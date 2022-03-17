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Число погибших в результате обстрела войсками РФ очереди за хлебом в Чернигове возросло до 14, - прокуратура
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Количество черниговцев, погибших 16 марта утром в очереди за хлебом, выросло до 14.
Об этом Суспільному сообщил руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина, передает Цензор.НЕТ.
Ранее в полиции сообщили, что в результате обстрела российских военных снаряды попали в многоэтажку и упали вблизи магазина, где находились люди.
Напомним, обстрел мирных людей, стоявших в очереди за хлебом в спальном микрорайоне в Чернигове, произошел 16 марта около 10 утра. Тогда сообщалось, что погибли 10 человек.
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он з усіх сторін луплять, Нові Петрівці, Харківська область, Маріуполь((
Смерть фашистських *********