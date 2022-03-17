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війна (56107) обстріл (20932) черга (179) хліб (35) Чернігів (583) жертви (1246)

Кількість загиблих внаслідок обстрілу військами РФ черги за хлібом у Чернігові зросла до 14, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

черга,чернігів

Кількість чернігівців, загиблих 16 березня вранці у черзі за хлібом зросла до 14.

Про це Суспільному повідомив керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина, передає Цензор.НЕТ.

Раніше в поліції повідомили, що внаслідок обстрілу російських військових снаряди влучили у багатоповерхівку та впали поблизу магазину, де перебували люди.

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Нагадаємо, обстріл мирних людей, які стояли у черзі за хлібом в спальному мікрорайоні в Чернігові стався 16 березня близько 10 ранку. Тоді повідомлялося, що загинуло 10 людей.
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Зброї вистачить і на Москву.
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17.03.2022 18:59 Відповісти
А ти не хочеш вслід за кораблем сходити з такими питаннями?
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17.03.2022 19:00 Відповісти
я це до того, що треба ж відповідь якусь давати, відстоювати Чернігів, що ж це таке(
он з усіх сторін луплять, Нові Петрівці, Харківська область, Маріуполь((
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17.03.2022 19:03 Відповісти
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17.03.2022 18:53 Відповісти
Если Зеля подпишет с кремлевским Дьяволом *мирную угоду* то про ГААГУ можно забыть
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17.03.2022 18:56 Відповісти
вы назвали *уйло дьяволом? щоб додати цьому покидьку містичності мабуть
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17.03.2022 19:00 Відповісти
Падли **********.
Смерть фашистських *********
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17.03.2022 18:55 Відповісти
Аминь.
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17.03.2022 19:27 Відповісти
Кацапи кажуть, що це фейк та вистава....
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17.03.2022 19:13 Відповісти
Все виновные получать по заслугам, обязательно! Слава Украине и ее несгибаемым гражданам! 🇦🇿❤️🇺🇦✊✌️
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17.03.2022 20:25 Відповісти
 
 