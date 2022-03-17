Кількість загиблих внаслідок обстрілу військами РФ черги за хлібом у Чернігові зросла до 14, - прокуратура

Кількість чернігівців, загиблих 16 березня вранці у черзі за хлібом зросла до 14.

Про це Суспільному повідомив керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина, передає Цензор.НЕТ.

Раніше в поліції повідомили, що внаслідок обстрілу російських військових снаряди влучили у багатоповерхівку та впали поблизу магазину, де перебували люди.

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Нагадаємо, обстріл мирних людей, які стояли у черзі за хлібом в спальному мікрорайоні в Чернігові стався 16 березня близько 10 ранку. Тоді повідомлялося, що загинуло 10 людей.