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Новости Война в Украине Война
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Число погибших в результате обстрела войсками РФ очереди за хлебом в Чернигове возросло до 14, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

черга,чернігів

Количество черниговцев, погибших 16 марта утром в очереди за хлебом, выросло до 14.

Об этом Суспільному сообщил руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина, передает Цензор.НЕТ.

Ранее в полиции сообщили, что в результате обстрела российских военных снаряды попали в многоэтажку и упали вблизи магазина, где находились люди.

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Напомним, обстрел мирных людей, стоявших в очереди за хлебом в спальном микрорайоне в Чернигове, произошел 16 марта около 10 утра. Тогда сообщалось, что погибли 10 человек.
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Зброї вистачить і на Москву.
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17.03.2022 18:59 Ответить
А ти не хочеш вслід за кораблем сходити з такими питаннями?
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17.03.2022 19:00 Ответить
я це до того, що треба ж відповідь якусь давати, відстоювати Чернігів, що ж це таке(
он з усіх сторін луплять, Нові Петрівці, Харківська область, Маріуполь((
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17.03.2022 19:03 Ответить
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17.03.2022 18:53 Ответить
Если Зеля подпишет с кремлевским Дьяволом *мирную угоду* то про ГААГУ можно забыть
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17.03.2022 18:56 Ответить
вы назвали *уйло дьяволом? щоб додати цьому покидьку містичності мабуть
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17.03.2022 19:00 Ответить
Падли **********.
Смерть фашистських *********
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17.03.2022 18:55 Ответить
Аминь.
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17.03.2022 19:27 Ответить
Кацапи кажуть, що це фейк та вистава....
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17.03.2022 19:13 Ответить
Все виновные получать по заслугам, обязательно! Слава Украине и ее несгибаемым гражданам! 🇦🇿❤️🇺🇦✊✌️
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17.03.2022 20:25 Ответить
 
 