчасове перемир'я, переговори тільки заради своє підлої вигоди - передислокація, мінування, розвідка, підтягування резервів і т.д.
Не згадую вже про їхні " зелені кроваві коридори"
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17.03.2022 16:08 Ответить
Прикрываться женщинами и детьми - это по-россейски!
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17.03.2022 17:34 Ответить
Ну дошло наконец! Лучше позже чем никогда...с переховорами та же лабуда будет - ну ничего и никого не учит история чеченских воен...
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17.03.2022 17:36 Ответить
Так и вы то-же самое делайте. Какие проблемы? Или для вас сюрприз - российское слово офицера?
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17.03.2022 18:12 Ответить
Каждый день - гвоздь в гроб РФ. Пока орки там будут гнить в окопах, РФ не станет.
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17.03.2022 19:32 Ответить
 
 