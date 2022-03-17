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Новости Война в Украине
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От вражеских обстрелов в Киеве погибла актриса Молодого театра Оксана Швец

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оксана,швець

Этой ночью в результате вражеских бомбардировок в Дарницком районе столицы погибла актриса Киевского Молодого театра Оксана Швец.


Об этом сообщили коллеги актрисы, сообщает Цензор.НЕТ.

"Говорят, сын Оксаны, Александр, уцелел, но ранен...", - написал журналист-кинокритик Олег Вергелис.

Швец 10 февраля отмечала свой день рождения, а уже через неделю ее не стало в собственном доме, который подвергся вражеской бомбардировке, добавил он.

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"Оксана Швец в театре работала с первых лет становления Молодежного (впоследствии Молодого). Ее первое представление - "С весной я к тебе вернусь" режиссера Александра Заболотного - исторически является и первым спектаклем Киевского Молодежного театра.

Оксана впоследствии играла в постановках "Дума про любов" режиссера Александра Заболотного, "Сирано де Бержерак", "Слово о полку Игореве", "Репортаж", "Маленькая футбольная команда", "Марат-Сад", "За двумя зайцами" режиссера Виктора Шулакова, "Диктатура совести" режиссера Леся Танюка", - написал Вергелис.

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RIP.
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17.03.2022 17:58 Ответить
А уродам из ОП пофиг. Они встречу клована с упырем ботоксным готовят за чайком.
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17.03.2022 17:59 Ответить
А что должны делать?
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17.03.2022 18:08 Ответить
з військовими злочинцями договорів не підписують.

хто буде зі сторони західних країн підписувати разом з нами цей договір ?
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17.03.2022 18:30 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир. Помста має бути незворотнью, спочивай з миром Велика актриса.
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17.03.2022 18:07 Ответить
Ау, писаки! 10 февраля отметила ДР и через неделю погибла от обстрелов???
Война чуток позже началась.
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17.03.2022 18:11 Ответить
Месяц перепутали. Разве это важно во время геноцида мирного населения?
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17.03.2022 18:25 Ответить
Коли з неба летять ракети і сидиш у підвалі то втрачаєш лік дням та числам.
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17.03.2022 19:11 Ответить
Бачив і чув її, і милувався і насолоджувався її грою, тоді молодої. У Театрі Молодому...
Кацапи то виплодки пекла.
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17.03.2022 19:14 Ответить
 
 