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Кількість загиблих внаслідок обстрілу військами РФ черги за хлібом у Чернігові зросла до 14, - прокуратура
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Кількість чернігівців, загиблих 16 березня вранці у черзі за хлібом зросла до 14.
Про це Суспільному повідомив керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина, передає Цензор.НЕТ.
Раніше в поліції повідомили, що внаслідок обстрілу російських військових снаряди влучили у багатоповерхівку та впали поблизу магазину, де перебували люди.
Нагадаємо, обстріл мирних людей, які стояли у черзі за хлібом в спальному мікрорайоні в Чернігові стався 16 березня близько 10 ранку. Тоді повідомлялося, що загинуло 10 людей.
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он з усіх сторін луплять, Нові Петрівці, Харківська область, Маріуполь((
Смерть фашистських *********