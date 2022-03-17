В Украине уже погибли 8-9 российских генералов, - Арестович
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты скрывают данные о погибших генералах. По данным украинских войск, ликвидировано уже 8-9 российских генералов.
Об этом в интервью УНИАН заявил советник главы ОП Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.
"Я знал, что мы изменим приемы и способы действий Вооруженных сил Украины на более болезненные для противника. Они более рискованны для наших, но после обстрела роддома мы пошли на этот риск. Например, для того, чтобы уничтожать командный состав и пункт управления врага.
Сейчас, даже по официальным российским данным, убиты четыре российских генерала. В дальнейшем я думаю, что они просто не будут больше публиковать такую информацию, разве что в региональной печати. А на самом деле, по нашим данным, украинскими войсками уже убиты 8-9 российских генералов. Такой ответ: "Это вам за роддом, ребята", - отметил он.
В то же время Арестович заявил, что ВСУ и дальше будут брать в плен тех российских оккупантов, которые сдаются добровольно.
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Это меньше чем пальцев на руках.
а гибель генерала - это удар по морали как минимум, а кроме того дезорганизация управления соединением на некоторое время
хоча новына прыйемна...
Показатель даже 5 рашистских генералов лишь подтверждает 14000 как минимум мёртвых орков.