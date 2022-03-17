Канада ввела санкции против военного руководства Беларуси

Канада ужесточает санкции против Беларуси из-за поддержки ею российского вторжения в Украину.

Как сообщает Укринформ, об этом в Оттаве заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает Цензор.НЕТ.

"Мир в ужасе наблюдает за бессмысленным насилием, которое происходит в Украине. В то время как Канада вводит строгие санкции против российского режима, руководители белорусов тоже должны быть привлечены к ответственности за содействие неоправданным нападениям Путина. Канада требует от Александра Лукашенко прекратить поддержку российского вторжения. Мы не будем сомневаться в принятии дальнейших мер", - сказала Жоли.

В канадском МИД уточнили, что новые канадские санкции будут распространяться на 22 высокопоставленных чиновника министерства обороны Беларуси, "поддержавших нападение, позволив использовать свое государство как пусковую площадку для российского вторжения".

Под санкциями оказались: помощник министра обороны Беларуси по военным вопросам Олег Воинов, заместитель командира ВВС и ПВО Анатолий Булавко, заместитель командующего войсками по идеологической работе Леонид Касинский, помощник министра обороны Игорь Можиловский и некоторые другие военные руководители Беларуси.

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Канадское имущество и средства всех попавших под санкции лиц замораживаются, а им самим закрывается въезд в страну. "Сегодняшнее решение посылает четкий сигнал прихвостням президента Путина: те, кто поддерживает нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, будут привлечены к ответственности", - отметили в МИД Канады.

Как сообщалось, 16 марта Канада объявила о закрытии своего воздушного пространства для белорусских самолетов.