От вражеских обстрелов в Киеве погибла актриса Молодого театра Оксана Швец

Этой ночью в результате вражеских бомбардировок в Дарницком районе столицы погибла актриса Киевского Молодого театра Оксана Швец.



Об этом сообщили коллеги актрисы, сообщает Цензор.НЕТ.

"Говорят, сын Оксаны, Александр, уцелел, но ранен...", - написал журналист-кинокритик Олег Вергелис.

Швец 10 февраля отмечала свой день рождения, а уже через неделю ее не стало в собственном доме, который подвергся вражеской бомбардировке, добавил он.

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"Оксана Швец в театре работала с первых лет становления Молодежного (впоследствии Молодого). Ее первое представление - "С весной я к тебе вернусь" режиссера Александра Заболотного - исторически является и первым спектаклем Киевского Молодежного театра.

Оксана впоследствии играла в постановках "Дума про любов" режиссера Александра Заболотного, "Сирано де Бержерак", "Слово о полку Игореве", "Репортаж", "Маленькая футбольная команда", "Марат-Сад", "За двумя зайцами" режиссера Виктора Шулакова, "Диктатура совести" режиссера Леся Танюка", - написал Вергелис.

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