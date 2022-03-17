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В Украине уже погибли 8-9 российских генералов, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты скрывают данные о погибших генералах. По данным украинских войск, ликвидировано уже 8-9 российских генералов.

Об этом в интервью УНИАН заявил советник главы ОП Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"Я знал, что мы изменим приемы и способы действий Вооруженных сил Украины на более болезненные для противника. Они более рискованны для наших, но после обстрела роддома мы пошли на этот риск. Например, для того, чтобы уничтожать командный состав и пункт управления врага.

Сейчас, даже по официальным российским данным, убиты четыре российских генерала. В дальнейшем я думаю, что они просто не будут больше публиковать такую ​​информацию, разве что в региональной печати. А на самом деле, по нашим данным, украинскими войсками уже убиты 8-9 российских генералов. Такой ответ: "Это вам за роддом, ребята", - отметил он.

В то же время Арестович заявил, что ВСУ и дальше будут брать в плен тех российских оккупантов, которые сдаются добровольно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестович призвал к "тотальной рельсовой войне" против войск РФ на временно оккупированных территориях: "Разнесите нахрен железную дорогу. Дальше разберемся и починим". ВИДЕО
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Топ комментарии
+25
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17.03.2022 20:14
+24
Генералопад-хорошая примета ..
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17.03.2022 20:13
+15
За 10 років в Афганістані загинуло 15000 радянських солдат, в Україні за 3 тижні здохло 14000 кацапів. Отгрібають кацапи по повній.
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17.03.2022 20:18
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Генералопад-хорошая примета ..
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17.03.2022 20:13 Ответить
Так 8 или 9?
Это меньше чем пальцев на руках.
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17.03.2022 20:14 Ответить
Тут вопрос - считать ли кадыровского "генерала"?
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17.03.2022 20:15 Ответить
Может приберегли на завтра одного?
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17.03.2022 20:16 Ответить
а вот лично тебе какая разница 8 или 9?
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18.03.2022 00:53 Ответить
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17.03.2022 20:14 Ответить
Це добра новина тут рашисти не приховають.
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17.03.2022 20:15 Ответить
а какая разница, хенерал или сопляк обкаканый? мочить всех.
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17.03.2022 20:17 Ответить
Люсина заслуга !!!
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17.03.2022 20:17 Ответить
Помёр Максим - да и х¥й с ним! Бий чорта! Слава Україні!
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17.03.2022 20:17 Ответить
На рашці їх багато
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17.03.2022 20:18 Ответить
та вже перестали рахувать ту мразоту...
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17.03.2022 20:18 Ответить
За 10 років в Афганістані загинуло 15000 радянських солдат, в Україні за 3 тижні здохло 14000 кацапів. Отгрібають кацапи по повній.
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17.03.2022 20:18 Ответить
Рузкие бабы ещё генералов от таджиков нарожают.
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17.03.2022 20:19 Ответить
От таджиков генералы скорее всего будут умнее чем от русских.
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17.03.2022 20:29 Ответить
А цей все про генералів. Арестовиче, від тих генералів точно така користь, як і від тебе. Я вже казав, що знищення десятка артилеристів чи десантників для нас корисніше.
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17.03.2022 20:20 Ответить
от того, что ты рассказываешь толку тоже никакого )
а гибель генерала - это удар по морали как минимум, а кроме того дезорганизация управления соединением на некоторое время
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17.03.2022 20:33 Ответить
Ви бодай служили у армії? Бо мені смішно, коли Ви кажете про втрату управління після загибелі якогось генерала. Кожна посада має заступника, а генеральська не одного. А ще смішно чути про управління з боку кацапії в ході цієї війни . Тому я наполягаю, що ліпше 10 засмажених артилеристів чи десантників-кулеметників.
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17.03.2022 20:37 Ответить
🇺🇦Более 320 тысяч граждан, большинство - мужчины, вернулись в Украину с начала войны, сообщила Госпогранслужба страны.
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17.03.2022 20:22 Ответить
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17.03.2022 20:23 Ответить
На российских генералах семечки не растут. Только чертополох.
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17.03.2022 20:26 Ответить
люся затмила и главнокомандующего,и залужного с ермаком...кароче розовые колготки на целом майоре понад усэ.
хоча новына прыйемна...
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17.03.2022 20:29 Ответить
туда им ****** и дорога земля им камнем!
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17.03.2022 20:31 Ответить
Подтвержденных пятеро вроде как
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17.03.2022 20:32 Ответить
Да хрен с ними, с убогими.. (с)

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17.03.2022 20:36 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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17.03.2022 21:04 Ответить
А сколько их ещё погибнет, когда рашка окончательно просрёт и ***** будет заметать следы...
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17.03.2022 21:17 Ответить
Для справки. В афганской войне погибло 5 советских генералов. На 15000 солдат. В вов погибло около 400 советских генералов. На много много миллионов.
Показатель даже 5 рашистских генералов лишь подтверждает 14000 как минимум мёртвых орков.
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17.03.2022 22:38 Ответить
Чем больше подохнут генералов, тем лучше будет для Украины, это факт!
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17.03.2022 23:25 Ответить
 
 