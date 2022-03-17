Детский сад Харькова после обстрела. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Своими обстрелами оккупанты уничтожают в Украине не только стратегические объекты, но и школы, университеты, детские сады, жилые дома. Накануне военные РФ обстреляли детский сад, расположенный в одном из спальных районов Харькова.
Фотографии разрушенного детского сада опубликовал местный харьковский Telegram-канал "Труха", передает Цензор.НЕТ.
"Российские оккупанты уничтожили очередной детский сад в Харькове. На такое способны только изверги!", - отмечено в сообщении.
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Вони хотять перетворити нашу краіну в таке ж лайно , в якому живуть всі кацапи на росіі
крім москви та пітєра 😠