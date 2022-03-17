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В Україні вже загинули 8-9 російських генералів, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти приховують дані про загиблих генералів. За даними українських військ, ліквідовано вже 8-9 російських генералів.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив радник глави ОП Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Я знав, що ми змінимо прийоми й способи дій Збройних сил України на більш болючі для противника. Вони є більш ризикованими для наших, але після обстрілу пологового будинку ми пішли на цей ризик. Наприклад, для того, щоб нищити командний склад і пункт управління ворога.

Наразі, навіть за офіційними російськими даними, вбито чотири російських генерали. Надалі, я думаю, що вони просто не будуть більше публікувати таку інформацію, хіба що в регіональній пресі. А насправді, за нашими даними, українськими військами вже вбито 8-9 російських генералів. Така собі відповідь: "Це вам за пологовий, рєбята", - зазначив він.

Водночас Арестович заявив, що ЗСУ і надалі братимуть в полон тих російських окупантів, які добровільно здаються.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Арестович закликав до "тотальної рейкової війни" проти військ РФ на тимчасово окупованих територіях: "Рознесіть нахрін залізницю. Далі розберемося й полагодимо". ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
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17.03.2022 20:14
+24
Генералопад-хорошая примета ..
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17.03.2022 20:13
+15
За 10 років в Афганістані загинуло 15000 радянських солдат, в Україні за 3 тижні здохло 14000 кацапів. Отгрібають кацапи по повній.
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17.03.2022 20:18
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Генералопад-хорошая примета ..
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17.03.2022 20:13 Відповісти
Так 8 или 9?
Это меньше чем пальцев на руках.
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17.03.2022 20:14 Відповісти
Тут вопрос - считать ли кадыровского "генерала"?
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17.03.2022 20:15 Відповісти
Может приберегли на завтра одного?
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17.03.2022 20:16 Відповісти
а вот лично тебе какая разница 8 или 9?
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18.03.2022 00:53 Відповісти
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17.03.2022 20:14 Відповісти
Це добра новина тут рашисти не приховають.
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17.03.2022 20:15 Відповісти
а какая разница, хенерал или сопляк обкаканый? мочить всех.
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17.03.2022 20:17 Відповісти
Люсина заслуга !!!
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17.03.2022 20:17 Відповісти
Помёр Максим - да и х¥й с ним! Бий чорта! Слава Україні!
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17.03.2022 20:17 Відповісти
На рашці їх багато
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17.03.2022 20:18 Відповісти
та вже перестали рахувать ту мразоту...
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17.03.2022 20:18 Відповісти
За 10 років в Афганістані загинуло 15000 радянських солдат, в Україні за 3 тижні здохло 14000 кацапів. Отгрібають кацапи по повній.
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17.03.2022 20:18 Відповісти
Рузкие бабы ещё генералов от таджиков нарожают.
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17.03.2022 20:19 Відповісти
От таджиков генералы скорее всего будут умнее чем от русских.
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17.03.2022 20:29 Відповісти
А цей все про генералів. Арестовиче, від тих генералів точно така користь, як і від тебе. Я вже казав, що знищення десятка артилеристів чи десантників для нас корисніше.
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17.03.2022 20:20 Відповісти
от того, что ты рассказываешь толку тоже никакого )
а гибель генерала - это удар по морали как минимум, а кроме того дезорганизация управления соединением на некоторое время
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17.03.2022 20:33 Відповісти
Ви бодай служили у армії? Бо мені смішно, коли Ви кажете про втрату управління після загибелі якогось генерала. Кожна посада має заступника, а генеральська не одного. А ще смішно чути про управління з боку кацапії в ході цієї війни . Тому я наполягаю, що ліпше 10 засмажених артилеристів чи десантників-кулеметників.
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17.03.2022 20:37 Відповісти
🇺🇦Более 320 тысяч граждан, большинство - мужчины, вернулись в Украину с начала войны, сообщила Госпогранслужба страны.
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17.03.2022 20:22 Відповісти
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17.03.2022 20:23 Відповісти
На российских генералах семечки не растут. Только чертополох.
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17.03.2022 20:26 Відповісти
люся затмила и главнокомандующего,и залужного с ермаком...кароче розовые колготки на целом майоре понад усэ.
хоча новына прыйемна...
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17.03.2022 20:29 Відповісти
туда им ****** и дорога земля им камнем!
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17.03.2022 20:31 Відповісти
Подтвержденных пятеро вроде как
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17.03.2022 20:32 Відповісти
Да хрен с ними, с убогими.. (с)

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17.03.2022 20:36 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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17.03.2022 21:04 Відповісти
А сколько их ещё погибнет, когда рашка окончательно просрёт и ***** будет заметать следы...
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17.03.2022 21:17 Відповісти
Для справки. В афганской войне погибло 5 советских генералов. На 15000 солдат. В вов погибло около 400 советских генералов. На много много миллионов.
Показатель даже 5 рашистских генералов лишь подтверждает 14000 как минимум мёртвых орков.
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17.03.2022 22:38 Відповісти
Чем больше подохнут генералов, тем лучше будет для Украины, это факт!
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17.03.2022 23:25 Відповісти
 
 