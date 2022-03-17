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Детский сад Харькова после обстрела. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Своими обстрелами оккупанты уничтожают в Украине не только стратегические объекты, но и школы, университеты, детские сады, жилые дома. Накануне военные РФ обстреляли детский сад, расположенный в одном из спальных районов Харькова.

Фотографии разрушенного детского сада опубликовал местный харьковский Telegram-канал "Труха", передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты уничтожили очередной детский сад в Харькове. На такое способны только изверги!", - отмечено в сообщении.

Также смотрите: Войска РФ обстреляли детсад в Харькове. ВИДЕО

Детский сад Харькова после обстрела 01
Детский сад Харькова после обстрела 02
Детский сад Харькова после обстрела 03
Детский сад Харькова после обстрела 04

Автор: Анастасія Потіха
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Орки ненавидять наших діточок і украінська нація , вцілому , іх дратує !

Вони хотять перетворити нашу краіну в таке ж лайно , в якому живуть всі кацапи на росіі
крім москви та пітєра 😠
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17.03.2022 20:27 Ответить
смерть кацапським ворогам!
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17.03.2022 20:28 Ответить
У козломордых гордость за своего царя и своих военных как они умело стреляют по больницам, детским садам и роддомам. Етим они спасают Разею от НАТО
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17.03.2022 20:29 Ответить
покажіть ці фото прокурору з ГААГИ!
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17.03.2022 20:32 Ответить
Бумеранг рашисты получaт в геометрической прогрессии! Весь мир их проклинает (с)
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17.03.2022 20:45 Ответить
 
 